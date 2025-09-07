Escucha la noticia
Efemérides del 8 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 8 de septiembre, pero de 1565, el militar español Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, asentamiento europeo más antiguo ocupado en los Estados Unidos.
OTRAS EFEMÉRIDES
1888.- Botadura del submarino ‘Peral’, inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca (Cádiz).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Posturas en la región: América Latina mira con cautela la presión de Trump hacia Venezuela
1920.- El Comité Central del Partido del Congreso de la India aprueba el programa de Gandhi en la lucha no violenta contra Inglaterra.
1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones.
1933.- Dimite el primer Gobierno republicano de Manuel Azaña.
1933.- Ghazi I, sucesor de Faisal I, es coronado rey de Irak.
1941.- El Ejército alemán comienza el sitio de Leningrado que durará hasta enero de 1944.
1944.- Alemania ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).
1951.- Estados Unidos y Japón firman sendos tratados de paz y de seguridad.
1967.- Proclamación de la República de Uganda.
1974.- El presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, indulta a Nixon de los delitos cometidos durante su mandato.
1986.- Se estrena en 120 canales de televisión el ‘Show de Oprah Winfrey’, emitido durante más de 25 temporadas en EE.UU.
1991.- Aprobada en referéndum la independencia de Macedonia con derecho a asociarse a una Yugoslavia de Estados soberanos.
1994.- Los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría son despedidos con honores militares en Berlín.
1999.- Extremistas musulmanes del Cáucaso ponen una bomba en un edificio de Moscú y 93 personas mueren.
2009.- El presidente afgano, Hamid Karzai, reelegido presidente del país por mayoría absoluta.
MÁS INFORMACIÓN: Carlo Acutis, el llamado ‘influencer’ de Dios o patrono de internet, es el primer santo ‘millennial’ de la Iglesia Católica
2022.- La reina Isabel II muere a los 96 años, tras 70 de reinado, el más largo de la historia del Reino Unido. La corona pasa a su hijo Carlos III.
2023.- Un terremoto de magnitud 7 sacude la región septentrional marroquí de Marrakech con 2.122 muertos y 2.421 heridos.
NACIMIENTOS
1157.- Ricardo “Corazón de León”, rey de Inglaterra.
1736.- Lorenzo Tiépolo, pintor italiano.
1824.- Jaime Nunó Roca, compositor español, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.
1987.- Wiz Khalifa, rapero y actor estadounidense.
1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avicii.
DEFUNCIONES
1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.
1862.- Ignacio Zaragoza, héroe mexicano de la Batalla del 5 de mayo.
1949.- Richard Strauss, músico alemán.
1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.
1985.- John F. Enders, virólogo estadounidense, Nobel de Medicina 1954.
TAMBIÉN VER: “Maduro debe entender que EE.UU. pasó de la narrativa a la acción y se declaró en guerra contra los cárteles”
2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.
2019.- Camilo Sesto, cantante español.
2022.- Bernard Shaw, periodista estadounidense, presentador histórico de la CNN.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump lanza una “última advertencia” a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes
- Israel amenaza con acción “unilateral” a países occidentales si reconocen al Estado palestino
- Zelensky confía en una “respuesta contundente” de EE.UU. tras ataque ruso sin precedentes
- Seguidores de Bolsonaro protestan contra el Supremo y respaldan las sanciones de Trump
- Trump dice estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia tras el mayor ataque contra Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC