Efemérides del 6 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 6 de octubre, pero de 1889, se inauguró el cabaret Moulin Rouge en París, a los pies de la colina de Montmartre.

OTRAS EFEMÉRIDES

1891.- En Nueva York (Estados Unidos) se publican por vez primera vez los ‘Versos sencillos’ del escritor y revolucionario cubano José Martí.

1922.- La Universidad de Salamanca nombra doctora ‘honoris causa’ a Santa Teresa de Jesús.

1927.- Proyección, en el Teatro Warner de Nueva York, de la primera película sonora, ‘El cantante de jazz’, de Alan Crosland.

1934.- El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Diez horas después Companys y otros miembros del gobierno catalán son detenidos.

1973.- Empieza la Guerra del Yom Kippur, cuarta contienda árabe-israelí, de 19 días de duración.

1979.- Por primera vez un Papa -Juan Pablo II- visita la Casa Blanca, residencia de los presidentes de EE.UU.

1981.- Asesinato del presidente egipcio, Anuar El Sadat, durante un desfile militar.

1994.- El Parlamento haitiano aprueba la ley de amnistía para los militares golpistas.

2000.- Dimite el presidente yugoslavo Milosevic.

2002.- Juan Pablo II canoniza a José María Escrivá de Balaguer, fundador del ‘Opus Dei’.

2005.- El Tribunal Supremo de Israel prohíbe al Ejército emplear a civiles palestinos como “escudos humanos”.

2010.- Nace la red social Instagram, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger.

2012.- El exmayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos.

2023.- La activista iraní Narges Mohamadi, Nobel de la Paz.

NACIMIENTOS

1887.- Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, arquitecto suizo-francés.

1888.- Roland Garros, aviador francés.

1908.- Carole Lombard, actriz estadounidense.

1930.- Hafed Al Asad, presidente sirio.

1986.- Olivia Thirlby, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1862.- Francisco Acuña de Figueroa, poeta uruguayo.

1919.- Ricardo Palma, escritor peruano.

1951.- Will Keith Kellogg, empresario norteamericano, fundador de cereales Kellogg.

1981.- Anuar El Sadat, presidente de Egipto.

1989.- Bette Davis, actriz estadounidense.

1999.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

2006.- Eduardo Mignogna, director de cine argentino.

2012.- Antonio Cisneros, poeta peruano.

2015.- Arpád Goncz, primer presidente de Hungría tras la caída muro.

2018.- Montserrat Caballé, soprano española.

2024.- Johan Neeskens, exjugador de fútbol holandés.

