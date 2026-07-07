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El entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, habla con los periodistas antes de asistir a una reunión sobre las medidas contra el coronavirus, el 6 de abril de 2020. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON).
El entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, habla con los periodistas antes de asistir a una reunión sobre las medidas contra el coronavirus, el 6 de abril de 2020. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON).
Por Agencia EFE

En un 8 de julio, pero de 2022, es asesinado a tiros el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe por Tetsuya Yamagami, un exmiembro del Ejército nipón, durante un mitin electoral. El crimen conmocionó al archipiélago y destapó un escándalo por los vínculos entre políticos y la polémica Iglesia de la Unificación, o ‘secta Moon’.

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