Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Kathryn Bigelow sostiene el Óscar a mejor dirección por The Hurt Locker en 2010, convirtiéndose en la primera mujer en ganar esta categoría en los Premios Óscar. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Kathryn Bigelow sostiene el Óscar a mejor dirección por The Hurt Locker en 2010, convirtiéndose en la primera mujer en ganar esta categoría en los Premios Óscar. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 7 de marzo, pero de 2010, la directora Kathryn Bigelow se convierte en la primera mujer en ganar el Óscar a Mejor dirección por ‘En tierra hostil’ (‘The Hurt Locker’), gran vencedora con seis premios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.