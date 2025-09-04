Efemérides del 5 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
Un 5 de septiembre como hoy pero de 1972, un comando terrorista del grupo ‘Septiembre Negro’ irrumpió en la villa olímpica de Múnich y tomó como rehenes a varios atletas israelíes; el secuestro se saldó con la muerte de once israelíes, un policía alemán y todos los asaltantes.
OTRAS EFEMÉRIDES
1646.- El obispo español Juan de Palafox funda en Puebla (México) la Biblioteca Palafoxiana, la primera pública de América, con la donación de su biblioteca personal.
1791.- Se publica en Francia la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, texto redactado por Olympia de Gouges.
1929.- El jefe del Gobierno francés, Arístide Briand, propone a la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos de Europa.
1936.- La estadounidense Beryl Markham, primera mujer que sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste.
1944.- Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman en Londres el tratado (del Benelux) que establece su unión aduanera.
1951.- El emir Talal ibn Abdullah, proclamado rey de Jordania.
1960.- El poeta Leopoldo Sedar Senghor es elegido presidente del Senegal.
1977.- EE.UU. lanza la sonda espacial “Voyager I” para observar Júpiter y Saturno.
1981.- Lech Walesa, confirmado presidente del sindicato polaco ‘Solidaridad’.
1986.- Diecisiete muertos y cien heridos en el asalto del Ejército paquistaní a un avión de la Pan American, que había sido secuestrado en Karachi por un comando árabe armado.
1991.- Se aprueba la primera declaración de derechos humanos y libertades en la URSS y la autodisolución del Congreso de la URSS.
2002.- El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, sale ileso de un atentado en Kandahar, antiguo bastión del régimen talibán.
2005.- Unos 150 muertos al estrellarse un avión en Medan, Sumatra (Indonesia).
NACIMIENTOS
1638.- Luis XIV de Francia, ‘rey Sol’.
1704.- Maurice Quentin de La Tour, pintor francés.
1920.- Douglass C. North, economista estadounidense, Premio Nobel 1993.
1940.- Raquel Welch, actriz estadounidense.
1942.- Werner Herzog, cineasta alemán.
1946.- Freddie Mercury, músico británico líder del grupo Queen.
1951.- Johan Neeskens, exjugador de fútbol.
1965.- César Rincón, torero colombiano.
1966.- Milinko Pantic, futbolista serbio.
DEFUNCIONES
1997.- Teresa de Calcuta, santa indio-albanesa, Nobel de la Paz.
- Un terremoto de magnitud 5,2 sacude nuevamente el este de Afganistán
- Gobierno Trump demanda a Boston y su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes en EE.UU.
- Aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE.UU. en movimiento "provocador", denuncia el Pentágono
- Ataque ruso deja tres muertos en la región ucraniana de Kharkiv
- Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos
