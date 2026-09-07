En un 8 de septiembre, pero de 2022, la reina Isabel II murió a los 96 años, tras 70 de reinado, el más largo de la historia del Reino Unido. La corona pasó a su hijo Carlos III.

OTRAS EFEMÉRIDES

1565.- El militar español Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, asentamiento europeo más antiguo ocupado en los Estados Unidos.

1575.- Gran erupción del volcán Pichincha en Ecuador en el que murió ganado mayor y menor.

1879.- Tiene lugar en Punta Angamos (Perú) el combate naval de Angamos durante la Guerra del Pacífico.

1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba el programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.

1924.- Una revolución en Chile derroca al presidente Arturo Alessandri y da el poder al general Luis Altamirano.

1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones, mientras España anuncia su retirada.

1933.- Ghazi I, sucesor de Faisal I, es coronado rey de Irak.

1941.- El ejército alemán comienza el sitio de Leningrado que durará hasta enero de 1944.

1944.- La Alemania nazi ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).

1951.- EE.UU. y Japón firman sendos tratados de paz y de seguridad.

1967.- Proclamación de la República de Uganda.

1974.- El presidente Gerald Ford indulta a Nixon de delitos cometidos durante su mandato.

1981.- Guatemala rompe las relaciones con el Reino Unido por la independencia de Belice.

1986.- Se estrena en 120 canales de televisión el ‘Show de Oprah Winfrey’, emitido durante más de 25 temporadas en EE.UU.

1990.- La tenista argentina Gabriela Sabatini gana el torneo de EE.UU. frente a la alemana Steffi Graf.

1991.- Aprobada en referéndum la independencia de Macedonia con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.

1994.- Los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EE.UU.) de la Guerra Fría son despedidos con honores militares en Berlín.

1997.- El transbordador haitiano ‘Fierté Gonavienne’ naufraga en el puerto de Montrouis (Haití) y mueren 133 personas.

1999.- Extremistas musulmanes del Cáucaso ponen una bomba en un edificio de Moscú y 93 personas mueren.

2006.- El dictador chileno Augusto Pinochet, desaforado por la Corte Suprema de Chile por su responsabilidad en el secuestro de 36 opositores y 23 casos de tortura en 1974.

2009.- El presidente afgano Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta.

2020.- El CIEMAT informa de que el Bosón de Higgs interactúa con partículas elementales como los muones, un fenómeno “extremadamente infrecuente”.

.- Nature Communications publica que los árboles que crecen rápido tienen una vida útil más corta, lo que puede alterar la población de los bosques y el almacenamiento de carbono, crucial para frenar la emergencia climática.

.- El escritor argentino Alberto Manguel dona su biblioteca, compuesta por 40.000 volúmenes, al Ayuntamiento de Lisboa.

2021.- Chile otorga el Premio Nacional de Artes a la bailarina británica Joan Turner, viuda del cantautor Víctor Jara, asesinado en la dictadura de Augusto Pinochet.

2022.- El verano de 2022, el más caluroso en Europa desde que hay registros, afirma el Servicio de Cambio Climático (C3S) del Sistema europeo Copernicus.

2023.- En España, la Fiscalía se querella contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por los delitos de agresión sexual y coacciones con relación al beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial en Sídney.

.- Un terremoto de magnitud 7 sacude la región septentrional marroquí de Marrakech con 2.122 muertos y 2.421 heridos.

NACIMIENTOS

1157.- Ricardo “Corazón de León”, rey de Inglaterra.

1736.- Lorenzo Tiépolo, pintor italiano.

1824.- Jaime Nunó Roca, compositor español, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.

1827.- Juan Valera, escritor español.

1830.- Frederic Mistral, poeta francés, P. Nobel 1904.

1862.- Mariano Benlliure, escultor español.

1909.- Domingo García Sabell, médico y escritor español.

1917.- José Ignacio Fernández Alonso, químico y físico español.

1968.- Miguel Báez “el Litri”, torero español.

1987.- Wiz Khalifa, rapero y actor estadounidense.

1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avicii.

DEFUNICIONES

1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1862.- Ignacio Zaragoza, héroe mexicano de la Batalla del 5 de mayo.

1949.- Richard Strauss, músico alemán.

1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.

1981.- Alfonso Sánchez, crítico español de cine.

1985.- John F. Enders, virólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1954.

2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.

2004.- Matías Prats, periodista español.

.- Manuel Fernández Teixeiro, poeta español.

2009.- Mike Bongiorno, presentador de la TV italiana.

2016.- Johan Botha, cantante sudafricano de ópera.

.- Prince Buster, músico jamaicano.

2019.- Camilo Sesto, cantante español.

2020.- Mikiso Iwasa, superviviente de Hiroshima y asesor de uno de los grupos de supervivientes y antinucleares.

.- Aurelio Iragorri Hormaza, político y exsenador colombiano.

2021.- Luis del Olmo, dibujante español, creador del personaje “Don Celes”.

2022.- Bernard Shaw, periodista estadounidense, presentador histórico de la CNN.

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