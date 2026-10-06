En un 7 de octubre, pero de 2023, hace tres años, milicias palestinas con Hamás a la cabeza lanzan un ataque sorpresa múltiple contra Israel y matan a 1.200 personas y secuestran a otras 251. En represalia, Israel declara el estado de guerra y comienza una ofensiva que deja ya más de 74.200 víctimas mortales y unos 175.200 heridos en la Franja de Gaza.

OTRAS EFEMÉRIDES

1571.- Batalla de Lepanto. La armada turca es abatida por las flotas de España, Roma y Venecia.

1886.- Prohibida la esclavitud en Cuba.

1887.- Comienza la construcción de la Torre Eiffel.

1919.- Se funda la compañía aérea KLM, la más antigua del mundo en funcionamiento.

1935.- Se inaugura la Universidad Nacional de Panamá.

1949.- Primera Constitución de la República Democrática Alemana (RDA).

1950.- El ejército chino invade el Tíbet.

1952.- Se registra la primera patente del ‘código de barras’.

1970.- Juan José Torres asume la presidencia de Bolivia tras encabezar un golpe contra la Junta gobernante.

1982.- El musical ‘Cats’ llega a Broadway y estará 18 años en cartel (un año antes se estrenó en Londres).

1985.- Un comando palestino secuestra el transatlántico italiano ‘Achille Lauro’.

1989.- El presidente argentino, Carlos Menem, firma cuatro decretos indultando a decenas de civiles y militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura.

1991.- Eslovenia se convierte en república independiente y se separa de Yugoslavia.

2001.- Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, invade Afganistán. Comienza la ‘Operación Libertad Duradera’.

2006.- Asesinada la periodista rusa Anna Politkóvskaya en Moscú.

2010.- Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura.

2011.- La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman, galardonadas con el Nobel de la Paz.

2016.- El presidente colombiano Juan Manuel Santos es galardonado con el Nobel de la Paz.

2021.- Nobel de Literatura para el tanzano Abdulrazak Gurnah.

2024.- Los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun obtienen el premio Nobel de Medicina por descubrir el micro-ARN.

NACIMIENTOS

1885.- Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.

1917.- June Allyson, actriz estadounidense.

1919.- Georges Duby, historiador francés.

1927.- Juan Benet, escritor español.

1931.- Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nobel de la Paz 1984.

1952.- Vladímir Putin, presidente de Rusia.

1968.- Thom Yorke, músico británico.

DEFUNCIONES

1849.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1959.- Mario Lanza, tenor estadounidense.

2002.- Eudald Serra, escultor español.

2007.- José Gibert, paleoantropólogo español.

2008.- George Palade, biólogo estadounidense de origen rumano, Nobel de Medicina 1974.

2009.- Irving Penn, fotógrafo estadounidense.

2011.- Michel Peissel, antropólogo francés.

2014.- Siegfrid Lenz, escritor alemán.

2016.- Marta Roth, actriz mexicana.

.- Luis Caruncho, pintor español.

2022.- Juanito Mediavilla, guionista de cómic español.

2023.- Terence Davies, director de cine británico.

VIDEO RECOMENDADO

Las autoridades rusas intentaron el lunes 5 de octubre calmar la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control". (AFP)

SOBRE EL AUTOR