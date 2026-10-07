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El exdictador de Chile (1973-1990), Augusto Pinochet, durante una aparición pública inesperada en su casa en Santiago, Chile, el 11 de septiembre de 2003. (Foto de CRIS BOURONCLE / AFP)
El exdictador de Chile (1973-1990), Augusto Pinochet, durante una aparición pública inesperada en su casa en Santiago, Chile, el 11 de septiembre de 2003. (Foto de CRIS BOURONCLE / AFP)
/ CRIS BOURONCLE
Por Agencia EFE

En un 8 de octubre, pero de 1999, la justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.

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