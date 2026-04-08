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Comandos del ejército libanés preparándose para atacar a un grupo de guerrilleros de izquierda que habían ocupado el Banco de América en el centro de Beirut, durante la guerra árabe-israelí de 1973. (AFP)
Comandos del ejército libanés preparándose para atacar a un grupo de guerrilleros de izquierda que habían ocupado el Banco de América en el centro de Beirut, durante la guerra árabe-israelí de 1973. (AFP)
Por Agencia EFE

En un 9 de abril, pero de 1973, Israel lanza la operación Primavera de Juventud en el Líbano contra importantes objetivos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en venganza por la masacre de Múnich.

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