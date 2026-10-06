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Militantes palestinos viajan en un vehículo militar israelí que fue incautado por hombres armados que se infiltraron en áreas del sur de Israel, en el norte de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Ahmed Zakot).
Militantes palestinos viajan en un vehículo militar israelí que fue incautado por hombres armados que se infiltraron en áreas del sur de Israel, en el norte de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Ahmed Zakot).
Por Agencia EFE

En un 7 de octubre, pero de 2023, hace tres años, milicias palestinas con Hamás a la cabeza lanzan un ataque sorpresa múltiple contra Israel y matan a 1.200 personas y secuestran a otras 251. En represalia, Israel declara el estado de guerra y comienza una ofensiva que deja ya más de 74.200 víctimas mortales y unos 175.200 heridos en la Franja de Gaza.

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