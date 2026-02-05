Efemérides del 6 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escuchar
Autherine Lucy Foster, la primera estudiante negra en entrar en la Universidad de Alabama. (Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos vía Wikimedia Commons)

Por Agencia EFE

En un 6 de febrero, pero de 1956, la primera estudiante negra en entrar en la Universidad de Alabama, Autherine Lucy Foster, es expulsada oficialmente, tres días después de que su presencia generase protestas racistas y disturbios.

