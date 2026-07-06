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Resumen

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El presidente de Haití Jovenel Moise fue asesinado el 7 de julio del 2021 en Puerto Príncipe. (HECTOR RETAMAL / AFP).
El presidente de Haití Jovenel Moise fue asesinado el 7 de julio del 2021 en Puerto Príncipe. (HECTOR RETAMAL / AFP).
/ HECTOR RETAMAL
Por Agencia EFE

En un 7 de julio, pero de 2021, hace cinco años, Jovenel Moise, presidente de Haití, es asesinado por un grupo de hombres armados que asaltaron su residencia de madrugada en Puerto Príncipe.

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