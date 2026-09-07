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Resumen

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Un retrato de la difunta reina Isabel II se muestra entre las flores y los tributos dejados en Green Park en Londres el 18 de septiembre de 2022, luego de su muerte el 8 de septiembre. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
Un retrato de la difunta reina Isabel II se muestra entre las flores y los tributos dejados en Green Park en Londres el 18 de septiembre de 2022, luego de su muerte el 8 de septiembre. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia EFE

En un 8 de septiembre, pero de 2022, la reina Isabel II murió a los 96 años, tras 70 de reinado, el más largo de la historia del Reino Unido. La corona pasó a su hijo Carlos III.

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