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Esta imagen del Muro de Berlín fue tomada en 1986 por Thierry Noir en Bethaniendamm, en Berlín-Kreuzberg. Foto: Thierry Noir/Wikipedia
Esta imagen del Muro de Berlín fue tomada en 1986 por Thierry Noir en Bethaniendamm, en Berlín-Kreuzberg. Foto: Thierry Noir/Wikipedia
Por Agencia EFE

Un 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que desde 1961 separaba la República Democrática Alemana (RDA) de la República Federal de Alemania (RFA) y simbolizaba la división del país durante la Guerra Fría.

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