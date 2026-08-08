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Efemérides del 8 de agosto: en 1974, Richard Nixon anunció su renuncia a la presidencia de Estados Unidos por el Watergate. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Efemérides del 8 de agosto: en 1974, Richard Nixon anunció su renuncia a la presidencia de Estados Unidos por el Watergate. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 8 de agosto, pero de 1974, el presidente de EE.UU., Richard Nixon, se vio obligado a dimitir por el ‘escándalo Watergate’.

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