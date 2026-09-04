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La Biblioteca Palafoxiana fue fundada en Puebla en 1646 por el obispo Juan de Palafox y Mendoza y es considerada la primera biblioteca pública de América. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
La Biblioteca Palafoxiana fue fundada en Puebla en 1646 por el obispo Juan de Palafox y Mendoza y es considerada la primera biblioteca pública de América. Foto: Imagen creada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 5 de septiembre, pero de 1646, el obispo español Juan de Palafox funda en Puebla (México) la Biblioteca Palafoxiana, la primera pública de América, con la donación de su biblioteca personal. Hoy en día cuenta con más de 45.000 volúmenes.

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