Efemérides del 9 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 9 de septiembre de 1541, Beatriz de la Cueva de Alvarado jura como gobernadora de Guatemala, la primera mujer que ejerce un cargo de ese nivel en la América española.

OTRAS EFEMÉRIDES

1850.- California entra a formar parte del territorio de Estados Unidos como el estado número 31.

1915.- Durante la primera guerra mundial, cuatro zeppelins de la División Naval alemana bombardean Londres con bombas de alto contenido explosivo y otras incendiarias, el ataque aéreo más importante sobre el Reino Unido hasta ese momento.

1944.- Insurrección en Bulgaria con apoyo del Ejército soviético e implantación de la dictadura bajo la República Popular de Bulgaria.

1948.- Proclamación de la República Popular Democrática de Corea del Norte.

1951.- Las fuerzas del Ejército Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tibet.

1954.- Terremoto de 6,8 grados Richter en El Asnam (Argelia) que causa 1.400 muertos y 15.000 heridos.

1971.- John Lennon lanza ‘Imagine’, su segundo álbum en solitario, con 10 temas que conforman una carta de amor a su esposa Yoko Ono.

1981.- El Consejo de Ministros francés de Pierre Mouroy, durante la presidencia de François Mitterrand, aprueba la nacionalización de la banca y de once grupos industriales estratégicos.

1988.- Unos mil muertos en Bangladesh por las inundaciones que provoca el desbordamiento del río Brahmaputra.

1991.- Tayikistán declara su independencia de la antigua URSS.

1996.- Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas oficiales tras cinco años de guerra.

1999.- Israel libera a 199 presos y devuelve a los palestinos el 7 % de Cisjordania.

2002.- La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2021.- Detenido en Madrid Hugo Carvajal, exgeneral venezolano chavista, fugado y reclamado por EE.UU. para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.

NACIMIENTOS

1585.- Cardenal Richelieu, el francés Armand Jean du Plessis.

1828.- León Tolstoi, escritor ruso.

1908.- Cesare Pavese, escritor italiano.

1918.- Oscar Luigi Scalfaro, presidente de Italia.

1922.- Álvaro de Laiglesia, escritor y humorista español.

1950.- Agustín Díaz Yanes, director y guionista español de cine.

1960.- Hugh Grant, actor británico.

1985.- Luka Modric, futbolista croata del Real Madrid.

DEFUNCIONES

1901.- Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1976.- Mao Tse-Tung, presidente de China.

1979.- Jean Seberg, actriz estadounidense.

1994.- Patrick O’Neal, actor estadounidense.

2014.- Emilio Botín, banquero español.

2020.- Simeon Coxe, pionero de la música electrónica con Silver Apples.

2021.- Tino Contreras, leyenda mexicana del jazz.

