Efemérides del 9 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 9 de febrero, pero de 1961, se produjo el debut oficial de los Beatles en ‘The Cavern’.
1849.- Proclamación de la República Romana, un modelo democrático que duró cinco meses y que supuso la abolición del poder temporal de los Papas.
1900.- El tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el trofeo mundial anual que lleva su nombre.
1928.- El general nicaragüense Augusto Cesar Sandino emprende una ofensiva militar contra las tropas estadounidenses y proclama la República de Nueva Segovia.
1946.- La Asamblea General de la ONU condena el régimen de Francisco Franco en España.
1962.- España solicita formalmente su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE).
1991.- Aprobada en plebiscito la independencia de Lituania de la URSS.
1995.- Israel se retira del territorio jordano, ocupado desde 1967, en el sur del valle de Araba.
2004.- Mozilla rebautiza el navegador Firebird como Firefox.
2005.- El primer ministro británico, Tony Blair, pide perdón públicamente a los “cuatro de Guildford”, encarcelados durante quince años por un atentado del IRA que no cometieron.
2009.- Facebook lanza su botón ‘Me gusta’.
2020.- La cinta surcoreana ‘Parásitos’ gana cuatro Oscar incluyendo Mejor película, y se convierte en la primera de habla no inglesa en ganar la categoría principal en la historia del premio.
2021.- La sonda emiratí Hope entra con éxito en la órbita de Marte, convirtiéndose así en la quinta potencia espacial en llegar al planeta rojo.
2023.- El escritor hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ingresa en la Academia Francesa, lo que le convierte en el primer escritor en español que ingresa en esa institución.
.- El Tribunal Constitucional español avala la ley del aborto y rechaza el recurso que interpuso el PP en 2010.
1815.- Federico Madrazo, pintor español.
1931.- Thomas Bernhard, escritor, poeta y dramaturgo austríaco.
1940.- John Michael Coetzee, escritor sudafricano de origen anglo-germano, Nobel de Literatura.
1943.- Joseph Eugene Stiglitz, economista estadounidense, Nobel de Economía.
1945.- Mia Farrow, actriz estadounidense.
1950.- Javier Mariscal, pintor y diseñador español.
1957.- Jaco van Dormael, director de cine belga.
1968.- Gloria Trevi, cantante y actriz mexicana.
1976.- Charlie Day, actor, productor y guionista estadounidense.
1997.- Abbie Hern, actriz británica.
2004.- Jungwon, cantante pop surcoreano.
1881.- Fedor Dostoiewsky, novelista ruso (28 de enero, según el calendario juliano).
1977.- Reina Alia de Jordania, tercera esposa del rey Hussein.
1981.- Bill Haley, compositor estadounidense, uno de los precursores del rock.
1984.- Yuri Andropov, dirigente político soviético.
1994.- Howard M. Temin, genetista estadounidense, Nobel de Medicina.
.- Orlando Contreras, cantante cubano.
2002.- Princesa Margarita, aristócrata británica, hermana de la reina Isabel II de Inglaterra.
