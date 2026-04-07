En un 8 de abril, pero de 2003, el cámara español José Couso y su colega ucraniano Taras Protsyuk mueren en Bagdad en un ataque estadounidense al hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional, después del bombardeo de las sedes de los canales Abu Dhabi TV y Al Yasira, cuyo reportero Tareq Ayoub falleció por el impacto de los misiles.
1899.- Martha M. Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica en la prisión de Auburn, en Nueva York.
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1902.- Rusia y China firman un tratado por el que Rusia se compromete a abandonar Manchuria.
1965.- Firma del Tratado de Bruselas, que instituyó un aparato institucional único para la Unión Europea.
1990.- Joszef Antall, líder del Foro Democrático, vence en las primeras elecciones democráticas celebradas en Hungría en cuarenta años.
1993.- La Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de la exrepública yugoslava de Macedonia, que es el 181 miembro de la organización.
1994.- Juan Pablo II inaugura la restauración de la Capilla Sixtina.
1999.- El poeta José Hierro es elegido miembro de la Real Academia Española.
2000.- El gobierno boliviano decreta el estado de sitio para acabar con las protestas que mantenían paralizado el país.
2005.- Entierro del papa Juan Pablo II en Roma, al que asisten mandatarios de todo el mundo.
2013.- Concluye la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda para determinar si fue asesinado.
2017.- La banda terrorista ETA entrega 120 armas y 3 toneladas de explosivos a las autoridades francesas.
2020.- El Gobierno chino levanta las medidas de aislamiento en Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia de covid.
2025.- El desplome del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo (República Dominicana) causa la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.
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1605.- Felipe IV, rey español.
1864.- José Llimona, escultor español.
1892.- Mary Pickford, actriz estadounidense.
1914.- María Félix, actriz mexicana.
1929.- Jacques Brel, cantautor belga.
1938.- Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
1941.- Vivienne Westwood, diseñadora británica.
1968.- Patricia Arquette, actriz estadounidense.
1969.- Dulce Pontes, cantante portuguesa.
1848.- Gaetano Donizetti, compositor italiano.
1950.- Vaslav Nijinsky, bailarín ruso.
1973.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.
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2002.- María Félix, actriz mexicana.
2013.- Margaret Thatcher, ex primera ministra británica.
2024.- Peter Higgs, físico británico descubridor del boson de Higgs.
Estados Unidos e Irán acordaron el martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. (AFP)
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