El 7 de junio de 2016, hace diez años, Hillary Clinton hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Presidencia de Estados Unidos por uno de los dos grandes partidos del país, el demócrata, antes de perder en las elecciones generales de noviembre de ese año contra el republicano Donald Trump.

OTRAS EFEMÉRIDES

1494.- Los reinos de Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas, por el que se reparten las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo.

1692.- La ciudad haitiana de Port Royal sufre tres sacudidas sísmicas que la destruyen totalmente.

1755.- Un terremoto en el norte de Persia causa más de 40.000 víctimas.

1905.- El Parlamento del hasta entonces Reino Unido de Suecia y Noruega vota la separación de ambos países.

1914.- Se inaugura el Canal de Panamá con el paso del trasatlántico estadounidense ‘Aliance’, de 40.000 toneladas desde el Atlántico al Pacífico.

1937.- Llegan al puerto mexicano de Veracruz los 456 niños españoles enviados por sus padres durante la Guerra Civil, a los que el presidente Lázaro Cárdenas nombró ‘hijos adoptivos’ de México y a los que se conoce como ‘Los niños de Morelia’.

1947.- Visita a Madrid de Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón, que es acogida con muestras populares de agradecimiento por la ayuda económica prestada por Argentina al pueblo español.

1951.- Ejecutados los últimos criminales de guerra nazis condenados por el Tribunal de Nuremberg.

1968.- En España, la banda terrorista ETA reivindica su primer asesinato.

1990.- Los siete países miembros del Pacto de Varsovia acuerdan en Moscú su disolución, que se produce el 1 de julio de 1991.

2004.- Detenido en Milán ‘Mohamed el Egipcio’, uno de los presuntos cerebros de los atentados del 11-M en Madrid.

2006.- Tropas estadounidenses matan en Irak a Abu Musab Al Zarqaui, considerado el jefe de Al Qaeda en ese país.

2010.- Veintiséis años después del escape de gas tóxico en Bhopal, que causó la muerte de 25.000 personas en 1984, un tribunal indio condena sólo a dos años de cárcel y al pago de algo más de dos mil dólares a los ocho directivos responsables de la tragedia.

2019.- Theresa May renuncia a liderar del Partido Conservador y a la jefatura del Gobierno británico.

2021.- La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU. aprueba el Aduhelm, primer medicamento contra el Alzheimer.

NACIMIENTOS

1848.- Paul Gauguin, pintor francés.

1909.- Jessica Tandy, actriz británica nacionalizada estadounidense.

1917.- Dean Martin, actor y cantante estadounidense.

1940.- Tom Jones, cantante galés.

1944.- Miguel Ríos, cantante español.

1957.- Juan Luis Guerra, músico dominicano.

1952.- Liam Neeson, actor británico.

1958.- ‘Prince’ Rogers Nelson, cantante estadounidense.

1972.- Karl Urban, actor neozelandés.

1981.- Anna Kournikova, tenista rusa.

DEFUNCIONES

1980.- Henry Miller, escritor estadounidense.

1993.- Drazen Petrovic, baloncestista croata.

2008.- Dino Risi, cineasta italiano.

2011.- Jorge Semprún, escritor y político español.

2015.- Christopher Lee, actor británico.

2016.- Tom Perkins, empresario estadounidense, impulsor de Silicon Valley.

2018.- Peter Stringfellow, empresario británico de clubes nocturnos.

.- David Douglas Duncan, fotoperiodista estadounidense.

2021.- Jim Fassel, entrenador estadounidense de Fútbol Americano.

.- Alí Akbar Mohtashamipur, clérigo iraní, uno de los fundadores del grupo Hezbolá.

2022.- Carlos de Wurtemberg, aristócrata alemán.

2023.- Lisl Steiner, fotógrafa austriaco-estadounidense.

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Los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han dado este sábado 6 de junio la bienvenida al papa con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, primera escala de la agenda de León XIV en su visita a España. (EFE)

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