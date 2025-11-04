Efemérides del 5 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 5 de noviembre, pero de 1916, el emperador alemán Guillermo II y el emperador austriaco Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1414.- Comienza el Concilio de Constanza, que pone fin al llamado Cisma de Occidente.

1940.- Franklin Delano Roosevelt (demócrata) es reelegido por tercera vez presidente de Estados Unidos.

1968.- El republicano Richard Nixon es elegido presidente de Estados Unidos.

1991.- El cuerpo de Robert Maxwell, el magnate británico de la prensa, aparece en aguas de las Islas Canarias (España).

1992.- La poetisa cubana Dulce María Loynaz es galardonada con el Premio Cervantes de Literatura.

1996.- Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos y se convierte en el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

2006.- Un tribunal de Bagdad condena a la horca al ex dictador de Irak Sadam Hussein por la matanza de 148 chiíes en 1982.

2007.- La nave china “Chang E I”, inicia la primera de sus órbitas alrededor de la Luna.

2017.- Un consorcio de prensa internacional desvela los “Papeles del Paraíso”, la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia.

2021.- El cuarteto sueco ABBA publica en todo el mundo “Voyage”, el noveno disco de estudio desde su separación hace casi cuarenta años.

2023.- Descubren en la costa de Arzachena al noroeste de Cerdeña (Italia) entre 30.000 y 50.000 monedas de bronce, conocidas como follis, de la primera mitad del siglo IV d.C., en lo que supone uno de los hallazgos numismáticos más importantes de los últimos años.

2024.- El republicano Donald Trump es elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos, en unas elecciones en las que los republicanos se hacen con la mayoría en el Senado y recuperan el control del Congreso.

NACIMIENTOS

1913.- Vivien Leigh, actriz británica.

1941.- Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense.

1948.- Pedro Subijana, cocinero español.

1959.- Bryan Adams, cantante y compositor canadiense.

1963.- Tatum Beatrice O’Neal, actriz estadounidense.

1968.- Aitana Sánchez-Gijón, actriz española.

DEFUNCIONES

1867.- Leopoldo O’Donell, militar y estadista español.

2010.- Francisco Martínez Socias, Paco Marsó, productor de cine español.

2011.- Loulou de la Falaise, diseñadora de joyas inglesa.

2019.- Omero Antonutti, actor italiano.

2022.- Aaron Carter, cantante y actor estadounidense.

2024.- Rafael Permuy López, escritor y periodista gallego.

