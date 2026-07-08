En un 9 de julio, pero de 1816, hace 210 años, el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina.

OTRAS EFEMÉRIDES

1877.- Comienza a disputarse el primer torneo de tenis de Wimbledon. Se lo adjudica Spencer Gore.

1922.- El estadounidense Johnny Weissmuller, luego Tarzán, primer nadador en bajar del minuto en los 100 metros libre (58,6), en Alameda (California, EE. UU.).

1934.- Heinrich Himmler, jefe de las SS y la Gestapo, se hace cargo de los campos de concentración en Alemania.

1943.- Comienza la operación ‘Husky’, el desembarco aliado en Sicilia con participación de George Patton y Bernard Montgomery.

1971.- Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, inicia un viaje secreto a Beijing para preparar la visita del presidente Richard Nixon a China al año siguiente.

1984.- Acuerdo para la fabricación del avión de combate europeo, el European Fighter Aircraft.

1991.- Firma en Moscú del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y la URSS.

1994.- Kim Jong II es confirmado sucesor de su padre, el recién fallecido presidente de Corea del Norte Kim il-Sung.

1996.- Nelson Mandela inicia la primera visita de Estado de un presidente sudafricano al Reino Unido.

1997.- Concluye en Madrid la mayor cumbre de la historia de la OTAN con la firma de un tratado con Ucrania y el acuerdo de integración de Polonia, Hungría y la República Checa.

2004.- El Tribunal Internacional de Justicia falla que el muro que Israel construye en Cisjordania es ilegal y debe ser destruido.

2008.- Irán lanza con éxito un misil Shihab-3 modificado con un alcance de 2.000 kilómetros.

2011.- Nace la República de Sudán del Sur, fruto de la escisión de Sudán.

2017.- Irak reconquista Mosul después de tres años ocupada por el Estado Islámico.

2025.- Rusia lanza el mayor ataque contra Ucrania en un solo día desde que se inició la guerra, con un total de 741 vehículos aéreos de ataque entre drones y misiles.

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NACIMIENTOS

1916.- Edward Heath, ex primer ministro británico.

1924.- José Luis Alonso, director de teatro español.

1929.- Hassan II, Rey de Marruecos.

1935.- Mercedes Sosa, cantante argentina.

1937.- David Hockney, pintor británico del ‘pop art’.

1947.- Orenthal James ‘O.J.’ Simpson, jugador estadounidense de fútbol americano.

1950.- Viktor Yanukovich, expresidente ucraniano.

1951.- Chris Cooper, actor estadounidense.

1956.- Tom Hanks, actor estadounidense.

1964.- Courtney Love, cantante estadounidense.

1975.- David Szifron, director de cine argentino.

DEFUNCIONES

1746.- Felipe V, primer rey Borbón.

1932.- King Camp Gillette, estadounidense inventor de la maquinilla de afeitar de cuchillas desechable.

1977.- Alice S. Paul, líder sufragista estadounidense.

1980.- Vinicius de Moraes, músico, compositor y poeta brasileño.

2002.- Rod Steiger, actor estadounidense.

2004.- Jean Lefebvre, actor francés.

2011.- Facundo Cabral, cantautor argentino.

2017.- Paquita Rico, actriz y cantante española.

2019.- Fernando de la Rúa, expresidente argentino.

.- Ross Perot, multimillonario estadounidense.

2923.- Porfirio Muñoz Ledo, político mexicano, uno de los fundadores de PRD.

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