En un 8 de julio, pero de 2022, es asesinado a tiros el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe por Tetsuya Yamagami, un exmiembro del Ejército nipón, durante un mitin electoral. El crimen conmocionó al archipiélago y destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la polémica Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’.
1808.- Se promulga el Estatuto de Bayona, que dispone que ‘las Españas’ y las Indias se gobernarán por un solo código de leyes civiles y criminales.
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1889.- Comienza a publicarse en Nueva York el diario ‘The Wall Street Journal’, con información sobre la bolsa.
1905.- La tripulación rebelde del acorazado ruso ‘Potemkin’ se entrega a las autoridades rumanas en el puerto de Costanza.
1969.- EE.UU. comienza la retirada de sus tropas de Vietnam. El primer contingente en salir fue la 9 División de Infantería y finaliza el repliegue en 1972.
1986.- El ex secretario general de la ONU Kurt Waldheim jura como presidente de Austria, tras ganar las elecciones de junio en las que sale a relucir su pasado como oficial del Ejército alemán en la II Guerra Mundial.
1989.- El peronista Carlos Saúl Menem, ganador de las elecciones de mayo, asume la Presidencia de República Argentina.
1994 - Descubrimiento en el yacimiento de la Gran Dolina, en Atapuerca (Burgos, España), de restos de homínidos de ‘Homo antecessor’.
1997.- Cumbre de la OTAN en Madrid, en la que invitan a integrarse a países del antiguo Pacto de Varsovia (República Checa, Hungría y Polonia).
2002.- Nace la Unión Africana (UA), en Durban (Sudáfrica), inspirada en la Unión Europea como organismo panafricano que sustituye a la Organización para la Unidad Africana (OUA).
2003.- Las siamesas iraníes Laleh y Ladan Bijani, de 29 años, unidas por la cabeza y el tronco, fallecen en la intervención para separarlas en el hospital Raffles (Singapur).
2021.- El expresidente sudafricano Jacob Zuma se entrega a la Policía tras haber sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato. Hubo más de 200 muertos en las protestas por la detención.
2024.- Nace Patriotas por Europa, el grupo de ultraderecha de Europa y que constituye el tercero del Parlamento Europeo.
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1621.- Jean de la Fontaine, poeta y fabulista francés.
1831.- John S. Pemberton, estadounidense inventor de la Coca-Cola.
1838.- Ferdinand von Zeppelin, inventor alemán del dirigible.
1839.- John D. Rockefeller, industrial estadounidense.
1919.- Walter Scheel, presidente de la República Federal de Alemania.
1923.- Manuel Alvar, filólogo y académico español.
1951.- Anjelica Huston, actriz y directora de cine estadounidense.
1958.- Kevin Bacon, actor estadounidense.
1956.- Giovanni Papini, ensayista y escritor italiano.
1984.- Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.
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1987.- Gerardo Diego, poeta español.
1994.- Kim Il-Sung, presidente de Corea del Norte.
2012.- Ernest Borgnine, actor estadounidense.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes 7 de julio que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un “golpe de Estado” y pidió a las Fuerzas Armadas “proteger” la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido. (AFP)
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