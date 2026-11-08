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Un 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que desde 1961 separaba la República Democrática Alemana (RDA) de la República Federal de Alemania (RFA) y simbolizaba la división del país durante la Guerra Fría.
Un 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que desde 1961 separaba la República Democrática Alemana (RDA) de la República Federal de Alemania (RFA) y simbolizaba la división del país durante la Guerra Fría.
Otras efemérides:
1918.- Guillermo II, último emperador alemán y rey de Prusia, abdica tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El diputado socialista Philipp Scheidemann proclama la República.
1922.- El escritor español Jacinto Benavente recibe el Premio Nobel de Literatura.
1923.- Fracasa en Alemania el intento de golpe de Estado organizado por Adolf Hitler y Erich Ludendorff.
1925.- Se fundan las ‘Schutzstaffel’ (SS), organización paramilitar del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, nazi (NSDAP).
1938.- Se produce en Alemania la ‘Noche de los Cristales Rotos’, una oleada de ataques contra la población judía que deja cerca de un centenar de muertos y unos 30.000 detenidos y enviados a campos de concentración.
1939.- Fracasa un atentado contra Adolf Hitler en Múnich.
1948.- El príncipe español Juan Carlos de Borbón llega a España desde Portugal para iniciar su formación académica bajo la supervisión del dictador Francisco Franco, tres décadas antes de convertirse en rey.
1953.- Camboya proclama su independencia de Francia, de la que era protectorado desde 1863 y con la que había formado parte de la Indochina francesa junto a Vietnam y Laos.
1985.- El soviético Garri Kaspárov se convierte en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia, al derrotar a su compatriota Anatoli Kárpov.
1987.- Un grupo de delincuentes franceses secuestra en Estepona (Málaga, España) a Melodie Nakachian, de cinco años, hija del empresario libanés Raymond Nakachian. La Policía la libera días después.
1991.- Científicos europeos consiguen reproducir de forma controlada la fusión nuclear en Reino Unido.
1996.- Se inaugura el gasoducto Magreb-Europa, de 1.430 kilómetros, que conecta los yacimientos argelinos de gas con la península ibérica a través de Hassi R’Mel (Argelia).
2000.- La Policía desmantela en París la cúpula de los españoles Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) tras detener a siete de sus miembros.
2023.- El Parlamento de Letonia aprueba el marco legal para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Nacimientos:
1888.- Jean Omer Marie Gabriel Monnet, economista francés, uno de los ‘padres de Europa’.
1911.- Luis Antonio Santaló Sors, matemático español, pionero de la geometría integral.
1926.- Vicente Aranda, cineasta español.
1960.- Sito Pons, motociclista español.
Defunciones:
1940.- Arthur Neville Chamberlain, exprimer ministro inglés.
1947.- Mariano Benlliure, escultor español.
1970.- Charles de Gaulle, estadista francés.
1991.- Yves Montand, actor y cantante francés.
1997.- Helenio Herrera, exfutbolista de origen hispano-argentino y nacionalidad francesa.
2016.- Cristina Ortíz Rodríguez, ‘La Veneno’, vedette española.
2022.- Carlos Pacheco, historietista español, pionero del cómic de superhéroes en España.
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