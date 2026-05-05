En un 6 de mayo, pero de 1937, el dirigible Hindenburg, orgullo de la Alemania nazi, explota cuando iba a tomar tierra en Nueva Jersey (EE.UU.) y mueren 36 personas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1840.- Se pone a la venta en Inglaterra el primer sello de correos del mundo.

1910.- Jorge V accede al trono del Reino Unido tras el fallecimiento de su padre, el rey Eduardo VII.

1963.- Estreno en Londres de la película ’55 días de Pekín’, dirigida por Nicholas Ray.

1965 - EE.UU. lanza el ‘Early Bird’, primer satélite de comunicaciones con fines comerciales.

1974.- Dimite el canciller alemán Willy Brandt, tras conocerse que su secretario, Günter Guillaume, actuaba como espía a favor de la RDA.

1985.- El presidente de EEUU, Ronald Reagan, llega a Madrid en visita oficial a España.

1994.- La reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, François Mitterrand, inauguran el túnel que une ambos países bajo el canal de la Mancha.

2001.- Dennis Tito, primer turista espacial de la historia, emprende regreso a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.

2002.- El líder ultraderechista holandés, Pim Fortuyn, es asesinado a tiros en Hilversum.

2003.- Inauguración en Moscú de la estación de metro Park Pobedy, con la escalera mecánica interior más grande del mundo.

2007.- El conservador Nicolás Sarkozy gana las elecciones presidenciales francesas a la socialista Ségolene Royal.

2008.- El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, dimite tras casi once años al frente del Gobierno de Dublín, por su presunta implicación en un caso de corrupción urbanística.

2015.- El director, guionista y productor estadounidense Francis Ford Coppola gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

2022.- Una explosión en el lujoso Hotel Saratoga, de La Habana Vieja, en Cuba, causa 47 muertos y 52 heridos.

2023.- Carlos III y su esposa, Camilla, son coronados reyes del Reino Unido, en la Abadía de Westminster, de Londres.

2025.- El conservador Friedrich Merz, es elegido, en inédito segundo intento, nuevo canciller de Alemania.

NACIMIENTOS

1758.- Maximilien Robespierre, líder de la época del terror de la Revolución Francesa.

1781.- K.C. Friedric Krause, filósofo alemán.

1856.- Sigmund Freud, médico austríaco, inventor del psicoanálisis.

1895.- Rodolfo Valentino, actor estadounidense de origen italiano.

1915.- Orson Welles, actor y director de cine, estadounidense.

1953.- Tony Blair, ex primer ministro británico.

1958.- María Dolores González Flores, ‘Lolita’, cantante y actriz española.

1961.- George Clooney, actor estadounidense.

1970.- Tristán Ulloa, actor español.

2019.- Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogénito del príncipe Enrique y Meghan Markle.

DEFUNCIONES

1540.- Juan Luis Vives, escritor humanista español.

1859.- Alejandro Humboldt, naturalista alemán.

1910.- Eduardo VII, rey de Inglaterra.

1992.- Marlene Dietrich, cantante y actriz alemana.

2007.- Eneas Carneiro, político brasileño.

2013.- Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano.

2021.- Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno.

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el martes 5 de mayo a Rusia de mostrar un "cinismo absoluto" por lanzar una ola de ataques, que dejó al menos cinco muertos, pese a la inminencia de las treguas anunciadas por ambas partes. (AFP)

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