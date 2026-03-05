Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cartel de la sede de Lehman Brothers se ve en Nueva York, el 15 de septiembre de 2008. (NICHOLAS ROBERTS / AFP)
El cartel de la sede de Lehman Brothers se ve en Nueva York, el 15 de septiembre de 2008. (NICHOLAS ROBERTS / AFP)
/ NICHOLAS ROBERTS
Por Agencia EFE

En un 6 de marzo, pero de 2012, el banco de inversión Lehman Brothers anuncia oficialmente que sale de la mayor bancarrota en la historia de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.