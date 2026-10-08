En un 9 de octubre, pero de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ganó el Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear.

OTRAS EFEMÉRIDES

1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Santa María la Mayor en Alcalá de Henares (Madrid).

1824.- La esclavitud es abolida en Costa Rica

1874.- Fundada la Unión Postal Universal (UPU).

1876.- Los inventores Alexander Bell y Thomas Watson, uno en Cambridge y el otro en Boston, realizan la primera conversación telefónica de la historia.

1934.- El rey Alejandro I de Yugoslavia es asesinado en Marsella durante un viaje oficial a Francia.

1941.- El presidente norteamericano Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.

1962.- Ve la luz el primer emisor LED (‘light emiting diode’).

1967.- El ‘Che’ Guevara, referente de la Revolución cubana, es ejecutado por el Ejército boliviano un día después de su captura.

1986.- Se estrena en Londres ‘El fantasma de la ópera’, uno de los espectáculos más exitosos de Broadway.

1997.- El huracán ‘Paulina’, a su paso por los estados de Guerrero y Oaxaca (México), causa la muerte de cerca de 400 personas.

2000.- El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, es asesinado por ETA en Granada (España).

2005.- El huracán ‘Stan’ provoca que se sepulten las aldeas indígenas del lago Atitlán en Guatemala, con cientos de muertos y miles de desaparecidos.

2006.- Google adquiere la web de vídeos gratuitos YouTube por 1.650 millones de dólares.

2012.- Malala Yusufzai, activista paquistaní de 14 años defensora de la educación de las niñas, resulta herida al ser tiroteada por terroristas talibanes.

2019.- Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio.

2021.- El canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, dimite acusado de corrupción.

2023.- Nobel de Economía para la estadounidense Claudia Goldin.

2025.- El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura.

NACIMIENTOS

1908.- Jacques Tati, cineasta francés.

1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.

1918.- Bebo Valdés, músico cubano.

1922.- Olga Guillot, cantante cubana.

1935.- Eduardo de Kent, duque y militar británico.

1940.- John Lennon, británico, cantante de The Beatles.

1949.- Ángeles Mastretta, escritora mexicana.

1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.

1966.- David Cameron, político británico.

1969.- Steve McQueen, cineasta británico.

1996.- Bella Hadid, modelo estadounidense.

DEFUNCIONES

1958.- El papa Pío XII.

1932.- Carmen de Burgos, periodista y escritora feminista española.

1967.- Ernesto ‘Che’ Guevara, revolucionario argentino-cubano.

1974.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.

1999.- João Cabral de Mello, poeta brasileño.

2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.

2006.- Kanshi Ram, líder indio de la casta de los ‘intocables’.

2010.- Maurice Allais, economista francés, Premio Nobel.

2015.- Leny Escudero, cantautor francés de origen español.

2016.- Andrzej Wajda, director de cine polaco.

2017.- Jean Rochefort, actor francés.

2022.- Paco Merino, actor español.

2023.- Jorge Lavelli, director teatral franco-argentino.

2024.- Elisa Montés, actriz española.

.- Antonia Heredia Herrera, historiadora y archivera española.

.- Ratan Tata, expresidente del conglomerado de empresas más grande de India.

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