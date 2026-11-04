En un 5 de noviembre, pero de 2006, hace veinte años, un tribunal de Bagdad condena a muerte en la horca al expresidente iraquí Sadam Husein por la matanza de 148 chiíes en 1982.

OTRAS EFEMÉRIDES

1414.- Comienza el Concilio de Constanza, que pone fin al llamado Cisma de Occidente.

1712.- El rey Felipe V de España firma un acta de renuncia a la Corona de Francia para él y sus descendientes.

1916.- El emperador alemán Guillermo II y el emperador austrohúngaro Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia.

1940.- Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata, es reelegido por tercera vez presidente de Estados Unidos.

1968.- El republicano Richard Nixon es elegido presidente de Estados Unidos.

1991.- El cuerpo del magnate británico de la prensa Robert Maxwell aparece en aguas de las islas Canarias.

1996.- Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos y se convierte en el primer demócrata en lograr la reelección desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

2007.- La nave china Chang’e 1 inicia su primera órbita alrededor de la Luna.

2017.- Un consorcio internacional de medios de comunicación desvela los ‘Papeles del Paraíso’, la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia.

2021.- El cuarteto sueco ABBA publica ‘Voyage’, su noveno álbum de estudio, casi 40 años después de su separación.

2023.- Descubren en la costa de Arzachena, al noroeste de Cerdeña (Italia), entre 30.000 y 50.000 monedas de bronce, conocidas como follis, de la primera mitad del siglo IV d. C., en uno de los hallazgos numismáticos más importantes de los últimos años.

2024.- El republicano Donald Trump es elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos. En las mismas elecciones, los republicanos obtienen la mayoría en el Senado y recuperan el control de la Cámara de Representantes.

.- Japón lanza al espacio LignoSat, el primer nanosatélite de madera del mundo.

NACIMIENTOS

1913.- Vivien Leigh, actriz británica.

1941.- Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense.

1948.- Pedro Subijana, cocinero español.

1959.- Bryan Adams, cantante y compositor canadiense.

1963.- Tatum Beatrice O’Neal, actriz estadounidense.

1968.- Aitana Sánchez-Gijón, actriz española.

1981.- Javier Pereira Collado, actor español.

DEFUNCIONES

1991.- Robert Maxwell, editor británico de prensa.

2011.- Loulou de la Falaise, diseñadora de joyas británica.

2019.- Omero Antonutti, actor italiano.

2025.- Pauline Collins, actriz británica.

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El papa León XIV presidió el miércoles 4 de noviembre su última audiencia general semanal antes de viajar el viernes a Uruguay, primera escala de una ambiciosa gira que lo llevará también por Argentina y Perú. (AFP)

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