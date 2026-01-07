Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invaden el Palacio Presidencial de Planalto mientras se enfrentan con las fuerzas de seguridad en Brasilia el 8 de enero de 2023. (Foto de Sergio Lima / AFP)
Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invaden el Palacio Presidencial de Planalto mientras se enfrentan con las fuerzas de seguridad en Brasilia el 8 de enero de 2023. (Foto de Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 8 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 8 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 8 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un , pero de 2023, seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invaden las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.

OTRAS EFEMÉRIDES

1918.- El presidente estadounidense Woodrow Willson presenta los llamados ’14 puntos de Willson’, una declaración de principios para alcanzar la paz tras el fin de la I Guerra Mundial. Entre ellos, planteaba el fin de la diplomacia secreta y la creación de una Sociedad de Naciones.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Por qué Machado no llegó al poder con el aval de Trump?: el factor que definió la presidencia de Venezuela

1959.- Fidel Castro, al frente de sus tropas, entra triunfante en La Habana.

.- Charles De Gaulle se convierte en presidente de la V República francesa.

1982.- Por primera vez en la historia del Principado de Andorra es elegido un presidente de Gobierno: Oscar Ribas Roig.

1986.- Creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

1996.- Más de 300 muertos al estrellarse un avión de carga Antónov en un céntrico mercado de Kinshasa (Zaire).

2001.- Entra en vigor en España la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

2004.- La reina Isabel II bautiza en Southampton el ‘Queen Mary 2’, el mayor barco de pasajeros del mundo.

2015.- La milicia islamista Boko Haram mata a cientos de personas en el noreste de Nigeria.

2016.- México detiene de nuevo al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, seis meses después de su fuga.

2017.- El musical ‘La La Land’ hace historia en los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.

2020.- Los duques de Sussex, Harry y Meghan, dejan sus funciones como miembros de la familia real británica.

2021.- La borrasca Filomena paraliza gran parte de España. Afecta especialmente al centro y este peninsular, incluida la ciudad de Madrid, que, entre los días 8 y 9, registra una nevada histórica.

2023.- China reabre sus fronteras tras casi tres años de estricta política de ‘cero covid’.

MÁS INFORMACIÓN: Gavin Cook, el embajador del Reino Unido que llegó durante pandemia se despide del Perú promoviendo nuestra gastronomía

NACIMIENTOS

1867.- Emily Greene Balch, académica y escritora estadounidense, ganadora del Nobel de la Paz en 1946.

1870.- Miguel Primo de Rivera, general que gobernó España dictatorialmente entre 1923 y 1930.

1912.- José Ferrer, actor y director puertorriqueño de cine.

1921.- Leonardo Sciascia, escritor político italiano.

1933.- Juan Marsé, escritor español.

1934.- Jacques Anquetil, campeón ciclista francés.

1935.- Elvis Presley, cantante estadounidense.

1939.- Carolina Pacanins, conocida como Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana nacionalizada estadounidense.

1942.- Stephen Hawking, científico británico.

1947.- David Bowie, cantante, compositor y actor británico.

.- José Antonio Martínez Soler, periodista español.

1952.- Rafael Rullán, exjugador de baloncesto español.

1957.- Nacho Duato, bailarín y coreógrafo español.

1958.- Nacho Solozabal, exjugador de baloncesto español.

1961.- Javier Imbroda, entrenador de baloncesto y político español.

1979.- Sarah Polley, actriz canadiense.

.- David Civera, cantante español.

1984.- Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

1986.- David Silva, futbolista español.

2000.- Noah Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1642.- Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano.

1879.- Baldomero Espartero, general y político español, regente y presidente de Gobierno.

1896.- Paul Verlaine, poeta francés, creador del simbolismo.

1941.- Robert Baden Powell, general británico, fundador de los ‘boy-scouts’.

1990.- Jaime Gil de Biedma, poeta español.

1992.- Miguel Roca Cabanellas, teólogo y arzobispo español.

1995.- Carlos Monzón, boxeador argentino.

1996.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.

.- Carmen Conde, escritora, primera mujer que ingresó en la Real Academia Española.

2006.- Tomás Chávarri, diplomático español.

.- Mimmo Rotella, maestro del ‘pop art’ italiano.

2007.- Iwao Takamoto, dibujante estadounidense de origen japonés.

.- Yvonne De Carlo, actriz canadiense nacionalizada estadounidense.

2011.- Angel Pedraza, futbolista y entrenador español.

2012.- Alexis Weissenberg, pianista francés de origen búlgaro.

2013.- Manuel Mota, diseñador de moda español.

2015.- Andraé Crouch, cantante de gospel estadounidense.

2016.- Otis Clay, cantante estadounidense.

.- María Teresa De Filippis, piloto italiana de Fórmula 1.

2017.- Hashemí Rafsanyaní, expresidente de Irán (1989-1997).

2020.- Pilar de Borbón, hermana mayor de Juan Carlos I de España.

2021.- Javier Hernandez, ‘Boni’, músico español, guitarrista de Barricada.

TAMBIÉN VER: Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: Delcy Rodríguez al poder y transición postergada en Venezuela

2022.- Jaime Ostos, torero español.

2023.- Carlos Roberto de Oliveira, ‘Roberto Dinamite’, futbolista brasileño.

2024.- Adán Canto, actor mexicano (‘X-Men’, ‘Narcos’).

VIDEO RECOMENDADO

Una mujer murió este miércoles 7 de enero tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC