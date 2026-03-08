Escuchar
Desembarco de Pedro Álvares Cabral en Porto Seguro, en 1500. (Oscar Pereira da Silva vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 9 de marzo, pero de 1500, zarpa desde Lisboa la flota liderada por el navegante portugués Pedro Álvares Cabral rumbo a la India, que finalmente alcanzará la costa noreste de Brasil.

