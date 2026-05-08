En un 9 de mayo, pero de 2023, el jurado condenó al entonces expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por abuso sexual y difamación, aunque no por violación, en el ‘caso Jean Carroll’.

Otras efemérides

1929.- Inaugurada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con asistencia de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

1945.- En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética celebra el Día de la Victoria.

1946.- El rey de Italia, Víctor Manuel III, abdica en su hijo, quien se proclama a sí mismo Humberto II.

1949.- Con 26 años, Rainiero se convierte en el príncipe de los monegascos al morir su abuelo Luis II.

1950.- Los franceses Robert Schuman y Jean Monnet hacen pública su propuesta de integración europea, conocida como ‘Declaración Schuman’.

.- El Instituto Nacional de Indsria (INI) junto con el Grupo Fiat crean la empresa automovilística SEAT.

1960.- La Federal Drugs Administration (FDA) aprueba el Enovid magnesio 10 para el uso anticonceptivo.

1975.- Zara abre su primera tienda en la calle Juan Flórez de A Coruña, en España.

1978.- Hallado en Roma, dentro de un coche, el cadáver del líder político italiano Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas tras 55 días de secuestro.

1987.- Mueren 183 personas al estrellarse un avión de la compañía polaca LOT, tras despegar del aeropuerto de Varsovia.

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1990.- Operación Sundevil: se informa de la primera redada nacional anti-Hackers llevada a cabo por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

2006.- La Audiencia Nacional de España interviene las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico.

2007.- El primer ministro y Nobel de la Paz 1996, José Ramos Horta, gana las elecciones presidenciales en Timor Oriental.

2018.- Mahathir Mohamed gana las presidenciales de Malasia y se convierte con 92 años en el líder más veterano del mundo.

2022.- Motín una cárcel del centro de Ecuador: 44 reclusos asesinados y un centenar de fugados.

2024.- Cate Blanchett, Premio Donostia de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

.- Ferrovial empieza a cotizar en el mercado Nasdaq, convirtiéndose en la primera gran empresa española que debuta directamente en la Bolsa de Nueva York.

Nacimientos

1883.- José Ortega y Gasset, escritor y filósofo español.

1887.- Francisco Alonso, compositor español.

1905.- Lilí Alvarez, tenista española.

1923.- Carlos Bousoño, poeta y filólogo español.

1936.- Glenda Jackson, actriz británica.

.- Albert Finney, cineasta británico.

1937.- Rafael Moneo, arquitecto español.

.- Paul Wilkinson, profesor británico, experto en terrorismo internacional.

1939.- Dolores Abril, actriz y cantante española.

1946.- Candice Bergen, actriz y productora de cine, estadounidense.

1947.- Víctor Ullate, bailarín español.

1975.- Juan Antonio Bayona, director de cine y productor español.

1978.- Bebe, cantante española.

1990.- Jennifer Hermoso, futbolista española.

Defunciones

1805.- Johann Christoph Fredrich von Schiller, poeta alemán.

1850.- Joseph Louis Gay-Lussac, físico y químico francés.

1997.- Marco Ferreri, cineasta italiano.

2001.- Manuel Moreno Fraginals, historiador cubano.

2003.- Pedro Zarco, cardiólogo español, introductor del cateterismo.

.- Antonio Ibáñez Freire, militar y político español.

2013.- Alfredo Landa, actor español.

2020.- Little Richard, cantante y compositor estadounidense, considerado el padre del Rock and Roll.

2021.- José Manuel Caballero Bonald, escritor español.