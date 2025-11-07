¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 8 de noviembre

En un 8 de noviembre, pero de 1895, hace 130 años, el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubre los Rayos X, lo que revoluciona el mundo de la medicina y de la física. Por este descubrimiento obtuvo el Premio Nobel de Física en 1901. Cada 8 de noviembre desde 2012 se celebra el Día Mundial de la Radiología.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- El conquistador español Hernán Cortés llega a Tenochtitlán (México). Se trata de la primera vez que un europeo entra en una de las grandes ciudades precolombinas.

1932.- El demócrata Franklin Delano Roosevelt es elegido 32 presidente de Estados Unidos al vencer al republicano Herbert Hoover.

1933.- El rey de Afganistán, Nadir Sha, es asesinado en el palacio de Kabul. Le sucede su hijo Zahir Sha.

1960.- El demócrata John F. Kennedy gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos al republicano Richard Nixon.

1965.- Reino Unido abole la pena de muerte.

1972.- La cadena de televisión de pago HBO (Home Box Office) comienza sus emisiones en Estados Unidos.

1977.- El arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno.

1991.- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acuerdan en Roma reformar sus estructuras e institucionalizar la apertura a los países del este.

2008.- Los tres islamistas condenados a muerte por los atentados de Bali en 2002, que costaron la vida a 202 personas, son ejecutados en la isla-prisión de Nusakambangan, en Java (Indonesia).

2011.- Shakira recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es la primera colombiana reconocida con esta distinción.

2016.- El republicano Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos en sustitución del demócrata Barack Obama.

2018.- En el norte de California se desata el fuego más destructivo de su historia que provoca en pocos días al menos 76 muertos y más de 600 desaparecidos.

2020.- La empresa estadounidense Virgin Hyperloop efectúa en el desierto de Nevada la primera prueba de transporte de pasajeros en un tren futurista ultrarrápido. Hace un trayecto de 500 metros en 15 segundos y a una velocidad de 172 km/h.

2022.- Veinticuatro estatuas de bronce, exvotos y 5.000 monedas de oro, plata y bronce son hallados en las termas de San Casciano dei Bagni (Siena, Italia), lo que supone uno de los hallazgos más significativos de la historia antigua.

2023.- La revista Nature publica el descubrimiento de una nueva galaxia, gemela a la Vía Láctea y la más lejana de las observadas hasta ahora.

NACIMIENTOS

1932.- Felipe Mellizo, periodista y escritor español.

1935.- Alain Delon, actor francés de cine.

1936.- Virna Lisi, actriz italiana.

1954.- Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés, Nobel de Literatura en 2017.

1975.- Ángel Corella, bailarín español.

DEFUNCIONES

1674.- John Milton, poeta y novelista inglés.

1873.- Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español.

1953.- Iván Bunin, poeta ruso.

2009.- Vitali Guinzburg, científico ruso. Premio Nobel 2003.

2010.- Emilio Eduardo Massera, militar argentino y uno de los símbolos de la cruenta dictadura que vivió el país entre 1976 y 1983.

2019.- Fred Bongusto, cantante italiano.

2021.- Josep Álvarez Niebla, ‘Josep Niebla’, pintor español.

2022.- Maribel Barreto, escritora paraguaya.