Un 8 de agosto, pero de 1974, el presidente de EE.UU., Richard Nixon, se vio obligado a dimitir por el ‘escándalo Watergate’.

Otras efemérides

1776.- Se formaliza la creación del virreinato del Río de la Plata, actual Argentina, por parte del rey español Carlos III.

1779.- Una erupción del Vesubio destruye la ciudad italiana de Ottajano.

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1876.-Thomas Edison obtiene la patente de impresión autográfica.

1908.- Los aviadores y hermanos Wright (EE.UU.) surcan por primera vez el espacio aéreo europeo en el hipódromo de Hunaudieres (Francia).

1912.- 320 personas mueren en Alemania por la explosión de grisú en una mina de carbón de Bochun.

1919.- El Tratado de Rawalpindi pone fin a la tercera guerra de Afganistán.

1945.- II Guerra Mundial: La URSS declara la guerra a Japón.

- Harry S. Truman firma la carta de las Naciones Unidas en Washington.

1963.- Un grupo organizado asalta el tren de Glasgow-Londres y se apodera de 2.631 millones de libras esterlinas.

1966.- El Comité Central chino aprueba la “Decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria”, con lo que estalla el denominado agosto rojo de Pekín y el “terror rojo”.

1967 - Se funda en Bangkok la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático).

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1983.- Golpe de Estado en Guatemala: El ministro de Defensa, Oscar Mejía Víctores, se hace con el poder y sustituye al general Efrain Ríos Montt.

2001.- La NASA logra, después de cinco intentos fallidos, lanzar al espacio la sonda Génesis, con la misión de mostrar el viento solar y el material que formó los planetas.

2010.- Aludes de lodo y roca, provocados por lluvias torrenciales, sepultan la comarca china de Zhouqu, en la provincia de Gansu, y dejan 1.435 muertos.

2016.- EE.UU. publica más de mil documentos inéditos sobre la “guerra sucia” durante la dictadura en Argentina (1976-1983).

2000.- Augusto Pinochet pierde su inmunidad parlamentaria por decisión de la Corte Suprema de Chile y queda expuesto a ser procesado por violaciones de los derechos humanos ocurridas en su dictadura durante 17 años.

2024.- El Nobel Muhammad Yunus toma posesión como nuevo jefe del Gobierno interino de Bangladés, tras la huida de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

2025.- El Gobierno de Israel aprueba el plan militar del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza.

Nacimientos

1879.- Emiliano Zapata, revolucionario mexicano.

1919.- Dino de Laurentis, productor de cine italiano.

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1921.- Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense.

1937.- Jorge Cafrune, cantante argentino.

-Dustin Hoffman, actor estadounidense.

1956.- Cecilia Roth, actriz argentina.

1959.- Sheikha Mozah bint Nasser, exjequesa de Catar.

1964.- Giuseppe Conte, político italiano.

1981.- Roger Federer, tenista suizo.

1988.- Beatriz de York, nieta de la Reina Isabel II.

Defunciones

1985.- Louise Brooks, actriz y escritora estadounidense.

1988.- Robert Ricci, empresario francés de Alta Costura.

2003.- Antonis Samarakis, escritor y pacifista griego.

2006.- Gustavo Arcos, disidente cubano.

2010.- Patricia Neal, actriz estadounidense.

2017.- Jorge Zorreguieta, político argentino, padre de la reina Máxima de Holanda.

2022.- Olivia Newton-John, cantante y actriz estadounidense.

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