En un 6 de marzo, pero de 2012, el banco de inversión Lehman Brothers anuncia oficialmente que sale de la mayor bancarrota en la historia de Estados Unidos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1714.- Firma del tratado de Rastatt, uno de los acuerdos de la Paz de Utrecht, que pone fin a la Guerra de Sucesión española entre el reino de Francia y el Imperio Habsburgo.

1853.- La ópera de Giuseppe Verdi, “La Traviata”, se estrena en el teatro La Fenice de Venecia.

1899.- La farmacéutica alemana Bayer patenta en Berlín la aspirina, nombre comercial del analgésico cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico.

1957.- Ghana se convierte en el primer país de África subsahariana que accede a la independencia.

1964.- El boxeador estadounidense Cassius Marcellus Clay, que conseguiría tres títulos mundiales de los pesos pesados, abraza la fe musulmana y se rebautiza como Muhammad Ali, “El amado de Dios”.

1967.- La escritora soviética Svetlana Alilúieva Stálina, hija del dictador Iósif Stalin, se refugia en la embajada de Estados Unidos de Nueva Delhi (India) y solicita asilo político.

1980.- La escritora Marguerite Yourcenar es la primera mujer elegida miembro de número de la Academia francesa.

1983.- El Motorola Dynatac 8000X, primer teléfono móvil de uso comercial.

1987.- El ferry británico “Herald of Free Enterprise” naufraga frente al puerto belga de Zeebrugge y fallecen 192 personas.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba, en sintonía con la reforma económica de Mijail Gorbachov, la nueva ley de la propiedad.

2001.- Un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de Punto Final y Obediencia Debida que impidieron juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura.

2022.- Casi 5.000 personas son detenidas en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el portal opositor OVD-Info.

2024.- Se publica ‘En agosto nos vemos’, obra póstuma de Gabriel García Márquez.

NACIMIENTOS

1475.- Miguel Angel Buonarotti, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista.

1891.- Victoria Kent, política española.

1906.- Lou Costello, actor estadounidense.

1925.- Wes Montgomery, guitarrista estadounidense de jazz.

1926.- Alan Greenspan, economista, fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

1927.- Gabriel García Márquez, escritor colombiano, Premio Nobel 1982.

1946.- David Gilmour, guitarrista británico, miembro de Pink Floyd.

1967.- Julio Bocca, bailarín argentino.

1972.- Shaquille O’Neal, jugador de baloncesto estadounidense.

2001.- Milo Manheim, actor y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1900.- Gottlieb Daimler, fabricante de automóviles alemán.

1964.- Pablo I, rey de Grecia.

1973.- Pearl S. Buck, escritora estadounidense, premio Nobel.

1986.- Georgia O’Keeffe, artista estadounidense.

1994.- Melina Mercuri, actriz y política griega.

2007.- Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo francés.

2013.- Alvin Lee, guitarrista y cantante de rock británico, miembro de los Ten Years After.

2016.- Nancy Reagan, ex primera dama estadounidense.

2020.- McCoy Tyner, pianista estadounidense de jazz.

2022.- Pau Riba, músico español, pionero del rock catalán.

