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La cámara de un fotógrafo herido yace cubierta de sangre en el piso 15 del Hotel Palestina de Bagdad, el 8 de abril de 2003. (Patrick BAZ / AFP)
La cámara de un fotógrafo herido yace cubierta de sangre en el piso 15 del Hotel Palestina de Bagdad, el 8 de abril de 2003. (Patrick BAZ / AFP)
/ PATRICK BAZ
Por Agencia EFE

En un 8 de abril, pero de 2003, el cámara español José Couso y su colega ucraniano Taras Protsyuk mueren en Bagdad en un ataque estadounidense al hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional, después del bombardeo de las sedes de los canales Abu Dhabi TV y Al Yasira, cuyo reportero Tareq Ayoub falleció por el impacto de los misiles.

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