¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 6 de septiembre

En un 6 de septiembre, pero de 1997, miles de personas asisten al funeral de la princesa Diana de Gales en la Abadía de Westminster, en Londres.

Otras efemérides

1522.- Juan Sebastián Elcano completa la primera circunnavegación de la Tierra al arribar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la nao Victoria con los 18 supervivientes de la Expedición Magallanes, tras casi tres años de travesía.

1724.- Felipe V de Borbón vuelve a ocupar el trono de España tras la muerte prematura de su hijo Luis I.

1764.- Luis XV de Francia comienza en París las obras del actual Panteón de Hombres Ilustres.

1901.- Magnicidio anarquista en Búfalo contra el presidente de EE. UU., William MacKinley, que fallecerá días después.

1932.- Las Cortes españolas aprueban la reforma del Código Penal que suprime la pena de cadena perpetua.

1940.- El rey Carol II de Rumanía abdica en su hijo Miguel I.

1948.- Coronación de la reina Juliana de Holanda.

1965.- India decreta la movilización general contra Pakistán en la guerra entre los dos países.

1966.- El primer ministro sudafricano y uno de los impulsores del apartheid en el país, Hendrik Verwoerd, es asesinado por un blanco en el Parlamento de Ciudad del Cabo.

1970.- Yaser Arafat es nombrado general en jefe de las fuerzas revolucionarias palestinas.

1975.- Un terremoto en Turquía causa 3.000 muertos.

1991.- Estonia, Letonia y Lituania son reconocidas repúblicas independientes por el Consejo de Estado de la URSS.

1996.- El canciller alemán Helmut Kohl, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

1999.- El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, herido leve en un atentado en Port Said.

2000.- Las 22 academias de la Lengua Española, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

2002.- Los presidentes de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y de Uganda, Yoveri Museveni, firman un acuerdo de paz que pone fin al conflicto que empezó en 1998.

2005.- El piloto español Fernando Alonso, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

.- California, primer estado de EE. UU. en aprobar el matrimonio homosexual.

2006.- El presidente de EE. UU., George Bush reconoce la existencia de cárceles secretas de la CIA en varios lugares del mundo.

2008.- Asif Alí Zardar, viudo de la asesinada Benazir Bhutto, del Partido Popular (PPP), elegido presidente de Pakistán.

2009.- Científicos de Reino Unido y Francia identifican tres genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

2018.- El Tribunal Supremo de la India vuelve a legalizar la homosexualidad.

2022.- La Universidad de Santiago de Compostela anuncia la identificación de un nuevo mineral, desconocido hasta ahora en el mundo, en el Monte Ermelo (España). Su nombre es ermeloíta.

2023.- Nature publica el descubrimiento en el cerebro humano de “astrocitos glutamatérgicos”, células híbridas (entre neuronas y células gliales), que abre muchas perspectivas de investigación en enfermedades como el alzhéimer y el párkinson.

Nacimientos

1757.- Marqués de La Fayette, militar y político francés.

1915.- Franz-Josef Strauss, político alemán.

1921.- Carmen Laforet, novelista española.

1938.- Paul Naschy (Jacinto Álvarez), cineasta español.

1941.- María Luisa Merlo, actriz española.

1943.- Richard J. Roberts, químico británico, P. Nobel de Medicina 1993.

1943.- Roger Waters, británico, de la banda Pink Floyd.

1948.- Carlos Arguiñano, cocinero español.

1966.- Gabino Diego, actor español.

1972.- Idris Elba, actor británico.

2006.- Hisahito, príncipe tercero en la sucesión al Trono de Japón.

Defunciones

1885.- Narciso Monturiol, inventor del primer submarino español.

1938.- Alfonso de Borbón y Battenberg, príncipe de Asturias.

1998.- Akira Kurosawa, cineasta japonés.

2006.- Joaquín Romaguera i Ramió, historiador y crítico cinematográfico español .

2007.- Luciano Pavarotti, tenor italiano.

2018.- Burt Reynolds, actor, director y productor estadounidense.

2019.- Robert Mugabe, político expresidente de Zimbabue.

2021.- Jean-Paul Belmondo, actor francés.