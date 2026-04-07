En un 7 de abril, pero de 1906, hace 120 años, tiene lugar una erupción del volcán Vesubio devastó Nápoles.

OTRAS EFEMÉRIDES

1738.- Colocación de la primera piedra del Palacio Real de Madrid.

1795.- Revolución francesa. Establecido el sistema métrico decimal en Francia.

1823.- Entra en España el Ejército francés, conocido como ‘los cien mil hijos de San Luis’, para imponer el régimen absolutista de Fernando VII.

1906.- Representantes de España, Alemania, Francia e Inglaterra firman el Acta de Algeciras sobre Marruecos por el que España adquiere obligaciones para ejercer un protectorado en la zona.

.- Estreno en EE.UU. del primer cortometraje de animación, ‘Humorous phases of funny faces’, con una duración de 3 minutos.

1912.- Primeras elecciones en Argentina mediante voto secreto y obligatorio.

1933.- Estados Unidos deroga la Ley seca para la cerveza de no más de 3,2 % de alcohol.

1936.- Las Cortes españolas destituyen al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, al que releva Manuel Azaña.

1945.- El acorazado japonés Yamato resulta hundido por el ataque de la aviación estadounidense y mueren unos 2.000 tripulantes.

1948.- Se funda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1956.- España reconoce la independencia de Marruecos.

1966.- Recuperada en Palomares (España) la bomba nuclear que cayó tres meses antes desde un avión estadounidense.

1969.- Estados Unidos publica el RFC 1, que se considera la fecha simbólica del nacimiento del Internet.

1992.- El Parlamento Europeo aprueba el Tratado de Maastricht.

1997.- Inaugurado en Zacatecas (México) el I Congreso Internacional de la Lengua Española.

2001.- La nave 2001 Mars Odyssey de la NASA despega desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) rumbo a Marte.

2003.- El periodista español Julio Anguita Parrado muere alcanzado por un misil iraquí cuando viajaba junto a las tropas de Estados Unidos que entraron ese día en Bagdad, durante la Guerra del Golfo.

2004.- Hallados en Marsella (Francia) restos del avión del piloto y escritor francés Antoine de Saint-Exupery sesenta años después de su desaparición.

2008.- Un jurado popular británico culpa de la muerte de Diana de Gales y Dodi Al Fayed al chofer y a los ‘paparazzi’.

2009.- El expresidente peruano Alberto Fujimori es condenado a 25 años de cárcel por delitos de violación de los derechos humanos.

2017.- Un camión atropella a varias personas en una zona peatonal de Estocolmo, causando la muerte de cinco. Se atribuye al EI.

2020.- Rafael Correa, expresidente de Ecuador, condenado a 8 años de prisión por cohecho agravado.

2022.- La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a sus abusos en Ucrania.

2025.- Las principales bolsas europeas y asiáticas registran fuertes pérdidas, en torno al 5 %, ante el temor desatado por la política arancelaria de Donald Trump.

NACIMIENTOS

1506.- Francisco Javier, santo español, apóstol de la India.

1889.- Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.

1893.- Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.

1894.- Gerald Brenan, escritor británico.

1920.- Ravi Shankar, músico indio.

1939.- Francis Ford Coppola, cineasta estadounidense.

1936.- Xosé Manuel Beiras, político español.

1942.- José María Maravall, político y exministro español.

1944.- Gerhard Schroeder, excanciller alemán.

1964.- Russell Crowe, actor neozelandés.

1975.- Sergio Peris-Mencheta, actor español.

1983.- Andrea Fuentes, exnadadora de sincronizada española.

1992.- Gerard Moreno, futbolista español.

DEFUNCIONES

1614.- Domenico Theotocópulos, El Greco, pintor griego afincado en España.

1877.- Cecilia Bolh de Faber, Fernán Caballero, escritora española nacida en Suiza.

1947.- Henry Ford, magnate de la industria automovilística estadounidense.

1961.- Jesús Guridi, compositor español.

1968.- Jim Clark, piloto escocés de automovilismo, que murió durante una carrera en Alemania.

1985.- Carl Schmitt, filósofo alemán.

2003.- Julio Anguita Parrado, periodista español.

2009.- Mari Trini, cantante española.

2018.- Ángel Peralta, rejoneador español.

2022.- José Luis Fradejas, periodista y presentador de televisión español.

VIDEO RECOMENDADO

Un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) murió y otros dos trabajadores resultaron heridos este lunes 6 de abril en la Franja de Gaza en un ataque israelí que llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, según fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS. (EFE)

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