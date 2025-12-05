¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 6 de diciembre

Escucha la noticia
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 6 de diciembreResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 6 de diciembre, pero de 2022, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández es condenada en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitada a perpetuidad por delitos de corrupción durante su gobierno.
OTRAS EFEMÉRIDES
1877.- Se funda el diario The Washington Post.
Newsletter Vuelta al Mundo
1917.- Finlandia se declara Estado independiente.
PUEDES VER: Trump reactivará la Doctrina Monroe para consolidar a EE.UU. como líder en América
1978.- Los españoles aprueban en referéndum la nueva Constitución.
1992.- Los suizos se pronuncian en referéndum contra el ingreso de la Confederación Helvética en el Espacio Económico Europeo.
1989.- Marc Lépine, un antifeminista de 25 años, asesina a 14 mujeres en la Escuela de Ingeniería de Montreal y causa heridas a otras 13 personas antes de suicidarse.
1998.- Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Venezuela con el Movimiento V República (MVR).
2001.- Asesinado el navegante neozelandés Peter Blake, ganador de la copa América en 1995 y 2000.
2004.- Mueren 12 personas en un atentado de Al Qaeda contra el Consulado de EEUU en la ciudad DE Yeda, en Arabia Saudí.
2007.- La colisión de un petrolero hongkonés con un carguero surcoreano provoca el vertido de 10.000 toneladas de crudo frente a Corea del Sur.
2014.- Detenido el exministro de Seguridad chino Zhou Yongkang y expulsado del Partido Comunista (PCCh), acusado de corrupción y de filtrar secretos de Estado.
2016.- Angela Merkel es reelegida presidenta del partido alemán CDU.
LEE TAMBIÉN: Donald Trump planea anunciar la composición de Gobierno para Gaza antes de Navidad, según Axios
2017.- El presidente de EEUU, Donald Trump, anuncia el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ordena el traslado allí de la embajada estadounidense.
2019.- Se celebra en Madrid la Gran Marcha por el Clima con la participación de la activista sueca Greta Thunberg.
2023.- La Unesco declara el ceviche y la ópera italiana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
2024.- El Tribunal Constitucional de Rumanía anula los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y cancela la segunda vuelta citando la interferencia rusa.
NACIMIENTOS
1778.- Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés.
1821.- Manuel Fernández y González, escritor español.
1887.- Carlos Martínez Campos, militar y escritor español.
1900.- Germán Arciniegas, escritor e historiador colombiano.
1929.- Alain Tanner, cineasta suizo.
MIRA AQUÍ: Nuevo ataque de Estados Unidos a supuesta narcolancha en el Pacífico deja cuatro muertos | VIDEO
1942.- Peter Handke, escritor y cineasta austríaco.
1993.- Elián González Brotons, el niño balsero cubano devuelto por EE.UU. a Cuba.
DEFUNCIONES
1873.- Manuel Acuña, poeta romántico mexicano.
1892.- Werner Siemens, ingeniero e industrial alemán.
2002.- Antonio Caponnetto, juez italiano que luchó contra la mafia.
2004.- José Ortega Heredia, “Manzanita”, cantante español.
2017.- Johnny Hallyday, cantante francés.
2018.- Joseph Joffo, escritor francés.
2020.- Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo.
2021.- Masayuki Uemura, ingeniero informático y productor de videojuegos japonés.
- Mila Moreira, actriz y escritora brasileña.
TE PUEDE INTERESAR
- Gran jurado decide no acusar a fiscal general de Nueva York Letitia James, enemiga de Trump
- Donald Trump reemplaza por discrepancias al arquitecto del salón de baile de la Casa Blanca
- Juan Orlando Hernández: “Indultar a un condenado por narcotráfico desarma el discurso antidrogas de Trump”
- El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?
Contenido sugerido
Contenido GEC