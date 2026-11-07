Un 8 de noviembre, pero de 2016, hace 10 años, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos por primera vez, venciendo a la demócrata Hillary Clinton y convirtiéndose en sucesor del presidente Barack Obama.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- El conquistador español Hernán Cortés llega a Tenochtitlán (México), donde entra por primera vez en una de las grandes ciudades precolombinas.

1895.- El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X, hallazgo por el que recibe el Premio Nobel de Física en 1901.

1932.- El demócrata Franklin D. Roosevelt es elegido 32.º presidente de Estados Unidos, tras derrotar al republicano Herbert Hoover.

1933.- El rey de Afganistán, Nadir Shah, es asesinado en el palacio de Kabul. Le sucede su hijo Zahir Shah.

1960.- El demócrata John F. Kennedy gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos frente al republicano Richard Nixon.

1965.- El Reino Unido deroga la pena de muerte.

1972.- La cadena de televisión de pago HBO (Home Box Office) comienza sus emisiones en Estados Unidos.

1977.- El arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno.

1991.- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN acuerdan en Roma reformar la estructura de la organización e institucionalizar su apertura a los países del este de Europa.

2008.- Los tres yihadistas condenados a muerte por los atentados de Bali de 2002, que causaron 202 muertos, son ejecutados en la isla-prisión de Nusakambangan (Indonesia).

2011.- Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se convierte en la primera colombiana en obtener esta distinción.

2018.- Un incendio declarado en el norte de California se convierte en el más destructivo de la historia del estado, con al menos 76 muertos y más de 600 desaparecidos.

2020.- La empresa estadounidense Virgin Hyperloop realiza en el desierto de Nevada la primera prueba de transporte de pasajeros en un tren de alta velocidad por levitación magnética. El vehículo recorre 500 metros en 15 segundos, a 172 kilómetros por hora.

2022.- Hallan 24 estatuas de bronce, exvotos y 5.000 monedas de oro, plata y bronce en las termas de San Casciano dei Bagni (Siena, Italia), en uno de los descubrimientos más importantes de la historia antigua.

2023.- La revista Nature publica el descubrimiento de una galaxia gemela de la Vía Láctea, la más lejana de este tipo observada hasta entonces.

2025.- En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) difunden imágenes de decenas de cadáveres amontonados y ejecuciones durante su ofensiva contra la ciudad de Al Fasher.

NACIMIENTOS

1935.- Alain Delon, actor francés de cine.

1936.- Virna Lisi, actriz italiana.

1954.- Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés, Nobel de Literatura en 2017.

1967.- José Luis Pérez Caminero, futbolista español.

DEFUNCIONES

1674.- John Milton, poeta y novelista inglés.

1953.- Iván Bunin, poeta ruso.

2009.- Vitali Guinzburg, científico ruso. Premio Nobel 2003.

2010.- Emilio Eduardo Massera, militar argentino y uno de los símbolos de la dictadura que vivió el país entre 1976 y 1983.

2019.- Fred Bongusto, cantante italiano.

2021.- Josep Álvarez Niebla, ‘Josep Niebla’, pintor español.

2022.- Maribel Barreto, escritora paraguaya.

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El papa León XIV aseguró que está "bastante en forma" y defendió la atención médica universal al llegar este viernes 6 de noviembre a Uruguay, el país más laico de la región, para una intensa gira sudamericana tres semanas después de su operación de un cáncer de pulmón. (AFP)

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