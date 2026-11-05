Un 6 de noviembre, pero de 1986, hace 40 años, la prensa estadounidense reveló que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, un escándalo conocido como el ‘Irangate’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1492.- Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, marinos de la expedición de Cristóbal Colón, regresan a España de explorar el interior de Cuba y relatan haber visto a sus habitantes fumar unas hierbas secas, en una de las primeras referencias europeas al consumo de tabaco.

1813.- El sacerdote José María Morelos proclama formalmente la independencia de México ante el Congreso de Chilpancingo.

1860.- Abraham Lincoln se convierte en el primer republicano elegido presidente de Estados Unidos.

1962.- La Asamblea General de la ONU condena por primera vez la política de ‘apartheid’ de Sudáfrica mediante la Resolución 1761.

1975.- Unos 350.000 marroquíes inician la ‘Marcha Verde’ hacia el Sáhara español para forzar la retirada de las tropas de España.

.- La banda punk Sex Pistols ofrece su primer concierto en una escuela de arte de Londres.

1984.- El republicano Ronald Reagan es reelegido presidente de Estados Unidos.

1985.- Una treintena de guerrilleros del M-19 toma el Palacio de Justicia de Bogotá. La respuesta del Ejército y la Policía causa 94 muertos y deja diez desaparecidos.

.- Los ministros de Exteriores de 18 países europeos firman en Hannover (Alemania) la Declaración de Principios Eureka, carta fundacional de la cooperación europea en tecnología.

1991.- El Comité para la Seguridad del Estado (KGB), la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, deja de existir formalmente.

1994.- Tayikistán aprueba en referéndum su primera Constitución postsoviética.

1998.- España, a petición del juez Baltasar Garzón, acuerda solicitar al Reino Unido la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

.- Se inaugura en La Habana (Cuba) el Museo Nacional de la Danza, impulsado por la bailarina Alicia Alonso.

1999.- Australia rechaza en referéndum convertirse en república y decide mantener a la reina Isabel II de Inglaterra como jefa del Estado.

2006.- El brasileño Ronaldinho es elegido mejor futbolista del mundo por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales y el argentino Leo Messi recibe el premio al mejor jugador joven.

2007.- Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, visitan Melilla, en el primer viaje de unos monarcas españoles a la ciudad autónoma ubicada en el norte de África en 80 años.

2012.- El demócrata Barack Obama es reelegido presidente de Estados Unidos.

2023.- Neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana (Suiza) desarrollan una neuroprótesis que permite a pacientes con párkinson avanzado volver a caminar con normalidad.

2024.- El monte Fuji, el pico más alto de Japón, registra su primera nevada de la temporada, la más tardía en 130 años.

2025.- El papa León XIV y el presidente palestino, Mahmoud Abás, se reúnen en el Vaticano y reclaman ayuda para la población civil de Gaza y el fin del conflicto.

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NACIMIENTOS

1814.- Antoine Joseph Sax ‘Adolphe Sax’, inventor belga del saxofón.

1946.- Sally Field, actriz estadounidense.

1988.- Emma Stone, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1893.- Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.

1970.- Agustín Lara, compositor mexicano.

2002.- Indio Juan, poeta y cantautor argentino miembro del grupo Quilapayún.

2006.- Francisco Fernández Ochoa, esquiador olímpico español.

2007.- Enzo Biagi, periodista italiano.

2013.- Guillermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora mexicana.

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El papa León XIV presidió el miércoles 4 de noviembre su última audiencia general semanal antes de viajar el viernes a Uruguay, primera escala de una ambiciosa gira que lo llevará también por Argentina y Perú. (AFP)

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