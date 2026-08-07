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En Ciudad de Guatemala se firma el proceso de pacificación de Centroamérica que abre la puerta a los Acuerdos de Paz en América Central con los cuatro presidentes centroamericanos. (Vía Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano)
En Ciudad de Guatemala se firma el proceso de pacificación de Centroamérica que abre la puerta a los Acuerdos de Paz en América Central con los cuatro presidentes centroamericanos. (Vía Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano)
Por Agencia EFE

En un 7 de agosto, pero de 1987, los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, reunidos en la ciudad guatemalteca de Esquipulas, formalizan un plan para la pacificación de Centroamérica.

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