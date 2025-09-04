Guerrilleros árabes y sus rehenes abandonan el garaje de una casa israelí en la Villa Olímpica hacia la base aérea de Fürstenfeldbruck, el 5 de septiembre de 1972 en Munich. (Foto de EPU / AFP)
/ -
Agencia EFE
Efemérides del 5 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Un como hoy pero de 1972, un comando terrorista del grupo ‘Septiembre Negro’ irrumpió en la villa olímpica de Múnich y tomó como rehenes a varios atletas israelíes; el secuestro se saldó con la muerte de once israelíes, un policía alemán y todos los asaltantes.

OTRAS EFEMÉRIDES

1646.- El obispo español Juan de Palafox funda en Puebla (México) la Biblioteca Palafoxiana, la primera pública de América, con la donación de su biblioteca personal.

Francisco Sanz
1791.- Se publica en Francia la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, texto redactado por Olympia de Gouges.

1929.- El jefe del Gobierno francés, Arístide Briand, propone a la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos de Europa.

1936.- La estadounidense Beryl Markham, primera mujer que sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste.

1944.- Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman en Londres el tratado (del Benelux) que establece su unión aduanera.

1951.- El emir Talal ibn Abdullah, proclamado rey de Jordania.

1960.- El poeta Leopoldo Sedar Senghor es elegido presidente del Senegal.

1977.- EE.UU. lanza la sonda espacial “Voyager I” para observar Júpiter y Saturno.

1981.- Lech Walesa, confirmado presidente del sindicato polaco ‘Solidaridad’.

1986.- Diecisiete muertos y cien heridos en el asalto del Ejército paquistaní a un avión de la Pan American, que había sido secuestrado en Karachi por un comando árabe armado.

1991.- Se aprueba la primera declaración de derechos humanos y libertades en la URSS y la autodisolución del Congreso de la URSS.

2002.- El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, sale ileso de un atentado en Kandahar, antiguo bastión del régimen talibán.

2005.- Unos 150 muertos al estrellarse un avión en Medan, Sumatra (Indonesia).

NACIMIENTOS

1638.- Luis XIV de Francia, ‘rey Sol’.

1704.- Maurice Quentin de La Tour, pintor francés.

1920.- Douglass C. North, economista estadounidense, Premio Nobel 1993.

1940.- Raquel Welch, actriz estadounidense.

1942.- Werner Herzog, cineasta alemán.

1946.- Freddie Mercury, músico británico líder del grupo Queen.

1951.- Johan Neeskens, exjugador de fútbol.

1965.- César Rincón, torero colombiano.

1966.- Milinko Pantic, futbolista serbio.

DEFUNCIONES

1997.- Teresa de Calcuta, santa indio-albanesa, Nobel de la Paz.

