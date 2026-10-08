En un 9 de octubre, pero de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ganó el Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear.
1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Santa María la Mayor en Alcalá de Henares (Madrid).
1824.- La esclavitud es abolida en Costa Rica
1874.- Fundada la Unión Postal Universal (UPU).
1876.- Los inventores Alexander Bell y Thomas Watson, uno en Cambridge y el otro en Boston, realizan la primera conversación telefónica de la historia.
1934.- El rey Alejandro I de Yugoslavia es asesinado en Marsella durante un viaje oficial a Francia.
1941.- El presidente norteamericano Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.
1962.- Ve la luz el primer emisor LED (‘light emiting diode’).
1967.- El ‘Che’ Guevara, referente de la Revolución cubana, es ejecutado por el Ejército boliviano un día después de su captura.
1986.- Se estrena en Londres ‘El fantasma de la ópera’, uno de los espectáculos más exitosos de Broadway.
1997.- El huracán ‘Paulina’, a su paso por los estados de Guerrero y Oaxaca (México), causa la muerte de cerca de 400 personas.
2000.- El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, es asesinado por ETA en Granada (España).
2005.- El huracán ‘Stan’ provoca que se sepulten las aldeas indígenas del lago Atitlán en Guatemala, con cientos de muertos y miles de desaparecidos.
2006.- Google adquiere la web de vídeos gratuitos YouTube por 1.650 millones de dólares.
2012.- Malala Yusufzai, activista paquistaní de 14 años defensora de la educación de las niñas, resulta herida al ser tiroteada por terroristas talibanes.
2019.- Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio.
2021.- El canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, dimite acusado de corrupción.
2023.- Nobel de Economía para la estadounidense Claudia Goldin.
2025.- El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura.
1908.- Jacques Tati, cineasta francés.
1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.
1918.- Bebo Valdés, músico cubano.
1922.- Olga Guillot, cantante cubana.
1935.- Eduardo de Kent, duque y militar británico.
1940.- John Lennon, británico, cantante de The Beatles.
1949.- Ángeles Mastretta, escritora mexicana.
1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.
1966.- David Cameron, político británico.
1969.- Steve McQueen, cineasta británico.
1996.- Bella Hadid, modelo estadounidense.
1958.- El papa Pío XII.
1932.- Carmen de Burgos, periodista y escritora feminista española.
1967.- Ernesto ‘Che’ Guevara, revolucionario argentino-cubano.
1974.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.
1999.- João Cabral de Mello, poeta brasileño.
2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.
2006.- Kanshi Ram, líder indio de la casta de los ‘intocables’.
2010.- Maurice Allais, economista francés, Premio Nobel.
2015.- Leny Escudero, cantautor francés de origen español.
2016.- Andrzej Wajda, director de cine polaco.
2017.- Jean Rochefort, actor francés.
2022.- Paco Merino, actor español.
2023.- Jorge Lavelli, director teatral franco-argentino.
2024.- Elisa Montés, actriz española.
.- Antonia Heredia Herrera, historiadora y archivera española.
.- Ratan Tata, expresidente del conglomerado de empresas más grande de India.
La fiscalía pidió el jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más