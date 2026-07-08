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Una pintura que representa el Congreso de Tucumán, en el que se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, el 9 de julio de 1816. (Obra de Francisco Fortuny vía Wikimedia Commons)
Una pintura que representa el Congreso de Tucumán, en el que se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina, el 9 de julio de 1816. (Obra de Francisco Fortuny vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 9 de julio, pero de 1816, hace 210 años, el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina.

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