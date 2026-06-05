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El 6 de junio de 1944, durante la II Guerra Mundial, las tropas aliadas desembarcaron en la costa de Normandía, Francia, en un despliegue de más de 160 kilómetros.
El 6 de junio de 1944, durante la II Guerra Mundial, las tropas aliadas desembarcaron en la costa de Normandía, Francia, en un despliegue de más de 160 kilómetros.
Otras efemérides
1808.- Napoleón Bonaparte proclama a su hermano José, rey de España y sus Indias.
1844.- George Williams funda en Londres la YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes), que se ramificaría por varios países.
1946.- Nace la Basketball Association of America, que en 1949 pasó a denominarse National Basketball Association (NBA).
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1869.- Se promulga en España una Constitución tras el triunfo de la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II.
1918.- Se inaugura la Plaza de toros Monumental de Sevilla.
1919.- El periódico Il Popolo d’Italia publica el manifiesto del movimiento fascista, firmado por Benito Mussolini.
1925.- Se oficializa la Denominación de Origen Rioja (vinos), la más antigua de España.
1930.- En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros alimentos congelados.
1954.- Se realiza con carácter experimental el primer enlace europeo de televisión, con el nombre de Eurovisión, dando imágenes del Narcissus Festival de Montreux (Suiza).
1968.- Muere el senador estadounidense Robert Kennedy, tiroteado el día anterior en el Hotel Ambassador de Los Ángeles.
1969.- Elton John publica su primer álbum, ‘Empty sky’.
1982.- Israel invade el sur del Líbano.
1984.- Se lanza la primera versión del Tetris, videojuego creado por el programador ruso Alexey Pajitnov.
1995.- Es abolida la pena de muerte en Sudáfrica.
1994.- Más de 1.100 muertos tras el terremoto de 6 grados en la escala de Richter registrado en Cauca y Huila (Colombia).
2001.- El fabricante de cigarrillos Philip Morris es condenado por un jurado de Los Ángeles a pagar más de 3.000 millones de dólares a un enfermo de cáncer.
2012.- Lanzamiento mundial de IPv6, protocolo de Internet que permite conectar diversos dispositivos identificándolos con una dirección única.
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2020.- Washington y Nueva York son escenario de protestas multitudinarias por el asesinato, el 25 de mayo anterior, del afroamericano George Floid.
2023.- Una explosión rusa destruye la presa y la central hidroeléctrica de Nueva Kajovka, en Ucrania.
2024.- El restaurante Disfrutar de Barcelona, elegido el mejor del mundo, por The World’s Best 50 Restaurants.
Nacimientos
1436.- Johannes Regiomontanus, astrónomo y matemático alemán, uno de los padres de la trigonometría.
1599.- Diego Velázquez, pintor español.
1799.- Aleksandr Pushkin, poeta y novelista ruso.
1875.- Thomas Mann, novelista alemán, Premio Nobel en 1929.
1891.- Ignacio Sánchez Mejías, torero español.
1901.- Sukarno, fundador del Estado indonesio.
1919.- Lord Carrington, político británico.
1926.- Juan Lladró, ceramista y empresario español.
1934.- Alberto II, rey de Bélgica.
1956.- Björn Borg, tenista sueco.
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1962.- Jordi Arcarons, piloto de motos español.
.- Andrés Jiménez, baloncestista español.
1967.- Paul Giamatti, actor estadounidense.
1970.- Albert Ferrer Llopis, ‘Chapi’, futbolista español.
1977.- Zaida Cantera, militar y política española.
Defunciones
1941.- Luis Chevrolet, cofundador de la marca de coches que lleva su nombre, estadounidense.
1948.- Louis Lumiere, inventor del cinematógafo.
1961.- Carl Gustav Jung, psicólogo suizo.
1968.- Robert Kennedy, senador estadounidense.
1976.- Jean Paul Getty, empresario del petroleo estadounidense.
2005.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.
.- Manuel Codeso, actor y humorista español.
2006.- Billy Preston, teclista estadounidense conocido como el ‘quinto beatle’.
.- Arnold Newman, fotógrafo estadounidense.
2007.- Enrique Fuentes Quintana, economista y político español.
2012.- Estela Raval, cantante argentina de Los cinco latinos.
2013.- Tom Sharpe, novelista británico.
.- Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense.
2014.- Dario Barrio, cocinero español.
2016.- Viktor Korchnoi, ajedrecista suizo de origen ruso.
2017.- Adnan Kashogui, traficante de armas saudí.
.- François Houtart, teólogo de la liberación y sociólogo belga.
2018.- Pepe Cavero, periodista español.
2019.- Dr. John, pianista y compositor estadounidense.
2020.- Jordi Mestre, actor español.
2021.- Óscar Sánchez Zafra, actor español.
2022.- Jim Seals, músico estadounidense.
2023.- Françoise Gilot, pintora francesa, fue pareja de Picasso.
2024.- Fumihiko Maki, arquitecto japonés, ganador del premio Pritzker.
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