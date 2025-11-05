Efemérides del 6 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 6 de noviembre, pero de 1998, España, a petición del juez Baltasar Garzón, acuerda solicitar la extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1813.- El sacerdote José María Morelos realiza formalmente la Declaración de Independencia de México, en el Congreso de Chilpancingo.

1860.- Abraham Lincoln es el primer republicano de la historia de Estados Unidos elegido presidente.

1958.- Estreno en Madrid de la película “Las chicas de la Cruz Roja” protagonizada por Concha Velasco y Tony Leblanc.

1962.- La Asamblea General de las Naciones Unidas condena formalmente por primera vez, mediante la Resolución 1761, la política de “apartheid” de Sudáfrica.

1975.- Unos 350.000 marroquíes inician la “Marcha Verde” hacia el Sáhara español para forzar la retirada de las tropas españolas.

.- La banda punk ‘Sex Pistols’ dan su primer concierto en una escuela de arte de Londres.

1984.- El republicano Ronald Reagan es reelegido presidente de los Estados Unidos.

1985.- Una treintena de guerrilleros del M-19 toma el Palacio de Justicia de Bogotá y, tras la respuesta del ejército y la policía, mueren 94 personas y 10 permanecen desaparecidas.

.- Los ministros de Exteriores de 18 países europeos europeos firman en Hannover (Alemania) la declaración de principios “Eureka”, la carta fundacional sobre la Europa de la tecnología.

1986.- La prensa de Estados Unidos denuncia que el presidente Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se llamó “Irangate”.

1991.- El Comité para la Seguridad del Estado (KGB), la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, deja de existir formalmente.

1994.- Tayikistán aprueba en referéndum la primera Constitución postsoviética.

1998.- El Museo Nacional de la Danza, bajo la idea de la bailarina Alicia Alonso, se inaugura en La Habana (Cuba).

1999.- Australia rechaza por referéndum la república y decide mantener a la reina Isabel II de Inglaterra como su jefa de Estado.

2006.- El brasileño Ronaldinho es elegido el mejor futbolista del mundo por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales y el argentino Leo Messi consigue el premio al mejor jugador joven.

2007.- Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía visitan Melilla, primer viaje de unos monarcas españoles a esa ciudad autónoma del Norte de África en los últimos 80 años.

2012.- El demócrata Barak Obama es reelegido presidente de Estados Unidos.

2019.- Investigadores españoles desarrollan el primer aditivo para envases alimentarios con capacidad para eliminar la bacteria de la listeriosis.

2023.- Neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana (Suiza) crean una neuroprótesis que permite volver a caminar de forma normal a los enfermos de párkinson en fase avanzada.

.- OpenAI, la empresa desarrolladora del ChatGPT, anuncia GPT-4 Turbo, un nuevo modelo de AI más poderoso.

2024.- El volcán Fuji, pico más alto de Japón, registra su primera caída de nieve de la temporada, lo que supone la fecha más tardía de este fenómeno meteorológico en 130 años.

NACIMIENTOS

1814.- Antoine Joseph Sax “Adolphe Sax”, inventor belga del saxofón.

1887.- Mariano Gómez Ulla, cirujano español.

1931.- María Cristina del Pino, “Pinito del Oro”, trapecista española.

1937.- Daniel Dicenta, actor español.

1946.- Sally Field, actriz estadounidense.

1988.- Emma Stone (Emily Jean), actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1893.- Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.

1920.- Arturo Soria y Mata, ingeniero y urbanista español.

1970.- Agustín Lara, compositor mexicano.

1999.- José María Caffarel, actor español.

2002.- Indio Juan, poeta y cantautor argentino miembro del grupo Quilapayún.

2006.- Francisco Fernández Ochoa, esquiador español.

. - Mara Goyanes Muñoz, actriz española.

2007.- Enzo Biagi, periodista italiano.

2013.- Guillermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora mexicana.

2024.- Josep Ferrer, empresario español, copresidente de honor de la productora de cava Freixenet.

