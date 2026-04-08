En un 9 de abril, pero de 1973, Israel lanza la operación Primavera de Juventud en el Líbano contra importantes objetivos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en venganza por la masacre de Múnich.

OTRAS EFEMÉRIDES

1609.- España firma una tregua de doce años con las Provincias Unidas de Holanda y les reconoce la libertad comercial en las dos Indias.

1865.- Finaliza la Guerra de Secesión. Rober E. Lee y Ulysses S. Grant se reúnen en Appomattox (EE.UU.) para firmar la rendición de los confederados.

1866.- Se promulga en Estados Unidos el Acta de los Derechos Civiles.

1948.- Firma del Protocolo entre Francisco Franco y Juan Domingo Perón, por el que Argentina concede a España un crédito de 350 millones de pesos anuales hasta 1951.

1952.- Triunfa la Revolución Nacional Boliviana.

1958.- Presentada en EE.UU. la máquina corazón-pulmón, de gran utilidad en operaciones de cardiología.

1966.- El cardenal Ottaviani anuncia en Roma la anulación del Índice de libros prohibidos por la Iglesia católica.

1967.- Primer vuelo del Boeing 737, en la ciudad de Seattle (Estados Unidos).

1977.- Legalizado el Partido Comunista de España.

1986.- Regresa a Pakistán Benazir Bhutto, dirigente de la oposición, tras dos años de exilio voluntario en Londres.

1989.- El ejército soviético aplasta una manifestación antisoviética en Tiflis (Georgia), hechos conocidos como la Tragedia del 9 de abril.

1991.- La República soviética de Georgia se declara independiente de la URSS.

1992.- Sali Berisha, elegido primer presidente democrático de Albania desde 1924.

1998.- Mueren 118 personas en la Meca (Arabia Saudita) aplastadas por una multitud.

1999.- El presidente de Níger, el general Ibrahim Baré Minasara, es asesinado durante un golpe de Estado.

2003.- Cae el régimen de Sadam Husein en Irak tras la entrada de los blindados estadounidenses en Bagdad.

.- El Parlamento Europeo aprueba el Tratado de Adhesión a la UE de diez nuevos países: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa.

2005.- Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles contraen matrimonio civil en el Ayuntamiento de Windsor.

2007.- Irán anuncia que produce uranio a nivel industrial.

2012.- Facebook adquiere Instagram por 1.000 millones de dólares.

2019.- Un equipo liderado por investigadores españoles logra por primera vez eliminar por completo en ratones el cáncer de páncreas.

2020.- El Eurogrupo acuerda un paquete de medidas económicas que movilizará medio billón de euros en préstamos para apoyar a Estados, empresas y trabajadores frente al coronavirus.

2022.- Europa apoya a Ucrania con armamento pesado, ayuda financiera y promesas de ingreso en la Unión Europea.

NACIMIENTOS

1618.- Agustín Moreto, dramaturgo español.

1821.- Charles-Pierre Baudelaire, poeta simbolista francés.

1906.- Rafaela Aparicio, actriz española.

1926.- Hugh Hefner, empresario y editor de Playboy.

1929.- José Luis Dibildos, productor español de cine.

1933.- Jean Paul Belmondo, actor francés.

1954.- Dennis Quaid, actor estadounidense.

1957.- Severiano Ballesteros, jugador español de golf.

1960.- Isabel Coixet, directora de cine española.

1973.- Carmen Alcayde, periodista española.

1990.- Kristen Stewart, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1626.- Francis Bacon, filósofo y político británico.

1904.- Isabel II, reina de España en el exilio.

1959.- Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense.

2003.- Jorge Oteiza Embil, escultor español.

2012.- José Guardiola, cantante español.

2021.- Felipe de Edimburgo, príncipe y duque de Edimburgo, consorte de Isabel II de Inglaterra.

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Líbano acusó este miércoles 8 de abril a Israel de haber causado decenas de muertos y cientos de heridos con sus bombardeos más intensos desde el comienzo de la guerra contra el grupo proiraní Hezbolá que han desatado pánico en la capital. (AFP)

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