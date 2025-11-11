Efemérides del 12 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 12 de noviembre, pero de 1945, la escritora, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, es galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Hasta la fecha, Mistral es la única mujer de habla hispana en conseguirlo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1864.- Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Uruguay, Argentina y el Imperio de Brasil luchan en coalición contra Paraguay. El conflicto es el mayor y más sangriento de Latinoamérica.

1900.- Se clausura la Exposición Universal de París, con más de 50 millones de visitas.

1912.- Un anarquista asesina en Madrid al presidente del Consejo de Ministros José Canalejas.

.- En la Antártida hallan los cadáveres del británico Robert Falcon Scott y de los miembros de su expedición, la segunda en llegar al Polo Sur tras la dirigida por el noruego Roald Amundsen.

1936.- Se inaugura el puente sobre la bahía de San Francisco (Estados Unidos), el más largo del mundo hasta ese momento.

1984.- Se constituye la European Pressphoto Agency (EPA), la primera agencia de telefotografía europea.

.- La Organización para la Unidad Africana (OUA) admite a la República Árabe Democrática Saharaui como miembro de pleno derecho, lo que provoca la retirada de Marruecos de la organización.

.- La estadounidense Madonna publica ‘Like a Virgin’ su segundo disco de estudio, el de su consagración como cantante.

1990.- En el Palacio Imperial de Tokio se celebra la coronación oficial de Akihito como 125 emperador de Japón.

1995.- La Commonwealth admite a Mozambique, antigua colonia portuguesa, en la mancomunidad británica de naciones como “un caso único y especial”.

2001.- Los tres ex-Beatles Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reúnen por última vez en Nueva York a petición de Harrison, que falleció días después.

2004.- El banco español Santander Central Hispano (SCH) adquiere el británico Abbey National y se convierte en la octava entidad bancaria del mundo.

2009.- Iberia y British Airways aprueban un acuerdo de fusión, del que surge la sociedad empresarial TopCo, uno de los tres mayores grupos aéreos del mundo.

2014.- El módulo Philae, de la sonda Rosetta (Agencia Espacial Europea/ESA), aterriza sobre la superficie de un cometa y consigue un hito en la carrera espacial.

2018.- El escritor y editor Stan Lee, creador de los cómics de Los Cuatro Fantásticos, Spiderman o Hulk, fallece en Los Ángeles (Estados Unidos).

2019.- En España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firman un preacuerdo para un gobierno progresista de coalición entre ambas formaciones, una fórmula inédita en España.

2021.- Médicos del hospital madrileño Gregorio Marañón presentan en España un sistema pionero en el mundo para tratar malformaciones craneofaciales en bebés de menos de un año, mediante la combinación de realidad aumentada, fotografías tridimensionales y navegación quirúrgica.

.- El escritor español Álvaro Pombo es galardonado con el Premio Cervantes.

NACIMIENTOS

1651.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.

1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.

1840.- Auguste Rodin, escultor francés.

1929.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

1941.- Cristina Peri Rossi, escritora española de origen uruguayo.

1942.- Sharon Olds, poeta estadounidense.

1945.- Neil Young, cantante canadiense.

1947.- Joaquín Kremel, actor español.

1961.- Nadia Comaneci, gimnasta y entrenadora rumana.

1980.- Ryan Gosling, actor canadiense.

1982.- Anne Jacqueline Hathaway, actriz estadounidense.

1987.- Juan José Ballesta, actor español.

DEFUNCIONES

1844.- Jerónimo Merino, “el cura Merino”, héroe de la guerra de la Independencia española.

1956.- Juan Negrín López, científico y político español.

1989.- Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, presidenta del PCE - Partido Comunista de España.

1994.- Wilma Rudolph, “la gacela negra”, atleta estadounidense.

1999.- Antonio González, “El Pescailla”, cantaor español y marido de Lola Flores.

2007.- Ira Levin, escritor estadounidense.

2011.- Evelyn Lauder, vicepresidenta de Estée Lauder, estadounidense de origen austriaco.

2018.- Stan Lee, escritor y editor de comics estadounidense.

2020.- Nelly Kaplan, directora francesa, icono feminista de la Nouvelle Vague.

2021.- Margarita García San Segundo, “Agata Lys”, actriz española.

2024.- Roy Haynes, músico estadounidense, uno de los mejores bateristas de jazz.

