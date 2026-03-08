En un 9 de marzo, pero de 1500, zarpa desde Lisboa la flota liderada por el navegante portugués Pedro Álvares Cabral rumbo a la India, que finalmente alcanzará la costa noreste de Brasil.

OTRAS EFEMÉRIDES

1831.- El rey Luis Felipe de Orleáns crea la Legión Extranjera, una unidad de élite del ejército francés integrada por voluntarios foráneos.

1842.- El compositor italiano Giuseppe Verdi estrena su ópera Nabucco en el Teatro de La Scala de Milán.

1868.- La ópera Hamlet, basada en la obra de Shakespeare con música del compositor francés Ambroise Thomas, se estrena en París.

1908.- Se funda el equipo italiano Foot-Ball Club Internazionale, actual Inter de Milán.

1917.- Las manifestaciones de miles de obreros contra el zar Nicolás II en San Petersburgo se convierten en el inicio de la revolución rusa.

1923.- El dirigente revolucionario ruso VladÍmir Lenin sufre un tercer ataque cerebral y pierde el habla.

1959.- La compañía estadounidense Mattel lanza al mercado la muñeca Barbie, una de las muñecas más famosas de la historia, creada por Ruth Handler.

2000.- Apertura al público de ‘The London Eye’, la gran noria junto al Támesis en Londres, que había sido inaugurada el 31 de diciembre de 1999 por Tony Blair.

2001.- La milicia islámica talibán completa la destrucción de los dos colosos de Buda esculpidos en roca entre los siglos III y IV en la provincia central de Bamiyán (Afganistán).

2011.- El transbordador espacial Discovery, la nave más veterana de la flota espacial estadounidense, aterriza por última vez en el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU).

2017.- La energética española Repsol y Armstrong Energy descubren en Alaska el mayor yacimiento de petróleo de las últimas décadas en Estados Unidos.

2023.- El Senado francés aprueba retrasar la jubilación de 62 a 64 años.

NACIMIENTOS

1451.- Américo Vespucio, navegante italiano, que da nombre al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón.

1879.- Otto Hahn, químico alemán, descubridor de la posibilidad de desintegración del átomo de uranio.

1927.- Jaime de Armiñán, cineasta español.

1928.- Antonio Molina, cantante español.

1933.- Lloyd Price, músico estadounidense.

1934.- Yuri Gagarin, cosmonauta ruso, primer hombre que viajó por el espacio.

1942.- John Cale, músico estadounidense, miembro de Velvet Underground.

1943.- Bobby Fisher, ajedrecista estadounidense.

1948.- Emma Bonino, política italiana.

1955.- Ornella Muti, actriz italiana.

1964.- Juliette Binoche, actriz francesa.

1973.- Matteo Salvini, político italiano.

1974.- Ismael Serrano, compositor y cantante español.

1978.- Chema Ruiz, músico español, bajista de ″El Canto del Loco″.

1992.- María Eugenia Suárez, actriz, cantante y modelo argentina.

1995.- Ángel Correa, futbolista argentino.

2018.- Adriana, princesa de Suecia.

DEFUNCIONES

1806.- Federico Gravina, marino español.

1851.- Juan Christian Oersted, físico danés, descubridor del electromagnetismo.

1926.- Mikao Usui, maestro japonés, creador del reiki.

1945.- Margot Frank, estudiante judía alemana, hermana de Ana Frank y víctima del holocausto.

1952.- Alexandra Kollontai, socialista, revolucionaria y feminista rusa.

1989.- Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense.

1992.- Menajem Beguin, político israelí.

1994.- Fernando Rey, actor español.

.- Charles Bukowski, escritor estadounidense.

1996.- George Burns, actor estadounidense.

2007.- Gerardo Mello Mourao, escritor brasileño.

2014.- Gerard Mortier, belga, director de ópera.

2016.- Naná Vasconcelos, músico brasileño.

2021.- James Levine, director de orquesta estadounidense.

2023.- Robert Blake, actor estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

Israel y Estados Unidos bombardearon este martes 3 de marzo el centro de Teherán, mientras los iraníes intensificaron su ofensiva y amenazaron con atacar "todos los centros económicos" de Oriente Medio, en el cuarto día de guerra. (AFP)

SOBRE EL AUTOR