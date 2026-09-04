En un 5 de septiembre, pero de 1646, el obispo español Juan de Palafox funda en Puebla (México) la Biblioteca Palafoxiana, la primera pública de América, con la donación de su biblioteca personal. Hoy en día cuenta con más de 45.000 volúmenes.

OTRAS EFEMÉRIDES

1791.- Se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, texto redactado por Olympia de Gouges.

1929.- El jefe del Gobierno francés, Arístide Briand, propone a la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos de Europa.

1936.- La estadounidense Beryl Markham, primera mujer que sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste.

1944.- Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman en Londres el tratado (del Benelux) que establece su unión aduanera.

1951.- El emir Talal ibn Abdullah, proclamado rey de Jordania.

1960.- El poeta Leopoldo Sedar Senghor es elegido presidente del Senegal.

1972.- Un comando palestino de ‘Septiembre Negro’ asalta el alojamiento de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich y mueren 11 atletas y cinco terroristas.

1977.- EEUU lanza la sonda espacial ‘Voyager I’ para observar Júpiter y Saturno.

1981.- Lech Walesa, confirmado presidente del sindicato polaco ‘Solidaridad’.

1986.- Diecisiete muertos y cien heridos en el asalto del Ejército paquistaní a un avión de Pan American que había sido secuestrado en Karachi por un comando árabe armado.

1991.- Se aprueba la primera declaración de derechos humanos y libertades en la URSS y la autodisolución del Congreso de la URSS.

2002.- El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, sale ileso de un atentado en Kandahar, antiguo bastión del régimen talibán.

2005.- Unos 150 muertos al estrellarse un avión en Medan, Sumatra (Indonesia).

2010.- La BBC difunde un vídeo en el que miembros de la banda terrorista ETA anuncia un “alto el fuego”.

2025.- La OMS levanta la emergencia sanitaria internacional por la mpox (viruela símica) ante el descenso de casos.

NACIMIENTOS

1638.- Luis XIV de Francia, ‘rey Sol’.

1704.- Maurice Quentin de La Tour, pintor francés.

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1920.- Douglass C. North, economista estadounidense, Premio Nobel 1993.

1940.- Raquel Welch, actriz estadounidense.

1942.- Werner Herzog, cineasta alemán.

1946.- Freddie Mercury, músico británico líder del grupo Queen.

1965.- César Rincón, torero colombiano.

1966.- Achero Mañas, director y actor español.

DEFUNCIONES

1983.- Antonio Mairena, cantaor español de flamenco.

1997.- Teresa de Calcuta, santa indio-albanesa, Nobel de la Paz.

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