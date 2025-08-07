Efemérides del 8 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 8 de agosto, pero de 1974, el presidente de Estados Unidos Richard Nixon anuncia su dimisión, con efecto al día siguiente, tras descubrirse el espionaje en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington por parte de funcionarios de la Casa Blanca, en el escándalo conocido como ‘Watergate’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1588.- Culmina el desastre de la ‘Armada Invencible’ enviada por Felipe II contra Inglaterra tras ser atacada por brulotes de la armada inglesa.

1776.- Carlos III fecha en San Ildefonso la Real Cédula de creación del virreinato del Río de la Plata, actual Argentina.

1779.- Una erupción del Vesubio destruye la ciudad italiana de Ottajano.

1876.- Thomas Edison obtiene la patente de impresión autográfica.

1908.- Los aviadores y hermanos Wright (EEUU) surcan por primera vez el espacio aéreo europeo en el hipódromo de Hunaudieres (Francia).

1912.- Explosión de grisú en una mina de carbón de Bochun (Alemania) causa 320 muertos.

1919.- El Tratado de Rawalpindi pone fin a la tercera guerra de Afganistán.

1945.- II Guerra Mundial: La URSS declara la guerra a Japón.

.- Harry S. Truman firma la carta de las Naciones Unidas en Washington.

1958.- Salvador Dalí y Gala contraen matrimonio.

1963.- Un grupo organizado asalta el tren de Glasgow-Londres y se apodera de 2.631 millones de libras esterlinas.

1966.- El Comité Central chino aprueba la “Decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria” con lo que estalla el denominado agosto rojo de Beijing y el “terror rojo”.

1967 - Se funda en Bangkok la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

1983.- Golpe de Estado en Guatemala: El ministro de Defensa, Oscar Mejía Víctores, se hace con el poder y sustituye al general Efrain Ríos Montt.

2001.- La NASA logra, después de cinco intentos fallidos, lanzar al espacio la sonda Génesis, con la misión de mostrar el viento solar y el material que formó los planetas.

2010.- Aludes de lodo y roca, provocados por lluvias torrenciales, sepultan la comarca china de Zhouqu, en la provincia de Gansu, y dejan 1.435 muertos.

2016.- EE.UU. publica más de mil documentos inéditos sobre la “guerra sucia” durante la dictadura en Argentina (1976-1983).

2024.- El Nobel Muhammad Yunus toma posesión como nuevo jefe del Gobierno interino de Bangladés, tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

NACIMIENTOS

1879.- Emiliano Zapata, revolucionario mexicano.

1919.- Dino de Laurentis, productor de cine italiano.

1921.- Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense.

1929.- José Luis Borau, cineasta español.

1937.- Jorge Cafrune, cantante argentino.

.- Dustin Hoffman, actor estadounidense.

1956.- Cecilia Roth, actriz argentina.

1959.- Sheikha Mozah bint Nasser, exjequesa de Qatar.

1964.- Giuseppe Conte, político italiano.

1981.- Roger Federer, tenista suizo.

1988.- Beatriz de York, nieta de la Reina Isabel II.

DEFUNCIONES

1985.- Louise Brooks, actriz y escritora estadounidense.

1988.- Robert Ricci, empresario francés de Alta Costura.

2003.- Antonis Samarakis, escritor y pacifista griego.

2006.- Gustavo Arcos, disidente cubano.

2010.- Patricia Neal, actriz estadounidense.

2012.- Sancho Gracia, actor español.

2017.- Jorge Zorreguieta, político argentino, padre de la reina Máxima de Holanda.

2022.- Olivia Newton-John, cantante y actriz estadounidense.

