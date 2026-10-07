En un 8 de octubre, pero de 1999, la justicia británica autoriza la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura.

OTRAS EFEMÉRIDES

1871.- Comienza el gran incendio de Chicago, que destruye en tres días más de 17.000 edificios y causa alrededor de 200 muertos.

1881.- Se inaugura la línea férrea Madrid-Lisboa.

1912.- Empieza la primera Guerra de los Balcanes.

1962.- Argelia es aceptada en las Naciones Unidas.

1967.- El gobierno de Bolivia captura a Ernesto ‘Che’ Guevera.

1970.- El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura.

1988.- Freddie Mercury ofrece su último concierto. Fue en Barcelona junto a Montserrat Caballé.

1992.- Inauguración del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid.

1997.- Yahoo compra RocketMail, luego conocido como Yahoo! Mail.

1998.- José Saramago, Premio Nobel de Literatura.

2001.- Mueren 118 personas al chocar en el aeropuerto milanés de Linate una avioneta con un avión de pasajeros.

2004.- Dimite el secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, tras dictar un tribunal de Costa Rica orden de captura internacional por corrupción durante su etapa como presidente de ese país.

2005.- Un terremoto de 7,6 en la escala de Richter devasta Cachemira y causa unos 90.000 muertos en Pakistán y 1.300 en la India.

2010.- El disidente chino Liu Xiabo gana el Premio Nobel de la Paz.

2014.- La epidemia de ébola se cobra su primera víctima mortal en Estados Unidos.

2015.- La FIFA suspende a su presidente, Joseph Baltter, y al vicepresidente y mandatario de la UEFA, Michel Platini, por presuntas corrupciones en ambas organizaciones.

2018.- Primera sentencia por bebés robados en España: el doctor Eduardo Vela es condenado en primera instancia pero la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió al considerar prescritos los delitos.

2020.- La estadounidense Louise Glück gana el Nobel de Literatura.

2021.- La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov, premios Nobel de la Paz 2021.

2025.- España aprueba el decreto de embargo de armas a Israel.

NACIMIENTOS

1870.- Juan Cervera, marino español.

1895.- Juan Domingo Perón, presidente argentino.

1896.- Julien Duvivier, cineasta francés.

1927.- César Milstein, químico argentino nacionalizado británico, Nobel de Medicina en 1984.

1941.- Jesse Jackson, predicador y político estadounidense.

1942.- Pepe Domingo Castaño, presentador radiofónico español.

1949.- Sigourney Weaver, actriz estadounidense.

1965.- Matt Biondi, nadador estadounidense.

1970.- Matt Damon, actor estadounidense.

1985.- Bruno Mars, cantante estadounidense.

1993.- Garbiñe Muguruza, tenista hispano-venezolana.

1997.- Matteo Bocelli, cantante y músico italiano.

DEFUNCIONES

1469.- Filippo Lippi, pintor italiano.

1973.- Gabriel Marcel, filósofo francés.

1982.- Fernando Lamas, actor argentino-estadounidense.

1992.- Willy Brandt, político socialista alemán.

1995.- John Cairncross, espía británico.

2001.- ‘La Niña de Huelva’, cantaora de flamenco española.

2011.- Roger Williams, pianista estadounidense.

2013.- Philip Chevron, músico irlandés (guitarrista de ‘The Pogues’).

2019.- Carlos Celdrán, artista y activista cultural filipino.

2024.- Luis Tiant, exjugador de béisbol cubano.

2025.- Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy.

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Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, murió el miércoles 7 de octubre, según informó el Sindicato de Inquilinas. (AFP)

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