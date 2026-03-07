Un 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles salen a las calles de Nueva York con el lema ‘Pan y rosas’ para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil, lo que fue una de las raíces de la declaración de la ONU en 1975 del Día Internacional de la Mujer.

Otras efemérides:

1669.- El volcán Etna inicia una erupción que causará la muerte de 20.000 personas en Sicilia (Italia), la tragedia más destructiva de este tipo de las que se conocen.

1910.- Filippo Marinetti, junto a varios artistas, presenta el ‘Manifiesto técnico de la pintura futurista’ en el teatro Chiarella de Turin (Italia).

1921.- El presidente del Gobierno español, Eduardo Dato, es asesinado en Madrid al ser tiroteado en su coche por tres anarquistas.

1933.- El canciller austriaco Engelbert Dollfus disuelve el Parlamento democrático y pasa a gobernar por decreto.

1965.- Los primeros marines estadounidenses llegan a Vietnam del Sur para intensificar con sus acciones militares la guerra contra Vietnam del Norte.

1971.- Muhammad Ali (Cassius Clay) pierde por puntos ante el campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados Joe Frazier, en la denominada “pelea del siglo”, celebrada en Nueva York.

1975.- La ONU comienza a celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

1983.- IBM lanza al mercado el IBM Personal Computer XT, sucesor del IBM PC original.

2003.- Malta ratifica mediante referéndum su adhesión a la Unión Europea.

2004.- Los gobernantes iraquíes designados por EE.UU. ratifican la Constitución provisional que debe regir en su país hasta que haya una autoridad elegida.

2007.- El Gobierno de Chipre comienza a derribar el muro de Nicosia, levantado en 1963 tras la división de la isla en una entidad grecochipriota y otra turcochipriota.

2022.- EE.UU. prohíbe importar petróleo y gas de Rusia tras la invasión de Ucrania.

Nacimientos:

1909.- Beatrice Shilling, ingeniera aeronáutica y piloto de motos británica.

1922.- Ralph Baer, ingeniero germano-estadounidense, padre de los videojuegos.

1943.- Lynn Redgrave, actriz estadounidense.

1947.- Florentino Pérez, empresario y presidente del Real Madrid.

1941.- Palito Ortega, cantante argentino.

1956.- Laurie Cunningham, futbolista británico.

1974.- Carlos Baute, cantante venezolano.

1992.- Charlie Ray, actriz estadounidense.

2000.- Jonas David, futbolista alemán.

Defunciones:

1844.- Carlos XIV, rey de Suecia.

1869.- Hector Berlioz, compositor francés.

1888.- Guillermo I, emperador alemán.

1917.- Ferdinand von Zeppelin, piloto alemán, inventor del dirigible que lleva su nombre.

1961.- Thomas Beecham, director de orquesta, músico y empresario británico.

1971.- Harold Lloyd, actor cómico estadounidense.

1983.- Chabuca Granda, cantante peruana, autora de “La flor de la canela”.

1999.- Joe DiMaggio, jugador de beisbol estadounidense.

- Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.

2016.- George Martin, productor musical británico de The Beatles.

2020.- Max von Sydow, actor sueco.

