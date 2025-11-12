Efemérides del 13 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 13 de noviembre, pero de 1985, hace 40 años, entró en erupción, en los Andes colombinos, el volcán Nevado del Ruiz que causó 23.000 muertos y la inundación de 440.000 hectáreas de terreno al descongelarse la cumbre y desbordarse los ríos Tolima y Caldas que destruyeron la población de Armero.

OTRAS EFEMÉRIDES

1905.- Noruega elige en un plebiscito la monarquía como forma de gobierno en lugar de la república. Días después, el príncipe Carlos de Dinamarca se convierte en rey con el nombre de Haakon VII.

1918.- Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hungría y el representante de los aliados firman el Armisticio de Belgrado, que culmina el proceso de descomposición del imperio Austro-húngaro en los Balcanes.

1940.- Se estrena en Estados Unidos la película ‘Fantasía’ de Walt Disney, la primera en estéreo.

1970.- Golpe de Estado en Siria: Hafez al Assad, miembro del Partido Baaz Socialista y de la minoría alauí, toma el poder, que desempeña hasta su muerte en 2000. Le sucedió su hijo Bashar al-Assad.

1971.- Entra en la órbita de Marte la sonda estadounidense “Mariner IX”, la primera nave espacial que orbita otro planeta con éxito.

1992.- Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana de 33 años, es asesinada en Aravaca (Madrid) y se convierte en la primera víctima mortal del racismo y la xenofobia reconocida por España.

1994.- El Partido Socialista Italiano (PSI) aprueba, en el 47 Congreso, su disolución.

2002.- El petrolero griego Prestige, de bandera de Bahamas, zozobra frente a las costas de Galicia (España) con 77.000 toneladas de fuel oil y 27 tripulantes a bordo. El día 19, se parte en dos y se hunde provocando la mayor catástrofe ecológica en España.

2010.- La líder de Myanmar Aun Sang Suu Kyi es puesta en libertad, tras cumplir siete años y medio de arresto domiciliario continuado y cerca de 16 de cautiverio discontinuo.

2013.- Se inaugura en Nueva York el rascacielos Four World Trade Center, la primera torre de oficinas que abre el complejo del World Trade Center (WTC) después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

2015.- Una cadena de atentados del Estado Islámico (EI) en París causaron la muerte de 132 personas (incluidas dos que se quitaron la vida por estrés postraumático) y varios cientos de heridos.

2020.- La estadounidense Kimberly J. Ng, se convierte en la primera mujer en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en ser la gerente general.

2022.- Natasa Pirc Musar, abogada independiente, luchadora por los derechos humanos y apoyada por el centro izquierda, es elegida presidenta de Eslovenia y será la primera mujer que desempeñe la Jefatura del Estado en esta república de la antigua Yugoslavia.

2024.- Se inaugura en Puertollano (Ciudad Real) la primera planta solar híbrida del mundo, que combina energía fotovoltaica y térmica para optimizar el aprovechamiento solar.

NACIMIENTOS

1850.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1914.- Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo español.

1916.- José Ortega Spottorno (hijo de Ortega y Gasset), editor español.

1943.- José María García, periodista deportivo español.

1955.- Whoopi Goldberg, actriz estadounidense.

1979.- Ricardo Scamarccio, actor italiano.

DEFUNCIONES

1868.- Gioachino Rossini, compositor italiano.

1974.- Vittorio de Sicca, actor y director italiano de cine.

2002.- Juan Alberto ‘Pepe’ Schiaffino, futbolista uruguayo.

2004.- Harry Lampert, estadounidense creador del superhéroe de cómic Flash.

2010.- Luis García Berlanga, cineasta español.

2017.- Bobby Doerr, jugador de béisbol estadounidense.

2018.- Luis Enrique Gatica, ‘Lucho Gatica’, cantante de boleros chileno.

2019.- Raymond Poulidor, ciclista francés.

2023.- Fermín Cabal, director y dramaturgo español.

2024.- Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, futbolista panameño, considerado el ‘Pelé de Centroamérica’.

