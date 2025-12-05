¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 6 de diciembre

En un 6 de diciembre, pero de 2022, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández es condenada en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitada a perpetuidad por delitos de corrupción durante su gobierno.

OTRAS EFEMÉRIDES

1877.- Se funda el diario The Washington Post.

1917.- Finlandia se declara Estado independiente.

1978.- Los españoles aprueban en referéndum la nueva Constitución.

1992.- Los suizos se pronuncian en referéndum contra el ingreso de la Confederación Helvética en el Espacio Económico Europeo.

1989.- Marc Lépine, un antifeminista de 25 años, asesina a 14 mujeres en la Escuela de Ingeniería de Montreal y causa heridas a otras 13 personas antes de suicidarse.

1998.- Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Venezuela con el Movimiento V República (MVR).

2001.- Asesinado el navegante neozelandés Peter Blake, ganador de la copa América en 1995 y 2000.

2004.- Mueren 12 personas en un atentado de Al Qaeda contra el Consulado de EEUU en la ciudad DE Yeda, en Arabia Saudí.

2007.- La colisión de un petrolero hongkonés con un carguero surcoreano provoca el vertido de 10.000 toneladas de crudo frente a Corea del Sur.

2014.- Detenido el exministro de Seguridad chino Zhou Yongkang y expulsado del Partido Comunista (PCCh), acusado de corrupción y de filtrar secretos de Estado.

2016.- Angela Merkel es reelegida presidenta del partido alemán CDU.

2017.- El presidente de EEUU, Donald Trump, anuncia el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ordena el traslado allí de la embajada estadounidense.

2019.- Se celebra en Madrid la Gran Marcha por el Clima con la participación de la activista sueca Greta Thunberg.

2023.- La Unesco declara el ceviche y la ópera italiana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

2024.- El Tribunal Constitucional de Rumanía anula los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y cancela la segunda vuelta citando la interferencia rusa.

NACIMIENTOS

1778.- Louis Joseph Gay-Lussac, físico y químico francés.

1821.- Manuel Fernández y González, escritor español.

1887.- Carlos Martínez Campos, militar y escritor español.

1900.- Germán Arciniegas, escritor e historiador colombiano.

1929.- Alain Tanner, cineasta suizo.

1942.- Peter Handke, escritor y cineasta austríaco.

1993.- Elián González Brotons, el niño balsero cubano devuelto por EE.UU. a Cuba.

DEFUNCIONES

1873.- Manuel Acuña, poeta romántico mexicano.

1892.- Werner Siemens, ingeniero e industrial alemán.

2002.- Antonio Caponnetto, juez italiano que luchó contra la mafia.

2004.- José Ortega Heredia, “Manzanita”, cantante español.

2017.- Johnny Hallyday, cantante francés.

2018.- Joseph Joffo, escritor francés.

2020.- Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo.

2021.- Masayuki Uemura, ingeniero informático y productor de videojuegos japonés.

- Mila Moreira, actriz y escritora brasileña.