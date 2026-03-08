En un 9 de marzo, pero de 1500, zarpa desde Lisboa la flota liderada por el navegante portugués Pedro Álvares Cabral rumbo a la India, que finalmente alcanzará la costa noreste de Brasil.
1831.- El rey Luis Felipe de Orleáns crea la Legión Extranjera, una unidad de élite del ejército francés integrada por voluntarios foráneos.
1842.- El compositor italiano Giuseppe Verdi estrena su ópera Nabucco en el Teatro de La Scala de Milán.
1868.- La ópera Hamlet, basada en la obra de Shakespeare con música del compositor francés Ambroise Thomas, se estrena en París.
1908.- Se funda el equipo italiano Foot-Ball Club Internazionale, actual Inter de Milán.
1917.- Las manifestaciones de miles de obreros contra el zar Nicolás II en San Petersburgo se convierten en el inicio de la revolución rusa.
1923.- El dirigente revolucionario ruso VladÍmir Lenin sufre un tercer ataque cerebral y pierde el habla.
1959.- La compañía estadounidense Mattel lanza al mercado la muñeca Barbie, una de las muñecas más famosas de la historia, creada por Ruth Handler.
2000.- Apertura al público de ‘The London Eye’, la gran noria junto al Támesis en Londres, que había sido inaugurada el 31 de diciembre de 1999 por Tony Blair.
2001.- La milicia islámica talibán completa la destrucción de los dos colosos de Buda esculpidos en roca entre los siglos III y IV en la provincia central de Bamiyán (Afganistán).
2011.- El transbordador espacial Discovery, la nave más veterana de la flota espacial estadounidense, aterriza por última vez en el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU).
2017.- La energética española Repsol y Armstrong Energy descubren en Alaska el mayor yacimiento de petróleo de las últimas décadas en Estados Unidos.
2023.- El Senado francés aprueba retrasar la jubilación de 62 a 64 años.
1451.- Américo Vespucio, navegante italiano, que da nombre al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón.
1879.- Otto Hahn, químico alemán, descubridor de la posibilidad de desintegración del átomo de uranio.
1927.- Jaime de Armiñán, cineasta español.
1928.- Antonio Molina, cantante español.
1933.- Lloyd Price, músico estadounidense.
1934.- Yuri Gagarin, cosmonauta ruso, primer hombre que viajó por el espacio.
1942.- John Cale, músico estadounidense, miembro de Velvet Underground.
1943.- Bobby Fisher, ajedrecista estadounidense.
1948.- Emma Bonino, política italiana.
1955.- Ornella Muti, actriz italiana.
1964.- Juliette Binoche, actriz francesa.
1973.- Matteo Salvini, político italiano.
1974.- Ismael Serrano, compositor y cantante español.
1978.- Chema Ruiz, músico español, bajista de ″El Canto del Loco″.
1992.- María Eugenia Suárez, actriz, cantante y modelo argentina.
1995.- Ángel Correa, futbolista argentino.
2018.- Adriana, princesa de Suecia.
1806.- Federico Gravina, marino español.
1851.- Juan Christian Oersted, físico danés, descubridor del electromagnetismo.
1926.- Mikao Usui, maestro japonés, creador del reiki.
1945.- Margot Frank, estudiante judía alemana, hermana de Ana Frank y víctima del holocausto.
1952.- Alexandra Kollontai, socialista, revolucionaria y feminista rusa.
1989.- Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense.
1992.- Menajem Beguin, político israelí.
1994.- Fernando Rey, actor español.
.- Charles Bukowski, escritor estadounidense.
1996.- George Burns, actor estadounidense.
2007.- Gerardo Mello Mourao, escritor brasileño.
2014.- Gerard Mortier, belga, director de ópera.
2016.- Naná Vasconcelos, músico brasileño.
2021.- James Levine, director de orquesta estadounidense.
2023.- Robert Blake, actor estadounidense.
