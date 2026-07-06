En un 7 de julio, pero de 2021, hace cinco años, Jovenel Moise, presidente de Haití, es asesinado por un grupo de hombres armados que asaltaron su residencia de madrugada en Puerto Príncipe.

OTRAS EFEMÉRIDES

1954.- Julius Nyerere funda el partido Tanganyika African Nation Union para lograr la independencia de Tanganica de Gran Bretaña.

1967.- Comienza la guerra civil en Nigeria con la ocupación de tropas del Ejército federal de la secesionista Biafra.

1976.- Ingresan, por primera vez, cadetes femeninas en la Academia Militar de West Point (EEUU).

1978.- Las islas Salomón se independizan del Reino Unido.

1989.- En Cuba condenan a la pena de muerte al general Arnaldo Ochoa y los militares Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, por sus relaciones en el tráfico de drogas y alta traición.

1990.- José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti cantan por primera vez juntos en las Termas de Caracalla de Roma, dirigidos por Zubin Metha.

1994.- Fin de la guerra de secesión en Yemen, con la toma de Adén por los noryemeníes.

2003.- La NASA lanza el cohete Delta II que transporta hacia Marte al vehículo de exploración ‘Opportunity’.

2005.- Londres sufre cuatro atentados terroristas en su red de transportes, reivindicados por Al Qaeda, con 56 fallecidos y 700 heridos.

2009.- Benedicto XVI presenta su tercera encíclica, ‘Caritas in veritate’, en la que reconoce que la economía necesita de la ética.

.- Google anuncia el lanzamiento de su sistema operativo Google Chrome OS, ligero y de código abierto, orientado a ordenadores portátiles.

2010.- Manuel Antonio Noriega, exdictador panameño, condenado en Francia a 7 años de prisión por blanqueo de dinero del narcotráfico.

2012.- Elecciones en Libia, las primeras legislativas desde 1964, en las que se impone la Alianza Fuerza Nacional, del ex primer ministro Mahmud Yibril.

2017.- Se declara en la Columbia Británica canadiense el incendio ‘Plateau Fire’. Extinguido en septiembre, arrasa más de 521.000 hectáreas.

2019.- El partido conservador Nueva Democracia gana las elecciones griegas. Al día siguiente jura como primer ministro su líder, Kyriakos Mitsotakis.

2022.- Dimite el primer ministro británico, Boris Johnson, después de que 50 miembros de su Ejecutivo renunciasen en protesta con su gestión y los escándalos.

NACIMIENTOS

1887.- Marc Chagall, pintor francés de origen ruso.

1899.- George Cukor, cineasta estadounidense.

1894.- Benjamín Palencia, pintor español.

1901.- Vittorio de Sica, actor y cineasta italiano.

1940.- Richard Starkey, ‘Ringo Starr’, batería británico de ‘The Beatles’.

1943.- ‘Toto’ Cotugno, cantante italiano.

1947.- ‘Víctor Manuel’ San José, cantautor español.

.- Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, rey de Nepal.

DEFUNCIONES

1890.- Henri Nestlé, fundador del grupo alimentario suizo.

1930.- Arthur Conan Doyle, escritor inglés y creador del personaje Sherlock Holmes.

1950.- Baldomero Fernández Moreno, poeta argentino.

1962.- Anita Delgado, bailarina española y maharaní de Kapurthala (India).

1967.- Vivien Leigh, actriz británica.

2001.- Antonio Pagotto, diseñador italiano creador del personaje de dibujos animados ‘Calimero’.

2006.- Syd Barrett, componente de la banda ‘Pink Floyd’.

2014.- Alfredo Di Stéfano, futbolista hispano-argentino.

.- Eduard Shevardnadze, expresidente de Georgia.

2021.- Robert Downey Sr, actor y director de cine estadounidense.

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