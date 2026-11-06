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La fecha recuerda un acontecimiento clave en la historia de América Latina: el fin legal de la esclavitud en Cuba durante el siglo XIX. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
La fecha recuerda un acontecimiento clave en la historia de América Latina: el fin legal de la esclavitud en Cuba durante el siglo XIX. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 7 de septiembre, pero de 1886, se decreta la abolición de la esclavitud en Cuba.

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