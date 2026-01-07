Escucha la noticia
Efemérides del 8 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 8 de enero, pero de 2023, seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invaden las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.
OTRAS EFEMÉRIDES
1918.- El presidente estadounidense Woodrow Willson presenta los llamados ’14 puntos de Willson’, una declaración de principios para alcanzar la paz tras el fin de la I Guerra Mundial. Entre ellos, planteaba el fin de la diplomacia secreta y la creación de una Sociedad de Naciones.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: ¿Por qué Machado no llegó al poder con el aval de Trump?: el factor que definió la presidencia de Venezuela
1959.- Fidel Castro, al frente de sus tropas, entra triunfante en La Habana.
.- Charles De Gaulle se convierte en presidente de la V República francesa.
1982.- Por primera vez en la historia del Principado de Andorra es elegido un presidente de Gobierno: Oscar Ribas Roig.
1986.- Creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España.
1996.- Más de 300 muertos al estrellarse un avión de carga Antónov en un céntrico mercado de Kinshasa (Zaire).
2001.- Entra en vigor en España la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
2004.- La reina Isabel II bautiza en Southampton el ‘Queen Mary 2’, el mayor barco de pasajeros del mundo.
2015.- La milicia islamista Boko Haram mata a cientos de personas en el noreste de Nigeria.
2016.- México detiene de nuevo al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, seis meses después de su fuga.
2017.- El musical ‘La La Land’ hace historia en los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.
2020.- Los duques de Sussex, Harry y Meghan, dejan sus funciones como miembros de la familia real británica.
2021.- La borrasca Filomena paraliza gran parte de España. Afecta especialmente al centro y este peninsular, incluida la ciudad de Madrid, que, entre los días 8 y 9, registra una nevada histórica.
2023.- China reabre sus fronteras tras casi tres años de estricta política de ‘cero covid’.
MÁS INFORMACIÓN: Gavin Cook, el embajador del Reino Unido que llegó durante pandemia se despide del Perú promoviendo nuestra gastronomía
NACIMIENTOS
1867.- Emily Greene Balch, académica y escritora estadounidense, ganadora del Nobel de la Paz en 1946.
1870.- Miguel Primo de Rivera, general que gobernó España dictatorialmente entre 1923 y 1930.
1912.- José Ferrer, actor y director puertorriqueño de cine.
1921.- Leonardo Sciascia, escritor político italiano.
1933.- Juan Marsé, escritor español.
1934.- Jacques Anquetil, campeón ciclista francés.
1935.- Elvis Presley, cantante estadounidense.
1939.- Carolina Pacanins, conocida como Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana nacionalizada estadounidense.
1942.- Stephen Hawking, científico británico.
1947.- David Bowie, cantante, compositor y actor británico.
.- José Antonio Martínez Soler, periodista español.
1952.- Rafael Rullán, exjugador de baloncesto español.
1957.- Nacho Duato, bailarín y coreógrafo español.
1958.- Nacho Solozabal, exjugador de baloncesto español.
1961.- Javier Imbroda, entrenador de baloncesto y político español.
1979.- Sarah Polley, actriz canadiense.
.- David Civera, cantante español.
1984.- Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.
1986.- David Silva, futbolista español.
2000.- Noah Cyrus, actriz y cantante estadounidense.
DEFUNCIONES
1642.- Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano.
1879.- Baldomero Espartero, general y político español, regente y presidente de Gobierno.
1896.- Paul Verlaine, poeta francés, creador del simbolismo.
1941.- Robert Baden Powell, general británico, fundador de los ‘boy-scouts’.
1990.- Jaime Gil de Biedma, poeta español.
1992.- Miguel Roca Cabanellas, teólogo y arzobispo español.
1995.- Carlos Monzón, boxeador argentino.
1996.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.
.- Carmen Conde, escritora, primera mujer que ingresó en la Real Academia Española.
2006.- Tomás Chávarri, diplomático español.
.- Mimmo Rotella, maestro del ‘pop art’ italiano.
2007.- Iwao Takamoto, dibujante estadounidense de origen japonés.
.- Yvonne De Carlo, actriz canadiense nacionalizada estadounidense.
2011.- Angel Pedraza, futbolista y entrenador español.
2012.- Alexis Weissenberg, pianista francés de origen búlgaro.
2013.- Manuel Mota, diseñador de moda español.
2015.- Andraé Crouch, cantante de gospel estadounidense.
2016.- Otis Clay, cantante estadounidense.
.- María Teresa De Filippis, piloto italiana de Fórmula 1.
2017.- Hashemí Rafsanyaní, expresidente de Irán (1989-1997).
2020.- Pilar de Borbón, hermana mayor de Juan Carlos I de España.
2021.- Javier Hernandez, ‘Boni’, músico español, guitarrista de Barricada.
TAMBIÉN VER: Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: Delcy Rodríguez al poder y transición postergada en Venezuela
2022.- Jaime Ostos, torero español.
2023.- Carlos Roberto de Oliveira, ‘Roberto Dinamite’, futbolista brasileño.
2024.- Adán Canto, actor mexicano (‘X-Men’, ‘Narcos’).
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- ICE dice que la mujer fallecida en tiroteo en Mineápolis estaba “acosando” a los agentes
- Cabello asegura que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela dejó al menos 100 muertos
- Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos en la operación de EE.UU. para su captura en Venezuela, asegura Cabello
- Renee Good es la mujer muerta por disparos de agentes migratorios del ICE, según The New York Times
- El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani dice que ICE “asesinó” a la mujer abatida en Mineápolis
Contenido sugerido
Contenido GEC