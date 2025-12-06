¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 7 de diciembre

Escucha la noticia
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 7 de diciembreResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 7 de diciembre, pero de 2020, el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street debido a la escasez de este bien.
Otras efemérides
1835.- Se inaugura la primera línea férrea alemana de Nuremberg a Furth con 6 kilómetros de recorrido.
Newsletter Vuelta al Mundo
1941.- Japón ataca por mar y aire la base norteamericana de Pearl Harbor (Hawái), sin previa declaración de guerra, y mueren 2.400 estadounidenses.
PUEDES VER: Los países del Caribe que apoyan a Estados Unidos frente a Venezuela (y los aliados que Maduro perdió)
1972.- El Apolo XVII despega de Cabo Cañaveral (Florida), en lo que es el último vuelo tripulado estadounidense a la Luna.
1980.- El general Ramalho Eanes es reelegido presidente de Portugal.
1983.- 93 muertos al chocar un avión Boeing 727 de Iberia con un Aviaco en las pistas de despegue del aeropuerto Madrid-Barajas.
1988.- El presidente de la URSS, Mijail Gorbachov, anuncia en la Asamblea de la ONU una reducción unilateral de los efectivos militares soviéticos en Europa.
1995.- Tras 6 años de viaje, la sonda estadounidense Galileo penetra en la atmósfera de Júpiter y comienza a enviar datos sobre el planeta.
2003.- El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin consigue una amplia mayoría en las elecciones parlamentarias y obtiene 223 escaños.
2004.- Hamid Karzai asume la presidencia de Afganistán, tras 25 años de guerras. Es el primer presidente del país elegido democráticamente.
LEE TAMBIÉN: Trump alerta sobre “borrado” de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
2005.- El exgeneral croata Ante Gotovina, uno de los criminales de guerra más buscados por el TPIY, es detenido en Tenerife (España).
.- La Corte de Apelación de Santiago despoja de su impunidad al exdictador chileno Augusto Pinochet por la Operación Colombo.
2010.- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es detenido en Londres acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción.
2011.- En España, Caja de Ahorros del Mediterráneo, previamente nacionalizada por la crisis, es adjudicada al Banco Sabadell.
2012.- El líder de Hamás, Jaled Meshal, viaja a Gaza y visita Palestina por primera vez, tras 45 años exiliado.
2015.- Pekín emite su primera alerta roja de la historia por contaminación.
2019.- Antonio Banderas, premio al mejor actor de la Academia de Cine Europeo por “Dolor y Gloria” (Pedro Almodóvar).
2022.- Pedro Castillo, destituido de la presidencia de Perú tras disolver el Congreso y declarar un Gobierno de excepción de emergencia. Dina Boluarte jura como primera presidenta de la historia del país.
2023.- El Mercosur oficializa en Río de Janeiro (Brasil) el ingreso de Bolivia como su quinto miembro.
2024.- Inauguración oficial de Notre Dame de París tras el incendio. Al día siguiente, se abrirá al público.
Nacimientos
1863.- Pietro Mascagni, músico italiano.
1921.- Thilda Thamar, actriz argentina.
MIRA AQUÍ: Trump reactivará la Doctrina Monroe para consolidar a EE.UU. como líder en América
1924.- Mario Soares, expresidente de Portugal.
1928.- Noam Chomsky, lingüista y escritor estadounidense.
1935.- Armando Manzanero, compositor y cantante mexicano.
1953.- Bertín Osborne, cantante español.
1956.- Larry Bird, baloncestista estadounidense.
1957.- Violeta Cela, actriz española.
1966.- Lucía Etxebarría, escritora española.
1979.- Sara Bareilles, cantante, compositora y pianista estadounidense.
2001.- Quevedo, cantante español.
2003.- Catalina Amalia de Orange, princesa heredera de Holanda.
Defunciones
43 a.C.- Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, uno de los grandes retóricos de la República romana.
1847.- Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta mexicano.
1894.- Fernando de Lesseps, diplomático e ingeniero francés.
1947.- Tristán Bernard, escritor francés.
1975.- Thornton Wilder, escritor estadounidense.
1985.- Robert Graves, escritor británico.
1990.- Joan Bennett, actriz estadounidense.
1996.- José Donoso, escritor chileno.
2004.- María Rosa Gallo, actriz argentina.
2007.- Sebastiá Sorbías, escritor español.
2017.- Desiderio Navarro, intelectual cubano.
2018.- Belisario Betancur, expresidente de Colombia (1982-1986).
TE PUEDE INTERESAR
- Venezuela recluta 5.600 soldados más ante “amenazas” de EE.UU.
- Gobierno de Trump admite deportación ilegal de guatemalteco protegido por orden judicial
- Lancha que recibió doble ataque estadounidense acompañaba a un buque a Surinam, según CNN
- El Supremo de EE.UU. decidirá sobre legalidad de orden de Trump para limitar ciudadanía
Contenido sugerido
Contenido GEC