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El presidente del Comité Nobel, Thorbjorn Jagland, entrega a Barack Obama la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz en el Salón Principal Raadhuset del Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2009. (Casa Blanca / Samantha Appleton)
El presidente del Comité Nobel, Thorbjorn Jagland, entrega a Barack Obama la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz en el Salón Principal Raadhuset del Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2009. (Casa Blanca / Samantha Appleton)
Por Agencia EFE

En un 9 de octubre, pero de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ganó el Premio Nobel de la Paz por sus iniciativas diplomáticas a favor del desarme nuclear.

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