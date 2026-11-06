En un 7 de septiembre, pero de 1886, se decreta la abolición de la esclavitud en Cuba.

Otras Efemérides:

1822.- El poeta Manuel José Quintana inaugura la Universidad de Madrid, denominada Universidad Central y posteriormente Universidad Complutense (UCM).

1823.- El general Rafael del Riego es ejecutado en Madrid tras encabezar una sublevación que precedió a la pérdida del Imperio español en América.

1886.- Abolición de la esclavitud en Cuba.

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1921.- Fundación en Roma el Partido Nacional Fascista italiano, impulsado por Benito Mussolini.

1929.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) abre sus puertas al público.

1991.- El baloncestista Magic Johnson, de Los Angeles Lakers, anuncia su retirada del deporte tras revelar que tiene VIH.

1993.- El brasileño Ayrton Senna gana el Gran Premio de Australia, su último triunfo antes de fallecer el 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino.

1998.- Aterriza el transbordador espacial Discovery tras una misión de nueve días en la que viajaron John Glenn, de 77 años, el hombre de más edad en llegar al espacio, y Pedro Duque, primer astronauta español en realizar una misión espacial.

2000.- La banda británica Coldplay publica ‘Parachutes’, su primer álbum de estudio.

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2010.- El papa Benedicto XVI consagra el templo de la Sagrada Familia de Barcelona y le otorga la dignidad de basílica menor.

2013.- El tifón Haiyan, de categoría 5, causa en Filipinas 6.009 muertos, 27.022 heridos y 1.770 desaparecidos.

2020.- El demócrata Joe Biden se convierte en presidente electo de Estados Unidos y la senadora Kamala Harris, en la primera mujer elegida vicepresidenta del país.

2023.- El escritor español Luis Mateo Díez recibe el Premio Cervantes.

2025.- Rosalía publica su álbum ‘Lux’.

NACIMIENTOS

1867.- Marie Curie, química polaco-francesa, Premio Nobel de Física en 1903 y Premio Nobel de Química en 1911.

1879.- León Trotsky, líder soviético y dirigente de la revolución rusa.

1903.- José Tejada Martín, Pepe Marchena, cantaor español.

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1913.- Albert Camus, escritor francés, Premio Nobel 1957.

1929.- Jesús Polanco, editor de prensa.

1940.- Antonio Skarmeta, escritor chileno.

DEFUNCIONES

2000.- Ingrid Suecia, reina consorte de Dinamarca.

2013.- Amparo Rivelles Ladrón de Guevara, actriz española.

2016.- Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense.

2019.- Margarita Salas, investigadora y científica española.

2021.- Carmen Laffón, pintora, escultora y académica española.

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