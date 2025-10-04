¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Consulta la efemérides del 5 de octubre

En un 5 de octubre, pero de 1988, fue derrotado el general Augusto Pinochet en Chile, y en 2000 cayó el régimen de Slobodan Milosevic en Yugoslavia.

Otras efemérides:

1511.- Creada la Audiencia de Santo Domingo, primer tribunal de la Corona española en América.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1762.- La flota inglesa logra la capitulación de Manila (Filipinas).

1789.- Una multitud de parisinos, encabezada por cientos de mujeres, asalta el palacio de Versalles.

1910.- Proclamación de la República Portuguesa.

1931.- Los aviadores Pangborn y Herndon completan sin escalas la distancia entre Tokio a Washington, el vuelo transpacífico más largo hasta la fecha.

1954.- Se firman en Londres los acuerdos sobre Trieste entre Italia y Yugoslavia.

1958.- El líder anticolonialista Patrice Lumumba crea en el Congo Belga el Movimiento Nacional Congoleño.

1961.- Estreno mundial en Nueva York de la película ‘Breakfast at Tiffany’s’, (‘Desayuno con diamantes’) protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard.

1962.- Los Beatles editan su primer sencillo, ‘Love me do’, y se estrena la primera película de James Bond: ‘Agente 007 contra el Dr. No’.

1969.- La BBC emite el primer episodio de Monty Python’s Flying Circus.

1988.- Derrota del general Pinochet, que ejercía el poder desde 1973 tras un golpe de Estado, en el plebiscito celebrado en Chile.

El mismo día arranca en Argelia la llamada ‘revuelta del pan’, que se saldó con cerca de 200 muertos.

1989.- El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, distinguido con el Premio Nobel de la Paz.

1994.- EE.UU. levanta la prohibición de comunicaciones telefónicas directas con Cuba.

2000.- Toman del Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública después de que se anularan las elecciones presidenciales. Caída del régimen de Slobodan Milosevic.

2005.- El Constitucional español dictamina que se pueden juzgar delitos de genocidio y crímenes cometidos contra la humanidad fuera de España, aún cuando no haya víctimas españolas.

También se publica el libro ‘Crepúsculo’, primero de la exitosa saga de Stephenie Meyer.

2008.- Mueren 75 personas (41 niños) por un terremoto en Kirguistán.

LEE TAMBIÉN: El acuerdo de Hamás para liberar a los rehenes anticipa una negociación intensa

2010.- En Ajka (Hungría), un vertido de lodo rojo tóxico de una fábrica de aluminio causa diez muertos y más de un centenar de heridos.

2018.- Tras un siglo de secreto bancario, Suiza transmite por primera vez datos de millones de cuentas a decenas de países.

El mismo día, la obra ‘Niña con globo’ del artista británico Banksy se autodestruye tras ser subastada por 1,180 millones de euros en Sotheby’s.

2020.- Nobel de Medicina a tres virólogos por descubrir el virus de la hepatitis C.

2022.- Vladímir Putin promulga la anexión a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

2023.- Nobel de Literatura para el noruego Jon Fosse.

Nacimientos

1713.- Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la Enciclopedia.

1864.- Louis Lumiére, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo.

1936.- Vaclav Havel, expresidente de la República Checa.

MIRA AQUÍ: Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques

1951.- Bob Geldof, músico irlandés.

1952.- Imran Khan, exjugador de críquet y político, primer ministro de Pakistán.

1965.- José Couso, cámara español, muerto en la guerra de Irak.

1975.- Kate Winslet, actriz británica.

1983.- Jesse Eisenberg, actor estadounidense.

2006.- Jacob Tremblay, actor canadiense.

Defunciones

1880.- Jacques Offenbach, compositor alemán.

1918.- Roland Garros, aviador francés.

1984.- Leonard Rossiter, actor británico.

2007.- Walter Kempowski, escritor alemán.

2011.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple.

2015.- Henning Mankell, escritor sueco.

2017.- Carlos Saúl Toro, dramaturgo y artista hondureño.

2018.- Héctor Ulloa, actor y músico colombiano.