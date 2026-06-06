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La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton agradece los vítores de celebración del público durante el acto de la noche de las primarias en el Duggal Greenhouse, Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, el 7 de junio de 2016. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton agradece los vítores de celebración del público durante el acto de la noche de las primarias en el Duggal Greenhouse, Brooklyn Navy Yard, en Nueva York, el 7 de junio de 2016. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El 7 de junio de 2016, hace diez años, Hillary Clinton hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Presidencia de Estados Unidos por uno de los dos grandes partidos del país, el demócrata, antes de perder en las elecciones generales de noviembre de ese año contra el republicano Donald Trump.

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