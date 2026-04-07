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En un 7 de abril, pero de 1906, hace 120 años, tiene lugar una erupción del volcán Vesubio devastó Nápoles.
En un 7 de abril, pero de 1906, hace 120 años, tiene lugar una erupción del volcán Vesubio devastó Nápoles.
OTRAS EFEMÉRIDES
1738.- Colocación de la primera piedra del Palacio Real de Madrid.
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1795.- Revolución francesa. Establecido el sistema métrico decimal en Francia.
1823.- Entra en España el Ejército francés, conocido como ‘los cien mil hijos de San Luis’, para imponer el régimen absolutista de Fernando VII.
1906.- Representantes de España, Alemania, Francia e Inglaterra firman el Acta de Algeciras sobre Marruecos por el que España adquiere obligaciones para ejercer un protectorado en la zona.
.- Estreno en EE.UU. del primer cortometraje de animación, ‘Humorous phases of funny faces’, con una duración de 3 minutos.
1912.- Primeras elecciones en Argentina mediante voto secreto y obligatorio.
1933.- Estados Unidos deroga la Ley seca para la cerveza de no más de 3,2 % de alcohol.
1936.- Las Cortes españolas destituyen al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, al que releva Manuel Azaña.
1945.- El acorazado japonés Yamato resulta hundido por el ataque de la aviación estadounidense y mueren unos 2.000 tripulantes.
1948.- Se funda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
1956.- España reconoce la independencia de Marruecos.
1966.- Recuperada en Palomares (España) la bomba nuclear que cayó tres meses antes desde un avión estadounidense.
1969.- Estados Unidos publica el RFC 1, que se considera la fecha simbólica del nacimiento del Internet.
1992.- El Parlamento Europeo aprueba el Tratado de Maastricht.
1997.- Inaugurado en Zacatecas (México) el I Congreso Internacional de la Lengua Española.
2001.- La nave 2001 Mars Odyssey de la NASA despega desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) rumbo a Marte.
2003.- El periodista español Julio Anguita Parrado muere alcanzado por un misil iraquí cuando viajaba junto a las tropas de Estados Unidos que entraron ese día en Bagdad, durante la Guerra del Golfo.
2004.- Hallados en Marsella (Francia) restos del avión del piloto y escritor francés Antoine de Saint-Exupery sesenta años después de su desaparición.
2008.- Un jurado popular británico culpa de la muerte de Diana de Gales y Dodi Al Fayed al chofer y a los ‘paparazzi’.
2009.- El expresidente peruano Alberto Fujimori es condenado a 25 años de cárcel por delitos de violación de los derechos humanos.
2017.- Un camión atropella a varias personas en una zona peatonal de Estocolmo, causando la muerte de cinco. Se atribuye al EI.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Cómo sobrevive un piloto tras eyectarse en territorio hostil? El caso del aviador de Estados Unidos en Irán
2020.- Rafael Correa, expresidente de Ecuador, condenado a 8 años de prisión por cohecho agravado.
2022.- La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a sus abusos en Ucrania.
2025.- Las principales bolsas europeas y asiáticas registran fuertes pérdidas, en torno al 5 %, ante el temor desatado por la política arancelaria de Donald Trump.
NACIMIENTOS
1506.- Francisco Javier, santo español, apóstol de la India.
1889.- Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.
1893.- Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.
1894.- Gerald Brenan, escritor británico.
1920.- Ravi Shankar, músico indio.
1939.- Francis Ford Coppola, cineasta estadounidense.
1936.- Xosé Manuel Beiras, político español.
1942.- José María Maravall, político y exministro español.
1944.- Gerhard Schroeder, excanciller alemán.
1964.- Russell Crowe, actor neozelandés.
1975.- Sergio Peris-Mencheta, actor español.
1983.- Andrea Fuentes, exnadadora de sincronizada española.
1992.- Gerard Moreno, futbolista español.
DEFUNCIONES
1614.- Domenico Theotocópulos, El Greco, pintor griego afincado en España.
1877.- Cecilia Bolh de Faber, Fernán Caballero, escritora española nacida en Suiza.
1947.- Henry Ford, magnate de la industria automovilística estadounidense.
1961.- Jesús Guridi, compositor español.
1968.- Jim Clark, piloto escocés de automovilismo, que murió durante una carrera en Alemania.
1985.- Carl Schmitt, filósofo alemán.
2003.- Julio Anguita Parrado, periodista español.
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2009.- Mari Trini, cantante española.
2018.- Ángel Peralta, rejoneador español.
2022.- José Luis Fradejas, periodista y presentador de televisión español.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.