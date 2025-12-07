Efemérides del 8 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 8 de diciembre, pero de 1941, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial al declarar la guerra al Imperio japonés tras el bombardeo nipón sobre la base norteamericana de Pearl Harbor.

OTRAS EFEMÉRIDES

1869.- Apertura del Concilio Vaticano I.

1907.- Gustavo V accede al trono de Suecia.

1916.- Aprobada la primera ley de Parques Nacionales en España.

1943.- II Guerra Mundial: Italia se rinde ante la superioridad de las fuerzas aliadas.

1965.- Clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II.

1974.- El 70% de los griegos votan, en referéndum institucional, para conservar la República como forma de Estado (instaurada por la dictadura militar en 1973) o retornar a la monarquía parlamentaria previa a la misma. Ganó la República.

1980.- El ex “Beatle” John Lennon es asesinado por un disparo de un fan perturbado a las puertas de su casa en Nueva York.

1987.- Reagan y Gorbachov firman en la Casa Blanca el tratado INF de eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio, primer acuerdo de desarme nuclear de la historia.

1991.- La Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia anuncian la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

1994.- Más de 300 muertos, la mayoría escolares, en un incendio en el teatro de la Amistad de Karamay, en la provincia autónoma china de Xinjiang.

2016.- La Fiscalía de Brasil abre un cuarto proceso judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, esta vez en el marco de la “Operación Zelotes” por fraude fiscal.

2017.- La ONU sufre el peor ataque de su historia reciente al morir 15 “cascos azules” en la República Democrática del Congo.

2020.- Nepal y China fijan la altura del Everest en 8.848,86 metros, 86 centímetros más que antes. Primera vez que Nepal mide la montaña, gracias a la mejora de sus relaciones con China.

2021.- El socialdemócrata Olaf Scholz, elegido nuevo canciller federal por el Parlamento alemán (Bundestag), sucediendo a la conservadora Angela Merkel, que traspasa el poder tras 16 años.

2023.- La Unión Europea pacta la ley de inteligencia artificial que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas y que busca impulsar a la industria europea frente a China y EE.UU.

NACIMIENTOS

1542.- María Estuardo, reina de Escocia.

1865.- J.J. Sibelius, compositor finlandés.

1879.- Fernando de los Ríos, político, dirigente e ideólogo socialista.

1886.- Diego Rivera, muralista mexicano.

1894.- Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense, creador de “Popeye” el marino.

1916.- Richard Fleischer, director estadounidense de cine.

1923.- Olga Gallego, historiadora, escritora y primera mujer en ingresar en la Real Academia Gallega.

1925.- Carmen Martín Gaite, escritora española, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1988.

1932.- Francisco Tomás y Valiente, catedrático español de Historia del Derecho, asesinado por ETA en 1996.

1940.- David Carradine, actor estadounidense.

1953.- Kim Basinger, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1903.- Herbert Spencer, filósofo y sociólogo inglés.

1907.- Oscar II, último rey de Suecia y Noruega unidas.

1978.- Golda Meir, primera ministra de Israel.

1980.- John Lennon, músico británico, ex Beatle.

1994.- Enrique Líster, político comunista y militar español, que luchó en la guerra civil.

2003.- Antonio Quilis, lingüista y filólogo español.

2013.- Sandor Szokolay, compositor húngaro.

2016.- John Glenn, astronauta estadounidense.

2018.- Ludmila Alexéyeva, defensora de los derechos humanos y exdisidente soviética.

2019.- Juice WRLD, rapero y compositor estadounidense.

2022.- Lidia Satragno “Pinky”, referente histórica de los medios de comunicación de Argentina.

2023.- Ryan O’Neal, actor estadounidense.

