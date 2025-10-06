Efemérides del 7 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
Un 7 de octubre, pero de 2023, Hamás lanza un ataque sorpresa múltiple contra Israel, que declara el estado de guerra.
OTRAS EFEMÉRIDES
1571.- Batalla de Lepanto. La armada turca es abatida por las flotas de España, Roma y Venecia.
1886.- Prohibida la esclavitud en Cuba.
1887.- Comienza la construcción de la Torre Eiffel.
1919.- Se funda la compañía aérea KLM, la más antigua del mundo en funcionamiento.
1935.- Se inaugura la Universidad Nacional de Panamá.
1949.- Primera Constitución de la República Democrática Alemana (RDA).
1950.- El ejército chino invade el Tíbet.
1952.- Se registra la primera patente del ‘código de barras’.
1970.- Juan José Torres asume la presidencia de Bolivia tras encabezar un golpe contra la Junta gobernante.
1971.- Estreno en Nueva York de la película ‘French Connection’ (‘Contra el imperio de la droga’).
1982.- El musical ‘Cats’ llega a Broadway y estará 18 años en cartel (un año antes se estrenó en Londres).
1985.- Un comando palestino secuestra el transatlántico italiano ‘Achille Lauro’.
1989.- El presidente argentino, Carlos Menem, firma cuatro decretos indultando a decenas de civiles y militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura.
1991.- Eslovenia se convierte en república independiente y se separa de Yugoslavia.
2001.- Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, invade Afganistán. Comienza la ‘Operación Libertad Duradera’.
2003.- Nokia lanza su smartphone y consola de juego portátil N-Gage.
2006.- Asesinada la periodista rusa Anna Politkóvskaya en Moscú.
2009.- El Tribunal Constitucional italiano invalida la ley que otorgaba inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos, el primer ministro, Silvio Berlusconi.
2010.- Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura.
2011.- La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman, galardonadas con el Nobel de la Paz.
2016.- El presidente colombiano Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz.
NACIMIENTOS
1885.- Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.
1917.- June Allyson, actriz estadounidense.
1919.- Georges Duby, historiador francés.
1927.- Juan Benet, escritor español.
1931.- Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nobel de la Paz 1984.
1952.- Vladimir Putin, presidente de Rusia.
1962.- Teo Cardalda, músico español, de ‘Golpes bajos’ y ‘Cómplices’.
1968.- Thom Yorke, músico británico.
1976.- Santiago Solari, entrenador hispano-argentino de fútbol.
1988.- Diego Costa, futbolista hispano-brasileño.
DEFUNCIONES
1849.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.
1959.- Mario Lanza, tenor estadounidense.
2008.- George Palade, biólogo estadounidense de origen rumano, Nobel de Medicina 1974.
2009.- Irving Penn, fotógrafo estadounidense.
2011.- Michel Peissel, antropólogo francés.
2014.- Siegfrid Lenz, escritor alemán.
2016.- Marta Roth, actriz mexicana.
.- Luis Caruncho, pintor español.
2023.- Terence Davies, director de cine británico.
.- Francisco Javier ‘Xavi’ Moya García, exboxeador.
