Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La erupción del Vesubio en diciembre de 1820. (Johan Christian Dahl vía Wikimedia Commons)
La erupción del Vesubio en diciembre de 1820. (Johan Christian Dahl vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 7 de abril, pero de 1906, hace 120 años, tiene lugar una erupción del volcán Vesubio devastó Nápoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.