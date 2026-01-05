Efemérides del 6 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 6 de enero, pero de 2021, cientos de seguidores de Donald Trump asaltan el Capitolio para impedir la ratificación por el Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden, y en el que murieron cinco personas, una de ellas policía.

OTRAS EFEMÉRIDES

1838.- Samuel Morse y su socio, Alfred Vail, hacen la primera demostración pública del telégrafo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1912.- Nuevo México entra a formar parte de Estados Unidos como cuadragésimo séptimo Estado.

1944.- Carmen Laforet gana la primera edición del Premio Nadal por su novela ‘Nada’.

1967.- Se inaugura el puente de Angostura, sobre el Orinoco, en Venezuela.

1974.- Se estrena en Japón la serie ‘Heidi’, dirigida por Isao Takahata y basada en una novela de la suiza Johanna Spyri. Llegó a España en 1975.

1985.- Acaba la ‘operación Moisés’, que llevó a Israel a 8.000 judíos de Etiopía.

1992.- La compañía AT&T presenta el videófono, primer teléfono con pantalla de vídeo.

2000.- Se certifica en los Pirineos (España) la muerte del último ejemplar de bucardo, una hembra, lo que supone la extinción definitiva de esta especie.

2014.- Veintiséis estados del norte y noreste de EE.UU. se ven afectados por una ola de frío polar con las temperaturas más bajas en más de un siglo, inferiores a menos 30 grados centígrados. La tormenta deja una veintena de muertos.

2018.- El petrolero iraní ‘Sanchi’ colisiona en el mar de China Oriental con un carguero chino. El petrolero se hunde días después con un balance de 32 marineros muertos.

2023.- Daniel Barenboim renuncia como director musical de la Staatsoper de Berlín por motivos de salud.

2025.- Simona Brambilla es la primera mujer en la historia nombrada en el cargo de prefecta (jefe de un dicasterio, ministerio de la Curia Romana).

.- Demi Moore logra su primer Globo de Oro a la mejor actriz por ‘La sustancia’.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue la operación para capturar y sacar a Maduro de Venezuela en la que participaron 200 militares y se usaron 150 aeronaves

NACIMIENTOS

1412.- Juana de Arco, heroína francesa.

1833.- Gustavo Doré, ilustrador francés.

1923.- Santiago Grisolía, bioquímico español.

1936.- Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay.

1938.- Adriano Celentano, cantante italiano.

1942.- Rosa María Mateo, periodista española.

1953.- Malcolm Young, guitarrista y compositor escocés, cofundador de la banda AC/DC.

1954.- Anthony Minghella, cineasta británico (‘El paciente inglés’).

1955.- Rowan Atkinson, ‘Mr. Bean’, actor británico.

1985.- Adam Pearson, actor británico.

1986.- Irina Shayk, modelo rusa.

DEFUNCIONES

1919.- Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos.

1974.- David Alfaro Siqueiros, pintor mexicano.

1993.- Rudolf Nureyev, bailarín y coreógrafo ruso.

2006.- ‘Ramona’, guerrillera mexicana, comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

2013.- Enrique Meneses, fotoperiodista español.

2014.- Marina Ginestá, militante comunista francesa, icono de la Guerra Civil española por una fotografía de miliciana en Barcelona.

2015.- René de la Nuez, caricaturista cubano.

2019.- José Ramón Fernández, el ‘Gallego Fernández’, héroe de la Revolución cubana.

2022.- Sidney Poitier, actor estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

En una ceremonia íntima, una docena de personas despidieron este lunes 5 de enero a Rosa Elena González, de 80 años, residente del estado La Guaira, cercano a Caracas, y una de los civiles fallecidos durante los ataques de fuerzas estadounidenses en el país suramericano, en el cual fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. (EFE)