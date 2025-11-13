Efemérides del 14 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 14 de noviembre, pero de 1969, despega el Apolo 12 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida (EE.UU.), en la segunda misión tripulada que llega a la Luna, y el astronauta de la NASA Charles ‘Pete’ Conrad se convierte en el tercer hombre que pisa la superficie lunar.

OTRAS EFEMÉRIDES

1851.- Se publica en Estados Unidos la obra ‘Moby Dick’ de Herman Melville, un clásico de la literatura universal.

1922.- La Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) inaugura en Londres el primer servicio radiofónico diario.

1952.- La revista New Musical Express publica en Londres la primera lista de éxitos de “singles” del Reino Unido.

1975.- Se firma la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la que España transfiere la administración del Sáhara occidental a una administración temporal tripartita.

1983.- El poeta español Rafael Alberti es galardonado con el Premio Miguel de Cervantes.

1990.- Alemania y Polonia sellan el tratado que fija la línea delimitada por el curso de los ríos Oder-Neisse como divisoria entre ambos países.

1994.- Se inaugura el Eurostar, el tren que transita por el túnel del Canal de la Mancha.

1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la estructura de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1997.- Los estudios Fox estrenan ‘Anastasia’, su primera película de dibujos animados.

2000.- Se lanza en Estados Unidos el navegador de internet Netscape Navigator versión 6.0.

2006.- El cuadro de Goya ‘Niños del carretón’ es robado durante su traslado desde el Museo de Arte de Toledo (Ohio, EEUU) al Museo Guggenheim de Nueva York.

2018.- Astrónomos de todo el mundo descubren el segundo exoplaneta más cercano a la Tierra. Se trata de una supertierra de 3,2 veces el tamaño de nuestro planeta que orbita la estrella Barnard.

2020.- Se presentan en Egipto más de 100 sarcófagos de 2.300 años de antigüedad hallados en el sitio arqueológico de Sakkara, al suroeste de El Cairo.

2021.- El fabricante de aeronaves estadounidense Boeing presenta en Emiratos Árabes Unidos su modelo 777X, el avión birreactor más grande y eficiente del mundo.

2023.- China inaugura la red de internet más rápida del mundo, capaz de transmitir datos a una velocidad de 1,2 terabits por segundo.

2024.- Se inaugura el puerto de Chancay (norte peruano), una escala en la nueva ruta de la seda en Sudamérica, construido con participación china.

NACIMIENTOS

1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1889.- Jawaharlal Nehru, ex primer ministro de la India.

1907.- Pedro Arrupe, sacerdote jesuita español.

1917.- Rafael Abella, escritor español.

1923.- Carlos Seco Serrano, profesor e historiador español.

1926.- Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español.

1927.- Narciso Yepes, músico español.

1935.- Husein I, rey de Jordania.

1936.- Josefina Molina, directora española de cine y teatro.

.- Antonio Esteve Ródenas, Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español.

1948.- Carlos III, rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1961.- Antonio González Flores, Antonio Flores, cantante y compositor español.

1980.- Vanesa Martín Mata, cantante española.

DEFUNCIONES

1716.- Gottfried W. Leibniz, filósofo y matemático alemán.

1946.- Manuel de Falla, compositor español.

1968.- Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador español.

1992.- Gregorio Prieto, pintor español.

2001.- Charlotte Coleman, actriz británica.

2006.- José María Jover, historiador y académico español.

