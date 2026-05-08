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Donald Trump fue condenado en 2023 por abuso sexual y difamación en el caso Jean Carroll, decisión histórica emitida por un jurado en Nueva York. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Donald Trump fue condenado en 2023 por abuso sexual y difamación en el caso Jean Carroll, decisión histórica emitida por un jurado en Nueva York. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 9 de mayo, pero de 2023, el jurado condenó al entonces expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abuso sexual y difamación, aunque no por violación, en el ‘caso Jean Carroll’.

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