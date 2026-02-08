Efemérides del 9 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 9 de febrero, pero de 1961, se produjo el debut oficial de los Beatles en ‘The Cavern’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1849.- Proclamación de la República Romana, un modelo democrático que duró cinco meses y que supuso la abolición del poder temporal de los Papas.

1900.- El tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el trofeo mundial anual que lleva su nombre.

1928.- El general nicaragüense Augusto Cesar Sandino emprende una ofensiva militar contra las tropas estadounidenses y proclama la República de Nueva Segovia.

1946.- La Asamblea General de la ONU condena el régimen de Francisco Franco en España.

1962.- España solicita formalmente su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE).

1991.- Aprobada en plebiscito la independencia de Lituania de la URSS.

1995.- Israel se retira del territorio jordano, ocupado desde 1967, en el sur del valle de Araba.

2004.- Mozilla rebautiza el navegador Firebird como Firefox.

2005.- El primer ministro británico, Tony Blair, pide perdón públicamente a los “cuatro de Guildford”, encarcelados durante quince años por un atentado del IRA que no cometieron.

2009.- Facebook lanza su botón ‘Me gusta’.

2020.- La cinta surcoreana ‘Parásitos’ gana cuatro Oscar incluyendo Mejor película, y se convierte en la primera de habla no inglesa en ganar la categoría principal en la historia del premio.

2021.- La sonda emiratí Hope entra con éxito en la órbita de Marte, convirtiéndose así en la quinta potencia espacial en llegar al planeta rojo.

2023.- El escritor hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ingresa en la Academia Francesa, lo que le convierte en el primer escritor en español que ingresa en esa institución.

.- El Tribunal Constitucional español avala la ley del aborto y rechaza el recurso que interpuso el PP en 2010.

NACIMIENTOS

1815.- Federico Madrazo, pintor español.

1931.- Thomas Bernhard, escritor, poeta y dramaturgo austríaco.

1940.- John Michael Coetzee, escritor sudafricano de origen anglo-germano, Nobel de Literatura.

1943.- Joseph Eugene Stiglitz, economista estadounidense, Nobel de Economía.

1945.- Mia Farrow, actriz estadounidense.

1950.- Javier Mariscal, pintor y diseñador español.

1957.- Jaco van Dormael, director de cine belga.

1968.- Gloria Trevi, cantante y actriz mexicana.

1976.- Charlie Day, actor, productor y guionista estadounidense.

1997.- Abbie Hern, actriz británica.

2004.- Jungwon, cantante pop surcoreano.

DEFUNCIONES

1881.- Fedor Dostoiewsky, novelista ruso (28 de enero, según el calendario juliano).

1977.- Reina Alia de Jordania, tercera esposa del rey Hussein.

1981.- Bill Haley, compositor estadounidense, uno de los precursores del rock.

1984.- Yuri Andropov, dirigente político soviético.

1994.- Howard M. Temin, genetista estadounidense, Nobel de Medicina.

.- Orlando Contreras, cantante cubano.

2002.- Princesa Margarita, aristócrata británica, hermana de la reina Isabel II de Inglaterra.

