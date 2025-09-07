Efemérides del 8 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 8 de septiembre, pero de 1565, el militar español Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, asentamiento europeo más antiguo ocupado en los Estados Unidos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1888.- Botadura del submarino ‘Peral’, inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca (Cádiz).

1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba el programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.

1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones.

1933.- Dimite el primer Gobierno republicano de Manuel Azaña.

1933.- Ghazi I, sucesor de Faisal I, es coronado rey de Irak.

1941.- El Ejército alemán comienza el sitio de Leningrado que durará hasta enero de 1944.

1944.- Alemania ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).

1951.- Estados Unidos y Japón firman sendos tratados de paz y de seguridad.

1967.- Proclamación de la República de Uganda.

1974.- El presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, indulta a Nixon de los delitos cometidos durante su mandato.

1986.- Se estrena en 120 canales de televisión el ‘Show de Oprah Winfrey’, emitido durante más de 25 temporadas en EE.UU.

1991.- Aprobada en referéndum la independencia de Macedonia con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.

1994.- Los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría son despedidos con honores militares en Berlín.

1999.- Extremistas musulmanes del Cáucaso ponen una bomba en un edificio de Moscú y 93 personas mueren.

2009.- El presidente afgano, Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta.

2022.- La reina Isabel II muere a los 96 años, tras 70 de reinado, el más largo de la historia del Reino Unido. La corona pasa a su hijo Carlos III.

2023.- Un terremoto de magnitud 7 sacude la región septentrional marroquí de Marrakech con 2.122 muertos y 2.421 heridos.

NACIMIENTOS

1157.- Ricardo “Corazón de León”, rey de Inglaterra.

1736.- Lorenzo Tiépolo, pintor italiano.

1824.- Jaime Nunó Roca, compositor español, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.

1987.- Wiz Khalifa, rapero y actor estadounidense.

1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avicii.

DEFUNCIONES

1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1862.- Ignacio Zaragoza, héroe mexicano de la Batalla del 5 de mayo.

1949.- Richard Strauss, músico alemán.

1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.

1985.- John F. Enders, virólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1954.

2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.

2019.- Camilo Sesto, cantante español.

2022.- Bernard Shaw, periodista estadounidense, presentador histórico de la CNN.

