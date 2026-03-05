En un 6 de marzo, pero de 2012, el banco de inversión Lehman Brothers anuncia oficialmente que sale de la mayor bancarrota en la historia de Estados Unidos.
1714.- Firma del tratado de Rastatt, uno de los acuerdos de la Paz de Utrecht, que pone fin a la Guerra de Sucesión española entre el reino de Francia y el Imperio Habsburgo.
1853.- La ópera de Giuseppe Verdi, “La Traviata”, se estrena en el teatro La Fenice de Venecia.
1899.- La farmacéutica alemana Bayer patenta en Berlín la aspirina, nombre comercial del analgésico cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico.
1957.- Ghana se convierte en el primer país de África subsahariana que accede a la independencia.
1964.- El boxeador estadounidense Cassius Marcellus Clay, que conseguiría tres títulos mundiales de los pesos pesados, abraza la fe musulmana y se rebautiza como Muhammad Ali, “El amado de Dios”.
1967.- La escritora soviética Svetlana Alilúieva Stálina, hija del dictador Iósif Stalin, se refugia en la embajada de Estados Unidos de Nueva Delhi (India) y solicita asilo político.
1980.- La escritora Marguerite Yourcenar es la primera mujer elegida miembro de número de la Academia francesa.
1983.- El Motorola Dynatac 8000X, primer teléfono móvil de uso comercial.
1987.- El ferry británico “Herald of Free Enterprise” naufraga frente al puerto belga de Zeebrugge y fallecen 192 personas.
1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba, en sintonía con la reforma económica de Mijail Gorbachov, la nueva ley de la propiedad.
2001.- Un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de Punto Final y Obediencia Debida que impidieron juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.
2022.- Casi 5.000 personas son detenidas en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el portal opositor OVD-Info.
2024.- Se publica ‘En agosto nos vemos’, obra póstuma de Gabriel García Márquez.
1475.- Miguel Angel Buonarotti, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista.
1891.- Victoria Kent, política española.
1906.- Lou Costello, actor estadounidense.
1925.- Wes Montgomery, guitarrista estadounidense de jazz.
1926.- Alan Greenspan, economista, fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
1927.- Gabriel García Márquez, escritor colombiano, Premio Nobel 1982.
1946.- David Gilmour, guitarrista británico, miembro de Pink Floyd.
1967.- Julio Bocca, bailarín argentino.
1972.- Shaquille O’Neal, jugador de baloncesto estadounidense.
2001.- Milo Manheim, actor y cantante estadounidense.
1900.- Gottlieb Daimler, fabricante de automóviles alemán.
1964.- Pablo I, rey de Grecia.
1973.- Pearl S. Buck, escritora estadounidense, premio Nobel.
1986.- Georgia O’Keeffe, artista estadounidense.
1994.- Melina Mercuri, actriz y política griega.
2007.- Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo francés.
2013.- Alvin Lee, guitarrista y cantante de rock británico, miembro de los Ten Years After.
2016.- Nancy Reagan, ex primera dama estadounidense.
2020.- McCoy Tyner, pianista estadounidense de jazz.
2022.- Pau Riba, músico español, pionero del rock catalán.
