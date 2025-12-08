Efemérides del 9 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 9 de diciembre, pero de 1949, la Asamblea General de la ONU aprueba la internacionalización de Jerusalén, ciudad que queda administrada por Naciones Unidas (Resolución 303).

OTRAS EFEMÉRIDES

1759.- Carlos III, hijo de Felipe V de Borbón, y hasta entonces rey de Nápoles, llega a Madrid para ser coronado como rey de España.

1888.- Se clausura la Exposición Universal celebrada en Barcelona (España).

1905.- Francia promulga la ley de separación entre el Estado y la Iglesia que establece un estado secular.

1931.- Aprobada la nueva Constitución de la República Española, que reemplaza a la de 1876 y que estuvo vigente hasta el final de la guerra civil en 1939.

1983.- La ciudad peruana de Cuzco y el santuario Inca de Machu Picchu, declarados bienes culturales de la Humanidad por la UNESCO.

1987.- Primer día de enfrentamientos tras la muerte de cuatro palestinos de Gaza, atropellados por un camión israelí el día anterior. Estalla la primera Intifada.

1992.- Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial sin divorcio, que llega oficialmente cuatro años después.

1996.- Los Reyes de España presiden en Córdoba la inauguración del gaseoducto Magreb-Europa.

2011.- Croacia firma su tratado de adhesión a la Unión Europea.

2013.- Nace la mayor compañía aérea del mundo, American Airlines Group, al fusionarse las estadounidenses American Airlines y US Airways.

2016.- El Parlamento de Corea del Sur aprueba la destitución de la presidenta, Park Geun-hye, por corrupción y tráfico de influencias.

2017.- Irak anuncia el fin de la guerra contra el Estado Islámico (EI) tras el control total de la frontera con Siria, último reducto de este grupo terrorista.

2019.- Los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, acuerdan un calendario para el proceso de paz en Ucrania.

2020.- Expertos identifican los genes responsables de la enfermedad renal crónica y demuestran, en ratones, que se puede revertir esta deficiencia, según publica la revista Cell Metabolism.

2021.- Científicos australianos determinan que retrasar un minuto el pinzamiento del cordón umbilical en prematuros reduce el riesgo relativo de muerte o discapacidad en la primera infancia.

NACIMIENTOS

1882.- Joaquín Turina, compositor español.

1895.- Dolores Ibárruri, dirigente comunista española.

1916.- Kirk Douglas, actor estadounidense de cine.

1930.- Edoardo Sanguinetti, escritor italiano.

1934.- Judi Dench, actriz británica.

1946.- Sonia Gandhi, política india de origen italiano.

1953.- John Malkovich, actor y director teatral estadounidense.

1954.- Jean Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo y presidente de la Comisión Europea (2014-2019).

1963.- Masako Owada, emperatriz consorte de Japón por su matrimonio con Naruhito.

DEFUNCIONES

1641.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1925.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

1936.- Juan de la Cierva, ingeniero español.

1977.- Clarice Lispector, escritora brasileña.

1994.- Max Bill, pintor suizo.

1996.- Alain Poher, político francés.

2004.- Adolfo Schlosser, escultor austriaco.

2009.- Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica.

2020.- Paolo Rossi, futbolista italiano, héroe del Mundial de 1982.

2021.- Paquito Guzmán, cantante puertorriqueño icono de la Salsa.

