Un 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que desde 1961 separaba la República Democrática Alemana (RDA) de la República Federal de Alemania (RFA) y simbolizaba la división del país durante la Guerra Fría.

Otras efemérides:

1918.- Guillermo II, último emperador alemán y rey de Prusia, abdica tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El diputado socialista Philipp Scheidemann proclama la República.

1922.- El escritor español Jacinto Benavente recibe el Premio Nobel de Literatura.

1923.- Fracasa en Alemania el intento de golpe de Estado organizado por Adolf Hitler y Erich Ludendorff.

1925.- Se fundan las ‘Schutzstaffel’ (SS), organización paramilitar del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, nazi (NSDAP).

1938.- Se produce en Alemania la ‘Noche de los Cristales Rotos’, una oleada de ataques contra la población judía que deja cerca de un centenar de muertos y unos 30.000 detenidos y enviados a campos de concentración.

1939.- Fracasa un atentado contra Adolf Hitler en Múnich.

1948.- El príncipe español Juan Carlos de Borbón llega a España desde Portugal para iniciar su formación académica bajo la supervisión del dictador Francisco Franco, tres décadas antes de convertirse en rey.

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1953.- Camboya proclama su independencia de Francia, de la que era protectorado desde 1863 y con la que había formado parte de la Indochina francesa junto a Vietnam y Laos.

1985.- El soviético Garri Kaspárov se convierte en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia, al derrotar a su compatriota Anatoli Kárpov.

1987.- Un grupo de delincuentes franceses secuestra en Estepona (Málaga, España) a Melodie Nakachian, de cinco años, hija del empresario libanés Raymond Nakachian. La Policía la libera días después.

1991.- Científicos europeos consiguen reproducir de forma controlada la fusión nuclear en Reino Unido.

1996.- Se inaugura el gasoducto Magreb-Europa, de 1.430 kilómetros, que conecta los yacimientos argelinos de gas con la península ibérica a través de Hassi R’Mel (Argelia).

2000.- La Policía desmantela en París la cúpula de los españoles Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) tras detener a siete de sus miembros.

2023.- El Parlamento de Letonia aprueba el marco legal para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Nacimientos:

1888.- Jean Omer Marie Gabriel Monnet, economista francés, uno de los ‘padres de Europa’.

1911.- Luis Antonio Santaló Sors, matemático español, pionero de la geometría integral.

1926.- Vicente Aranda, cineasta español.

1960.- Sito Pons, motociclista español.

Defunciones:

1940.- Arthur Neville Chamberlain, exprimer ministro inglés.

1947.- Mariano Benlliure, escultor español.

1970.- Charles de Gaulle, estadista francés.

1991.- Yves Montand, actor y cantante francés.

1997.- Helenio Herrera, exfutbolista de origen hispano-argentino y nacionalidad francesa.

2016.- Cristina Ortíz Rodríguez, ‘La Veneno’, vedette española.

2022.- Carlos Pacheco, historietista español, pionero del cómic de superhéroes en España.

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