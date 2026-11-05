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El ex presidente estadounidense Ronald Reagan sentado en su oficina en Century City, cerca de Los Ángeles, California, el 9 de junio de 1989. (CARLOS SCHIEBECK / AFP FILES / AFP)
El ex presidente estadounidense Ronald Reagan sentado en su oficina en Century City, cerca de Los Ángeles, California, el 9 de junio de 1989. (CARLOS SCHIEBECK / AFP FILES / AFP)
/ CARLOS SCHIEBECK
Por Agencia EFE

Un 6 de noviembre, pero de 1986, hace 40 años, la prensa estadounidense reveló que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, un escándalo conocido como el ‘Irangate’.

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