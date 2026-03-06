En un 7 de marzo, pero de 2010, la directora Kathryn Bigelow se convierte en la primera mujer en ganar el Óscar a Mejor dirección por ‘En tierra hostil’ (‘The Hurt Locker’), gran vencedora con seis premios.

Otras efemérides

1793.- La República francesa declara la guerra a la monarquía de Carlos IV de España, un conflicto bélico que derivó en la denominada “guerra del Rosellón”.

1876.- El inventor estadounidense Alexander Graham Bell patenta el teléfono, el sistema de comunicación que transmite sonidos a distancia por medio de señales eléctricas.

1906.- La princesa Victoria Eugenia de Battenberg se convierte al catolicismo en España para poder contraer matrimonio con el rey Alfonso XIII.

1912.- El explorador noruego Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur, el punto más austral de la superficie terrestre, donde convergen todos los meridianos.

1922.- El tenor español Miguel Fleta, una de las mejores voces de todos los tiempos, debuta en el Teatro Real de Madrid con la opera “Carmen” de Georges Bizet.

1933.- Se estrena en Nueva York (EEUU) la película de aventuras ‘King Kong’, la historia del gigantesco gorila que se convirtió en icono de la cultura popular.

1955.- Estados Unidos detona una bomba atómica de 43 kilotones en el emplazamiento de pruebas de Nevada.

1965.- La policía estadounidense ataca brutalmente en Alabama a 600 manifestantes concentrados por los derechos civiles de los afroamericanos que intentaban realizar la marcha de Selma a Montgomery.

1983.- El palacio real de El Pardo en Madrid, residencia oficial del dictador Franco, es habilitado como alojamiento para jefes de Estado extranjeros en visita oficial a España.

1992.- Se estrena el primer capítulo de “Sailor Moon”, la serie de televisión de anime basada en el manga que popularizó el género de las magical girls.

2001.- El militar y político Ariel Sharon, nuevo primer ministro del Estado de Israel.

2004.- El periodista español Ricardo Ortega muere en Haití tras ser alcanzado por disparos mientras informaba del derrocamiento de Jean Bertrand-Aristide.

2005.- El CommWarrior es el primer virus detectado que se difunde por mensajería multimedia entre los teléfonos móviles.

2019.- El cardenal francés y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin es condenado a seis meses de cárcel por encubrir abusos sexuales cometidos contra menores por un sacerdote de su diócesis.

.- El Supremo español avala la aplicación del artículo 155 de la Constitución dispuesto por el Gobierno para Cataluña en 2017 como respuesta al intento de independencia por parte de la Generalitat.

2021.- La mujer del príncipe Harry, Meghan Markle, acusa a la familia real británica de racismo en una entrevista con Oprah Winfrey en la cadena de televisión CBS.

2022.- La invasión rusa en Ucrania provoca una espiral inflacionista en Europa y sacude las Bolsas internacionales.

2024.- Suecia ingresa en OTAN.

Nacimientos

1765.- Nicéforo Niepce, químico francés, inventor de la fotografía.

1875.- Maurice Joseph Ravel, compositor y pianista francés.

1936.- Antonio Mercero, director español de cine y televisión.

1960.- Ivan Lendl, tenista estadounidense de origen checoslovaco.

1963.- Carlos Bardem, actor y guionista español.

1964.- Bret Easton Ellis, escritor estadounidense.

1970.- Raquel Weisz, actriz británica.

1972.- Nathalie Poza, actriz española.

1973.- Álex O’Dogherty, actor español.

1979.- Silvia Intxaurrondo, periodista española.

1989.- Ante Pavić, tenista croata.

1993.- Vinícius de Freitas Ribeiro, futbolista brasileño.

1995.- Haley Lu Richardson, actriz estadounidense.

1999.- Ronald Araújo, futbolista uruguayo.

Defunciones

1274.- Tomás de Aquino, santo, teólogo y filósofo italiano.

1983.- Igor Markevitch, músico italiano de origen ruso.

1993.- Albert Crommelynck, pintor y grabador belga.

1999.- Stanley Kubrick, director de cine estadounidense.

2008.- Luisa Isabel Álvarez de Toledo, española, Duquesa de Medina Sidonia, conocida como la “Duquesa Roja”.

2017.- Isabel Escudero, poetisa española.

2021.- Olivier Dassault, político y empresario francés.

2023.- Ian Falconer, ilustrador estadounidense.

.- Salvador García-Bodaño Zunzunegui, escritor español.

