Fotografía sin fecha del astronauta estadounidense Charles "Pete" Conrad, comandante de la misión Apolo XII. (NASA / AFP)
Fotografía sin fecha del astronauta estadounidense Charles "Pete" Conrad, comandante de la misión Apolo XII. (NASA / AFP)
/ NASA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 14 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 14 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 14 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un , pero de 1969, despega el Apolo 12 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida (EE.UU.), en la segunda misión tripulada que llega a la Luna, y el astronauta de la NASA Charles ‘Pete’ Conrad se convierte en el tercer hombre que pisa la superficie lunar.

OTRAS EFEMÉRIDES

1851.- Se publica en Estados Unidos la obra ‘Moby Dick’ de Herman Melville, un clásico de la literatura universal.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN

1922.- La Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) inaugura en Londres el primer servicio radiofónico diario.

1952.- La revista New Musical Express publica en Londres la primera lista de éxitos de “singles” del Reino Unido.

1975.- Se firma la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la que España transfiere la administración del Sáhara occidental a una administración temporal tripartita.

1983.- El poeta español Rafael Alberti es galardonado con el Premio Miguel de Cervantes.

1990.- Alemania y Polonia sellan el tratado que fija la línea delimitada por el curso de los ríos Oder-Neisse como divisoria entre ambos países.

1994.- Se inaugura el Eurostar, el tren que transita por el túnel del Canal de la Mancha.

1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la estructura de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1997.- Los estudios Fox estrenan ‘Anastasia’, su primera película de dibujos animados.

2000.- Se lanza en Estados Unidos el navegador de internet Netscape Navigator versión 6.0.

2006.- El cuadro de GoyaNiños del carretón’ es robado durante su traslado desde el Museo de Arte de Toledo (Ohio, EEUU) al Museo Guggenheim de Nueva York.

2018.- Astrónomos de todo el mundo descubren el segundo exoplaneta más cercano a la Tierra. Se trata de una supertierra de 3,2 veces el tamaño de nuestro planeta que orbita la estrella Barnard.

2020.- Se presentan en Egipto más de 100 sarcófagos de 2.300 años de antigüedad hallados en el sitio arqueológico de Sakkara, al suroeste de El Cairo.

MÁS INFORMACIÓN: El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?

2021.- El fabricante de aeronaves estadounidense Boeing presenta en Emiratos Árabes Unidos su modelo 777X, el avión birreactor más grande y eficiente del mundo.

2023.- China inaugura la red de internet más rápida del mundo, capaz de transmitir datos a una velocidad de 1,2 terabits por segundo.

2024.- Se inaugura el puerto de Chancay (norte peruano), una escala en la nueva ruta de la seda en Sudamérica, construido con participación china.

NACIMIENTOS

1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1889.- Jawaharlal Nehru, ex primer ministro de la India.

1907.- Pedro Arrupe, sacerdote jesuita español.

1917.- Rafael Abella, escritor español.

1923.- Carlos Seco Serrano, profesor e historiador español.

1926.- Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español.

1927.- Narciso Yepes, músico español.

1935.- Husein I, rey de Jordania.

1936.- Josefina Molina, directora española de cine y teatro.

.- Antonio Esteve Ródenas, Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español.

1948.- Carlos III, rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1961.- Antonio González Flores, Antonio Flores, cantante y compositor español.

1980.- Vanesa Martín Mata, cantante española.

DEFUNCIONES

1716.- Gottfried W. Leibniz, filósofo y matemático alemán.

1946.- Manuel de Falla, compositor español.

1968.- Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador español.

TAMBIÉN VER: Qué se sabe sobre los correos de Epstein donde se menciona que Trump “pasó horas” con una víctima de explotación sexual

1992.- Gregorio Prieto, pintor español.

2001.- Charlotte Coleman, actriz británica.

2006.- José María Jover, historiador y académico español.

VIDEO RECOMENDADO

La exministra Jeannette Jara, la conservadora Evelyn Matthei, el ultraderechista Johannes Kaiser, y el exdiputado ultracatólico José Antonio Kast, son los candidatos más opcionados para las elecciones presidenciales del próximo domingo 16 de noviembre en Chile, donde dos ellos pasarán a la segunda vuelta. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC