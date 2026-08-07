En un 7 de agosto, pero de 1987, los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, reunidos en la ciudad guatemalteca de Esquipulas, formalizan un plan para la pacificación de Centroamérica.

OTRAS EFEMÉRIDES

1814.- Pío VII restablece la Compañía de Jesús mediante la Bula Sollicitudo omnium Ecclesiarum.

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1815.- Napoleón Bonaparte, derrotado por los aliados, embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena.

1888.- El inventor estadounidense Theophilus van Kannel patenta la puerta giratoria.

1904.- 100 muertos al hundirse un puente ferroviario cuando pasaba un tren, cerca de Edén (Colorado, EEUU).

1927.- Inauguración del puente de la Paz sobre el río Niágara entre las ciudades de Búffalo (EEUU) y Fort Erie (Canadá).

1936.- Inauguración del reconstruido Gran Teatro de la Ópera de Buenos Aires.

1942.- Desembarco estadounidense en la isla de Guadalcanal en el Pacífico, tomada por los japoneses.

1944.- IBM presenta oficialmente en Harvard el Mark I, primer ordenador electromecánico.

1954.- Alto el fuego en Camboya, después del establecido en Vietnam y Laos.

1956.- Unos mil muertos al estallar en el centro de la ciudad de Cali siete camiones del Ejército colombiano cargados de municiones y combustible.

1971.- El Apolo 15, lanzado el 26 de julio, regresa a la tierra.

1996.- Mueren 87 personas en una riada provocada por una tormenta que arrasó el camping “Virgen de las Nieves”, cerca de Biescas (Huesca). Es la catástrofe natural más grave de los últimos 25 años en España.

1998.- Mueren 258 personas en un doble atentado sincronizado con coche-bomba contra las Embajadas de Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es Salam (Tanzania).

2000.- La Unión Astronómica Internacional (IAU) anuncia el descubrimiento de diez nuevos planetas fuera del sistema solar.

2008.- Comienza la guerra entre Georgia y la república autónoma prorrusa de Osetia del Sur.

2016.- Tailandia aprueba en referéndum la Constitución propuesta por la junta militar.

2018.- Estrenada la primera película de Hollywood, “Locamente millonarios” con un elenco completamente asiático.

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NACIMIENTOS

1533.- Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.

1842.- Alberto Aguilera, político español.

1876.- Margarita Gertrudis Zelle “Mata Hari”, espía de origen holandés.

1911.- Nicholas Ray, cineasta estadounidense.

1940.- Jean Luc Dehaene, político belga.

1942.- Caetano Veloso, músico y cantautor brasileño.

.- Carlos Monzón, boxeador argentino.

1949.- Walid Jumblatt, líder de los drusos del Líbano.

1954.- Antonio Resines, actor español.

1966.- Jim Wales, empresario estadounidense cofundador de Wikipedia.

1975.- Charlize Theron, actriz sudafricana.

1977.- Paula Echevarría, actriz española.

DEFUNCIONES

1938.- Constantin Stanislavski, director ruso de teatro.

1941.- Rabindranath Tagore, poeta indio y Nobel 1913.

1957.- Oliver Hardy (El Gordo), actor cómico estadounidense.

1960.- Salvatore Ferragamo, diseñador de zapatos italiano.

1988.- Henri Frenay, fundador de la Resistencia Francesa.

1992.- Francisco Fernández Ordóñez, político español.

2016.- Gustavo Bueno Martínez, filósofo español.

2017.- Sigmund Sobolewski, polaco-canadiense “prisionero 88” de Auschwitz.

2021.- Micha van Hoecke, bailarín y coreógrafo belga.

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2023.- William Friedkin, director de “El exorcista”.

2024.- Manuel Hernández de León, fotógrafo de la Agencia EFE que retrató el 23-F.

2025.- James Lovell, astronauta estadounidense que dijo la famosa frase: “Houston, tenemos un problema”.

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El presidente Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto un decreto que impide el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana. (AFP)

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