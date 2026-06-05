El 6 de junio de 1944, durante la II Guerra Mundial, las tropas aliadas desembarcaron en la costa de Normandía, Francia, en un despliegue de más de 160 kilómetros.

Otras efemérides

1808.- Napoleón Bonaparte proclama a su hermano José, rey de España y sus Indias.

1844.- George Williams funda en Londres la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), que se ramificaría por varios países.

1946.- Nace la Basketball Association of America, que en 1949 pasó a denominarse National Basketball Association (NBA).

1869.- Se promulga en España una Constitución tras el triunfo de la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II.

1918.- Se inaugura la Plaza de toros Monumental de Sevilla.

1919.- El periódico Il Popolo d’Italia publica el manifiesto del movimiento fascista, firmado por Benito Mussolini.

1925.- Se oficializa la Denominación de Origen Rioja (vinos), la más antigua de España.

1930.- En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros alimentos congelados.

1954.- Se realiza con carácter experimental el primer enlace europeo de televisión, con el nombre de Eurovisión, dando imágenes del Narcissus Festival de Montreux (Suiza).

1968.- Muere el senador estadounidense Robert Kennedy, tiroteado el día anterior en el Hotel Ambassador de Los Ángeles.

1969.- Elton John publica su primer álbum, ‘Empty sky’.

1982.- Israel invade el sur del Líbano.

1984.- Se lanza la primera versión del Tetris, videojuego creado por el programador ruso Alexey Pajitnov.

1995.- Es abolida la pena de muerte en Sudáfrica.

1994.- Más de 1.100 muertos tras el terremoto de 6 grados en la escala de Richter registrado en Cauca y Huila (Colombia).

2001.- El fabricante de cigarrillos Philip Morris es condenado por un jurado de Los Ángeles a pagar más de 3.000 millones de dólares a un enfermo de cáncer.

2012.- Lanzamiento mundial de IPv6, protocolo de Internet que permite conectar diversos dispositivos identificándolos con una dirección única.

2020.- Washington y Nueva York son escenario de protestas multitudinarias por el asesinato, el 25 de mayo anterior, del afroamericano George Floid.

2023.- Una explosión rusa destruye la presa y la central hidroeléctrica de Nueva Kajovka, en Ucrania.

2024.- El restaurante Disfrutar de Barcelona, elegido el mejor del mundo, por The World’s Best 50 Restaurants.

Nacimientos

1436.- Johannes Regiomontanus, astrónomo y matemático alemán, uno de los padres de la trigonometría.

1599.- Diego Velázquez, pintor español.

1799.- Aleksandr Pushkin, poeta y novelista ruso.

1875.- Thomas Mann, novelista alemán, Premio Nobel en 1929.

1891.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.

1901.- Sukarno, fundador del Estado indonesio.

1919.- Lord Carrington, político británico.

1926.- Juan Lladró, ceramista y empresario español.

1934.- Alberto II, rey de Bélgica.

1956.- Björn Borg, tenista sueco.

MIRA AQUÍ: El video del momento del impacto de un dron iraní en el Aeropuerto Internacional de Kuwait

1962.- Jordi Arcarons, piloto de motos español.

.- Andrés Jiménez, baloncestista español.

1967.- Paul Giamatti, actor estadounidense.

1970.- Albert Ferrer Llopis, ‘Chapi’, futbolista español.

1977.- Zaida Cantera, militar y política española.

Defunciones

1941.- Luis Chevrolet, cofundador de la marca de coches que lleva su nombre, estadounidense.

1948.- Louis Lumiere, inventor del cinematógafo.

1961.- Carl Gustav Jung, psicólogo suizo.

1968.- Robert Kennedy, senador estadounidense.

1976.- Jean Paul Getty, empresario del petroleo estadounidense.

2005.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

.- Manuel Codeso, actor y humorista español.

2006.- Billy Preston, teclista estadounidense conocido como el ‘quinto beatle’.

.- Arnold Newman, fotógrafo estadounidense.

2007.- Enrique Fuentes Quintana, economista y político español.

2012.- Estela Raval, cantante argentina de Los cinco latinos.

2013.- Tom Sharpe, novelista británico.

.- Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense.

2014.- Dario Barrio, cocinero español.

2016.- Viktor Korchnoi, ajedrecista suizo de origen ruso.

2017.- Adnan Kashogui, traficante de armas saudí.

.- François Houtart, teólogo de la liberación y sociólogo belga.

2018.- Pepe Cavero, periodista español.

2019.- Dr. John, pianista y compositor estadounidense.

2020.- Jordi Mestre, actor español.

2021.- Óscar Sánchez Zafra, actor español.

2022.- Jim Seals, músico estadounidense.

2023.- Françoise Gilot, pintora francesa, fue pareja de Picasso.

2024.- Fumihiko Maki, arquitecto japonés, ganador del premio Pritzker.