En un 6 de mayo, pero de 1937, el dirigible Hindenburg, orgullo de la Alemania nazi, explota cuando iba a tomar tierra en Nueva Jersey (EE.UU.) y mueren 36 personas.
1840.- Se pone a la venta en Inglaterra el primer sello de correos del mundo.
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1910.- Jorge V accede al trono del Reino Unido tras el fallecimiento de su padre, el rey Eduardo VII.
1963.- Estreno en Londres de la película ’55 días de Pekín’, dirigida por Nicholas Ray.
1965 - EE.UU. lanza el ‘Early Bird’, primer satélite de comunicaciones con fines comerciales.
1974.- Dimite el canciller alemán Willy Brandt, tras conocerse que su secretario, Günter Guillaume, actuaba como espía a favor de la RDA.
1985.- El presidente de EEUU, Ronald Reagan, llega a Madrid en visita oficial a España.
1994.- La reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, François Mitterrand, inauguran el túnel que une ambos países bajo el canal de la Mancha.
2001.- Dennis Tito, primer turista espacial de la historia, emprende regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.
2002.- El líder ultraderechista holandés, Pim Fortuyn, es asesinado a tiros en Hilversum.
2003.- Inauguración en Moscú de la estación de metro Park Pobedy, con la escalera mecánica interior más grande del mundo.
2007.- El conservador Nicolás Sarkozy gana las elecciones presidenciales francesas a la socialista Ségolene Royal.
2008.- El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, dimite tras casi once años al frente del Gobierno de Dublín, por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística.
2015.- El director, guionista y productor estadounidense Francis Ford Coppola gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes.
2022.- Una explosión en el lujoso Hotel Saratoga, de La Habana Vieja, en Cuba, causa 47 muertos y 52 heridos.
2023.- Carlos III y su esposa, Camilla, son coronados reyes del Reino Unido, en la Abadía de Westminster, de Londres.
2025.- El conservador Friedrich Merz, es elegido, en inédito segundo intento, nuevo canciller de Alemania.
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1758.- Maximilien Robespierre, líder de la época del terror de la Revolución Francesa.
1781.- K.C. Friedric Krause, filósofo alemán.
1856.- Sigmund Freud, médico austríaco, inventor del psicoanálisis.
1895.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense de origen italiano.
1915.- Orson Welles, actor y director de cine, estadounidense.
1953.- Tony Blair, ex primer ministro británico.
1958.- María Dolores González Flores, ‘Lolita’, cantante y actriz española.
1961.- George Clooney, actor estadounidense.
1970.- Tristán Ulloa, actor español.
2019.- Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogénito del príncipe Enrique y Meghan Markle.
1540.- Juan Luis Vives, escritor humanista español.
1859.- Alejandro Humboldt, naturalista alemán.
1910.- Eduardo VII, rey de Inglaterra.
1992.- Marlene Dietrich, cantante y actriz alemana.
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2007.- Eneas Carneiro, político brasileño.
2013.- Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano.
2021.- Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el martes 5 de mayo a Rusia de mostrar un "cinismo absoluto" por lanzar una ola de ataques, que dejó al menos cinco muertos, pese a la inminencia de las treguas anunciadas por ambas partes. (AFP)
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