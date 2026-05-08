Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En un 9 de mayo, pero de 2023, el jurado condenó al entonces expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abuso sexual y difamación, aunque no por violación, en el ‘caso Jean Carroll’.
En un 9 de mayo, pero de 2023, el jurado condenó al entonces expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abuso sexual y difamación, aunque no por violación, en el ‘caso Jean Carroll’.
Otras efemérides
1929.- Inaugurada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con asistencia de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
1945.- En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética celebra el Día de la Victoria.
PUEDES VER: “La realidad obligó a Trump a abandonar su postura maximalista frente a Irán”: el trasfondo del memorando para el fin de la guerra
1946.- El rey de Italia, Víctor Manuel III, abdica en su hijo, quien se proclama a sí mismo Humberto II.
1949.- Con 26 años, Rainiero se convierte en el príncipe de los monegascos al morir su abuelo Luis II.
1950.- Los franceses Robert Schuman y Jean Monnet hacen pública su propuesta de integración europea, conocida como ‘Declaración Schuman’.
.- El Instituto Nacional de Indsria (INI) junto con el Grupo Fiat crean la empresa automovilística SEAT.
1960.- La Federal Drugs Administration (FDA) aprueba el Enovid magnesio 10 para el uso anticonceptivo.
1975.- Zara abre su primera tienda en la calle Juan Flórez de A Coruña, en España.
1978.- Hallado en Roma, dentro de un coche, el cadáver del líder político italiano Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas tras 55 días de secuestro.
1987.- Mueren 183 personas al estrellarse un avión de la compañía polaca LOT, tras despegar del aeropuerto de Varsovia.
LEE TAMBIÉN: Trump dice que Putin y Zelensky han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo
1990.- Operación Sundevil: se informa de la primera redada nacional anti-Hackers llevada a cabo por el Servicio Secreto de Estados Unidos.
2006.- La Audiencia Nacional de España interviene las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico.
2007.- El primer ministro y Nobel de la Paz 1996, José Ramos Horta, gana las elecciones presidenciales en Timor Oriental.
2018.- Mahathir Mohamed gana las presidenciales de Malasia y se convierte con 92 años en el líder más veterano del mundo.
2022.- Motín una cárcel del centro de Ecuador: 44 reclusos asesinados y un centenar de fugados.
2024.- Cate Blanchett, Premio Donostia de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián.
.- Ferrovial empieza a cotizar en el mercado Nasdaq, convirtiéndose en la primera gran empresa española que debuta directamente en la Bolsa de Nueva York.
Nacimientos
1883.- José Ortega y Gasset, escritor y filósofo español.
1887.- Francisco Alonso, compositor español.
1905.- Lilí Alvarez, tenista española.
MIRA AQUÍ: Rubio espera “hoy” una respuesta de Irán para unas negociaciones “serias” de paz
1923.- Carlos Bousoño, poeta y filólogo español.
1936.- Glenda Jackson, actriz británica.
.- Albert Finney, cineasta británico.
1937.- Rafael Moneo, arquitecto español.
.- Paul Wilkinson, profesor británico, experto en terrorismo internacional.
1939.- Dolores Abril, actriz y cantante española.
1946.- Candice Bergen, actriz y productora de cine, estadounidense.
1947.- Víctor Ullate, bailarín español.
1975.- Juan Antonio Bayona, director de cine y productor español.
1978.- Bebe, cantante española.
1990.- Jennifer Hermoso, futbolista española.
Defunciones
1805.- Johann Christoph Fredrich von Schiller, poeta alemán.
1850.- Joseph Louis Gay-Lussac, físico y químico francés.
1997.- Marco Ferreri, cineasta italiano.
2001.- Manuel Moreno Fraginals, historiador cubano.
2003.- Pedro Zarco, cardiólogo español, introductor del cateterismo.
.- Antonio Ibáñez Freire, militar y político español.
2013.- Alfredo Landa, actor español.
2020.- Little Richard, cantante y compositor estadounidense, considerado el padre del Rock and Roll.
2021.- José Manuel Caballero Bonald, escritor español.
- Irán condena los ataques de EE.UU. y los califica de violación del alto el fuego
- EE.UU. bloquea el tránsito de 73 buques a puertos iraníes tras nuevos ataques en Ormuz
- Marco Rubio dice que EE.UU. impondrá más sanciones a Cuba
- Irán dice que cada vez que se acerca una salida negociada EE.UU. realiza una acción militar
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.