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El gigantesco dirigible alemán Zeppelin "Hindenburg" explotó en una bola de fuego cuando intentaba aterrizar en Nueva Jersey durante la noche del 6 de mayo de 1937, matando al menos a 33 de sus pasajeros y tripulantes. (AFP)
El gigantesco dirigible alemán Zeppelin "Hindenburg" explotó en una bola de fuego cuando intentaba aterrizar en Nueva Jersey durante la noche del 6 de mayo de 1937, matando al menos a 33 de sus pasajeros y tripulantes. (AFP)
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Por Agencia EFE

En un 6 de mayo, pero de 1937, el dirigible Hindenburg, orgullo de la Alemania nazi, explota cuando iba a tomar tierra en Nueva Jersey (EE.UU.) y mueren 36 personas.

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