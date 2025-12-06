¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 7 de diciembre

En un 7 de diciembre, pero de 2020, el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street debido a la escasez de este bien.

Otras efemérides

1835.- Se inaugura la primera línea férrea alemana de Nuremberg a Furth con 6 kilómetros de recorrido.

1941.- Japón ataca por mar y aire la base norteamericana de Pearl Harbor (Hawái), sin previa declaración de guerra, y mueren 2.400 estadounidenses.

1972.- El Apolo XVII despega de Cabo Cañaveral (Florida), en lo que es el último vuelo tripulado estadounidense a la Luna.

1980.- El general Ramalho Eanes es reelegido presidente de Portugal.

1983.- 93 muertos al chocar un avión Boeing 727 de Iberia con un Aviaco en las pistas de despegue del aeropuerto Madrid-Barajas.

1988.- El presidente de la URSS, Mijail Gorbachov, anuncia en la Asamblea de la ONU una reducción unilateral de los efectivos militares soviéticos en Europa.

1995.- Tras 6 años de viaje, la sonda estadounidense Galileo penetra en la atmósfera de Júpiter y comienza a enviar datos sobre el planeta.

2003.- El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin consigue una amplia mayoría en las elecciones parlamentarias y obtiene 223 escaños.

2004.- Hamid Karzai asume la presidencia de Afganistán, tras 25 años de guerras. Es el primer presidente del país elegido democráticamente.

2005.- El exgeneral croata Ante Gotovina, uno de los criminales de guerra más buscados por el TPIY, es detenido en Tenerife (España).

.- La Corte de Apelación de Santiago despoja de su impunidad al exdictador chileno Augusto Pinochet por la Operación Colombo.

2010.- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es detenido en Londres acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción.

2011.- En España, Caja de Ahorros del Mediterráneo, previamente nacionalizada por la crisis, es adjudicada al Banco Sabadell.

2012.- El líder de Hamás, Jaled Meshal, viaja a Gaza y visita Palestina por primera vez, tras 45 años exiliado.

2015.- Pekín emite su primera alerta roja de la historia por contaminación.

2019.- Antonio Banderas, premio al mejor actor de la Academia de Cine Europeo por “Dolor y Gloria” (Pedro Almodóvar).

2022.- Pedro Castillo, destituido de la presidencia de Perú tras disolver el Congreso y declarar un Gobierno de excepción de emergencia. Dina Boluarte jura como primera presidenta de la historia del país.

2023.- El Mercosur oficializa en Río de Janeiro (Brasil) el ingreso de Bolivia como su quinto miembro.

2024.- Inauguración oficial de Notre Dame de París tras el incendio. Al día siguiente, se abrirá al público.

Nacimientos

1863.- Pietro Mascagni, músico italiano.

1921.- Thilda Thamar, actriz argentina.

1924.- Mario Soares, expresidente de Portugal.

1928.- Noam Chomsky, lingüista y escritor estadounidense.

1935.- Armando Manzanero, compositor y cantante mexicano.

1953.- Bertín Osborne, cantante español.

1956.- Larry Bird, baloncestista estadounidense.

1957.- Violeta Cela, actriz española.

1966.- Lucía Etxebarría, escritora española.

1979.- Sara Bareilles, cantante, compositora y pianista estadounidense.

2001.- Quevedo, cantante español.

2003.- Catalina Amalia de Orange, princesa heredera de Holanda.

Defunciones

43 a.C.- Marco Tulio Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, uno de los grandes retóricos de la República romana.

1847.- Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta mexicano.

1894.- Fernando de Lesseps, diplomático e ingeniero francés.

1947.- Tristán Bernard, escritor francés.

1975.- Thornton Wilder, escritor estadounidense.

1985.- Robert Graves, escritor británico.

1990.- Joan Bennett, actriz estadounidense.

1996.- José Donoso, escritor chileno.

2004.- María Rosa Gallo, actriz argentina.

2007.- Sebastiá Sorbías, escritor español.

2017.- Desiderio Navarro, intelectual cubano.

2018.- Belisario Betancur, expresidente de Colombia (1982-1986).