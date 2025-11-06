Un hombre africano siendo inspeccionado por un hombre blanco mientras otro hombre blanco conversa con traficantes de esclavos. (Obra de Francis Blackwell Mayer)
Un hombre africano siendo inspeccionado por un hombre blanco mientras otro hombre blanco conversa con traficantes de esclavos. (Obra de Francis Blackwell Mayer)
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 7 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 7 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 7 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un , pero de 1886, la esclavitud es abolida en Cuba.

OTRAS EFEMÉRIDES

1822.- El poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada Universidad Central y después Universidad Complutense (UCM).

Francisco Sanz
1823.- El general Rafael del Riego es ejecutado en Madrid tras encabezar una sublevación que resultó en la pérdida del Imperio español en América.

1921.- El partido Nacional Fascista italiano se funda en Roma a instancia de Benito Mussolini.

1929.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) abre sus puertas al público.

1987.- El español Federico Mayor Zaragoza es elegido director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESO).

1991.- La república de Azerbaiyán declara oficialmente su independencia de la Unión Soviética.

1993.- El brasileño Ayrton Senna gana el Gran Premio de Australia, su último triunfo antes de fallecer el 1 mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino.

1996.- La NASA lanza al espacio la nave “Global Surveyor”, la primera de las diez no tripuladas destinadas a explorar Marte.

1998.- Aterriza el transbordador espacial Discovery, tras nueve días de histórica misión, en la que uno de los siete tripulantes es John Glenn, de 77 años, el hombre de más edad en viajar al espacio y Pedro Duque el primer astronauta español en realizar una misión espacial.

2000.- Estados Unidos celebra las elecciones presidenciales más disputadas de su historia, en las que el republicano George W. Bush y el demócrata, Al Gore, logran similar porcentaje de votos, que demoran hasta diciembre la victoria de Bush.

2010.- El papa Benedicto XVI consagra el templo modernista de la Sagrada Familia y le otorga la dignidad de basílica menor.

2013.- El tifón “Haiyan”, de categoría 5, deja en Filipinas 6.009 muertos, 27.022 heridos y 1.770 desaparecidos.

2020.- El demócrata Joe Biden se convierte en presidente electo de Estados Unidos y la senadora Kamala Harris en la primera mujer vicepresidenta en la historia del país.

2023.- El escritor español Luis Mateo Díez es galardonado con el premio Cervantes.

NACIMIENTOS

1867.- Marie Curie, química polaco-francesa, Premio Nobel 1911.

1879.- León Trotsky, líder soviético y dirigente de la revolución rusa.

1903.- José Tejada MartínPepe Marchena”, cantaor de flamenco español.

1913.- Albert Camus, escritor francés, Premio Nobel 1957.

1929.- Jesús Polanco, empresario español de medios informativos.

1940.- Antonio Skarmeta, escritor chileno.

1963.- Miguel Ángel Oliver, periodista español.

DEFUNCIONES

1823.- Rafael del Riego, general español.

2000.- Ingrid Suecia, fue reina consorte de Dinamarca.

2001.- Delia Garcés, actriz argentina.

2013.- Amparo Rivelles Ladrón de Guevara, actriz española.

2016.- Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense.

2019.- Margarita Salas, investigadora y científica española.

2020.- Neil Peart, músico canadiense.

2021.- Carmen Laffón, pintora, escultora y académica española.

