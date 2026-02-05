Efemérides del 6 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 6 de febrero, pero de 1956, la primera estudiante negra en entrar en la Universidad de Alabama, Autherine Lucy Foster, es expulsada oficialmente, tres días después de que su presencia generase protestas racistas y disturbios.

OTRAS EFEMÉRIDES

1906.- Centenares de obreros en huelga son asesinados en Antofagasta (Chile) por los disparos de la llamada Guardia Blanca en la denominada matanza de Plaza Colón.

1918.- El Parlamento británico aprueba una ley que otorga el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 30 años.

1920.- Se estrena en París ‘El sombrero de tres picos’, de Manuel de Falla, con decorados de Pablo Picasso.

1921.- Charles Chaplin estrena en EE.UU. su primer largometraje, ‘The Kid’ (El Chico).

1922.- El arzobispo de Milán, Achile Ratti, es elegido papa y adopta el nombre de Pío XI.

1937.- Comienza la batalla del Jarama, el primer combate a campo abierto de la Guerra Civil española y uno de los más cruentos de la contienda.

1941.- Hitler encarga al general Erwin Rommel el mando del Afrika Korps, las tropas acorazadas alemanas destinadas a operar en el norte de África.

1946.- Chile funda su primera base en la Antártida, instalada en la Isla Greenwich de las Shetland del Sur.

1958.- Se estrella en Múnich (Alemania) el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United. Fallecieron 23 personas entre ellos 8 jugadores de la plantilla.

1972.- El dictador Anastasio Somoza gana las elecciones constituyentes en Nicaragua.

1973.- Comienza la construcción de la Torre CN de comunicaciones en Canadá, en ese momento la más alta del mundo.

1979.- El Tribunal Supremo de Pakistán confirma la pena de muerte al exprimer ministro Zulfikar Ali Bhutto por el atentado contra un dirigente de la oposición en 1974.

2006.- La francesa Isabelle Dinoire, sometida al primer trasplante parcial de cara, comparece públicamente ante la prensa. Había sido intervenida en noviembre anterior tras ser mordida por un perro el 27 de mayo de 2005.

2008.- La Audiencia Nacional española ordena detener a 40 militares en Ruanda, por los delitos de genocidio y terrorismo.

2011.- La NASA presenta por primera vez imágenes de la superficie solar y su atmósfera.

2015.- Canadá legaliza el suicidio asistido médico para enfermos terminales.

2018.- La empresa estadounidense Space-X lanza al espacio el cohete Falcon Heavy, el más potente del mundo.

2020.- El médico chino Li Wenliang, el primero que alertó sobre la aparición del coronavirus, muere infectado por esta enfermedad en Wuhan, donde se originó la pandemia.

2021.- El Gobierno de Cuba elimina la lista de actividades permitidas en el sector privado, lo que abre las puertas a la expansión del trabajo por cuenta propia.

NACIMIENTOS

1911.- Ronald Reagan, político estadounidense, que fue presidente de su país.

1917.- Zsa Zsa Gabor, actriz estadounidense, de origen húngaro.

1932.- François Truffaut, director francés de cine.

1945.- Bob Marley, músico jamaicano.

1949.- Manuel Orantes, tenista español.

1950.- Natalie Cole, cantante estadounidense.

1962.- Axl Rose, músico estadounidense, cantante de Guns N´Roses.

1966.- Rick Astley, músico británico.

1994.- Charlie Heaton, actor británico.

DEFUNCIONES

1916.- Rubén Darío, poeta nicaragüense.

1918.- Gustav Klimt, pintor austriaco.

1929.- María Cristina de Habsburgo-Lorena, regente de España durante la minoría de edad de su hijo, Alfonso XIII.

1952.- Rey Jorge VI.

1984.- Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27.

1988.- María del Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco.

1991.- María Zambrano, escritora y filósofa española.

1995.- Maruja Mallo, pintora española.

2012.- Antoni Tapies, pintor y escultor español.

2017.- Francisco García Montes “Juan Tribuna”, periodista español.

2024.- Miguel Ángel González Suárez, futbolista español que fue guardameta del Real Madrid.

.- Sebastián Piñera, político chileno que fue presidente del país.

