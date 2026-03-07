Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Trabajadoras textiles marchan en Nueva York en 1857 para exigir mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo y el fin del trabajo infantil, antecedente del Día Internacional de la Mujer. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles salen a las calles de Nueva York con el lema ‘Pan y rosas’ para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil, lo que fue una de las raíces de la declaración de la ONU en 1975 del Día Internacional de la Mujer.

