Militantes palestinos viajan en un vehículo militar israelí que fue incautado por hombres armados que se infiltraron en áreas del sur de Israel, en el norte de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Ahmed Zakot).
Efemérides del 7 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 7 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un , pero de 2023, Hamás lanza un ataque sorpresa múltiple contra Israel, que declara el estado de guerra.

OTRAS EFEMÉRIDES

1571.- Batalla de Lepanto. La armada turca es abatida por las flotas de España, Roma y Venecia.

Francisco Sanz
1886.- Prohibida la esclavitud en Cuba.

1887.- Comienza la construcción de la Torre Eiffel.

1919.- Se funda la compañía aérea KLM, la más antigua del mundo en funcionamiento.

1935.- Se inaugura la Universidad Nacional de Panamá.

1949.- Primera Constitución de la República Democrática Alemana (RDA).

1950.- El ejército chino invade el Tíbet.

1952.- Se registra la primera patente del ‘código de barras’.

1970.- Juan José Torres asume la presidencia de Bolivia tras encabezar un golpe contra la Junta gobernante.

1971.- Estreno en Nueva York de la película ‘French Connection’ (‘Contra el imperio de la droga’).

1982.- El musical ‘Cats’ llega a Broadway y estará 18 años en cartel (un año antes se estrenó en Londres).

1985.- Un comando palestino secuestra el transatlántico italiano ‘Achille Lauro’.

1989.- El presidente argentino, Carlos Menem, firma cuatro decretos indultando a decenas de civiles y militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura.

1991.- Eslovenia se convierte en república independiente y se separa de Yugoslavia.

2001.- Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, invade Afganistán. Comienza la ‘Operación Libertad Duradera’.

2003.- Nokia lanza su smartphone y consola de juego portátil N-Gage.

2006.- Asesinada la periodista rusa Anna Politkóvskaya en Moscú.

2009.- El Tribunal Constitucional italiano invalida la ley que otorgaba inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos, el primer ministro, Silvio Berlusconi.

2010.- Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura.

2011.- La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman, galardonadas con el Nobel de la Paz.

2016.- El presidente colombiano Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz.

NACIMIENTOS

1885.- Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.

1917.- June Allyson, actriz estadounidense.

1919.- Georges Duby, historiador francés.

1927.- Juan Benet, escritor español.

1931.- Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nobel de la Paz 1984.

1952.- Vladimir Putin, presidente de Rusia.

1962.- Teo Cardalda, músico español, de ‘Golpes bajos’ y ‘Cómplices’.

1968.- Thom Yorke, músico británico.

1976.- Santiago Solari, entrenador hispano-argentino de fútbol.

1988.- Diego Costa, futbolista hispano-brasileño.

DEFUNCIONES

1849.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1959.- Mario Lanza, tenor estadounidense.

2008.- George Palade, biólogo estadounidense de origen rumano, Nobel de Medicina 1974.

2009.- Irving Penn, fotógrafo estadounidense.

2011.- Michel Peissel, antropólogo francés.

2014.- Siegfrid Lenz, escritor alemán.

2016.- Marta Roth, actriz mexicana.

.- Luis Caruncho, pintor español.

2023.- Terence Davies, director de cine británico.

.- Francisco Javier ‘Xavi’ Moya García, exboxeador.

