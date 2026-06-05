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Soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía durante el Día D, el 6 de junio de 1944, en una de las operaciones militares más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía durante el Día D, el 6 de junio de 1944, en una de las operaciones militares más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

El 6 de junio de 1944, durante la II Guerra Mundial, las tropas aliadas desembarcaron en la costa de Normandía, Francia, en un despliegue de más de 160 kilómetros.

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