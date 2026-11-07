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Un 8 de noviembre del 2016, 2016, el republicano Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos en sustitución del demócrata Barack Obama. (Foto AP/John Locher).
Un 8 de noviembre del 2016, 2016, el republicano Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos en sustitución del demócrata Barack Obama. (Foto AP/John Locher).
Por Agencia EFE

Un 8 de noviembre, pero de 2016, hace 10 años, el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos por primera vez, venciendo a la demócrata Hillary Clinton y convirtiéndose en sucesor del presidente Barack Obama.

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