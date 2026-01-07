Efemérides del 8 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 8 de enero, pero de 2023, seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invaden las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.

OTRAS EFEMÉRIDES

1918.- El presidente estadounidense Woodrow Willson presenta los llamados ’14 puntos de Willson’, una declaración de principios para alcanzar la paz tras el fin de la I Guerra Mundial. Entre ellos, planteaba el fin de la diplomacia secreta y la creación de una Sociedad de Naciones.

1959.- Fidel Castro, al frente de sus tropas, entra triunfante en La Habana.

.- Charles De Gaulle se convierte en presidente de la V República francesa.

1982.- Por primera vez en la historia del Principado de Andorra es elegido un presidente de Gobierno: Oscar Ribas Roig.

1986.- Creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

1996.- Más de 300 muertos al estrellarse un avión de carga Antónov en un céntrico mercado de Kinshasa (Zaire).

2001.- Entra en vigor en España la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

2004.- La reina Isabel II bautiza en Southampton el ‘Queen Mary 2’, el mayor barco de pasajeros del mundo.

2015.- La milicia islamista Boko Haram mata a cientos de personas en el noreste de Nigeria.

2016.- México detiene de nuevo al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, seis meses después de su fuga.

2017.- El musical ‘La La Land’ hace historia en los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.

2020.- Los duques de Sussex, Harry y Meghan, dejan sus funciones como miembros de la familia real británica.

2021.- La borrasca Filomena paraliza gran parte de España. Afecta especialmente al centro y este peninsular, incluida la ciudad de Madrid, que, entre los días 8 y 9, registra una nevada histórica.

2023.- China reabre sus fronteras tras casi tres años de estricta política de ‘cero covid’.

NACIMIENTOS

1867.- Emily Greene Balch, académica y escritora estadounidense, ganadora del Nobel de la Paz en 1946.

1870.- Miguel Primo de Rivera, general que gobernó España dictatorialmente entre 1923 y 1930.

1912.- José Ferrer, actor y director puertorriqueño de cine.

1921.- Leonardo Sciascia, escritor político italiano.

1933.- Juan Marsé, escritor español.

1934.- Jacques Anquetil, campeón ciclista francés.

1935.- Elvis Presley, cantante estadounidense.

1939.- Carolina Pacanins, conocida como Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana nacionalizada estadounidense.

1942.- Stephen Hawking, científico británico.

1947.- David Bowie, cantante, compositor y actor británico.

.- José Antonio Martínez Soler, periodista español.

1952.- Rafael Rullán, exjugador de baloncesto español.

1957.- Nacho Duato, bailarín y coreógrafo español.

1958.- Nacho Solozabal, exjugador de baloncesto español.

1961.- Javier Imbroda, entrenador de baloncesto y político español.

1979.- Sarah Polley, actriz canadiense.

.- David Civera, cantante español.

1984.- Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

1986.- David Silva, futbolista español.

2000.- Noah Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1642.- Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano.

1879.- Baldomero Espartero, general y político español, regente y presidente de Gobierno.

1896.- Paul Verlaine, poeta francés, creador del simbolismo.

1941.- Robert Baden Powell, general británico, fundador de los ‘boy-scouts’.

1990.- Jaime Gil de Biedma, poeta español.

1992.- Miguel Roca Cabanellas, teólogo y arzobispo español.

1995.- Carlos Monzón, boxeador argentino.

1996.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.

.- Carmen Conde, escritora, primera mujer que ingresó en la Real Academia Española.

2006.- Tomás Chávarri, diplomático español.

.- Mimmo Rotella, maestro del ‘pop art’ italiano.

2007.- Iwao Takamoto, dibujante estadounidense de origen japonés.

.- Yvonne De Carlo, actriz canadiense nacionalizada estadounidense.

2011.- Angel Pedraza, futbolista y entrenador español.

2012.- Alexis Weissenberg, pianista francés de origen búlgaro.

2013.- Manuel Mota, diseñador de moda español.

2015.- Andraé Crouch, cantante de gospel estadounidense.

2016.- Otis Clay, cantante estadounidense.

.- María Teresa De Filippis, piloto italiana de Fórmula 1.

2017.- Hashemí Rafsanyaní, expresidente de Irán (1989-1997).

2020.- Pilar de Borbón, hermana mayor de Juan Carlos I de España.

2021.- Javier Hernandez, ‘Boni’, músico español, guitarrista de Barricada.

2022.- Jaime Ostos, torero español.

2023.- Carlos Roberto de Oliveira, ‘Roberto Dinamite’, futbolista brasileño.

2024.- Adán Canto, actor mexicano (‘X-Men’, ‘Narcos’).

