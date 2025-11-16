Efemérides del 17 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 17 de noviembre, pero de 1869, se inauguró oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1905.- Corea y Japón firman el Tratado de Eulsa por el que la península de Corea es ocupada y declarada protectorado japonés.

1946.- Tailandia devuelve los territorios de Camboya y Laos, anexionados en 1941, para poder ser admitida en la ONU.

1950.- El decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es entronizado rey absoluto del Tíbet tras la invasión del Ejército Popular de Liberación de China en 1949.

1970.- La sonda no tripulada soviética Luna-17 pone el robot Lunojod 1 en la superficie lunar. Es el primer aparato automático controlado a distancia desde la Tierra.

.- El inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón (mouse) de ordenador PC.

1973.- Se produce en Atenas (Grecia) la revuelta estudiantil de la Universidad Politécnica, que fue el principio del fin de la dictadura de los coroneles, que cayó en 1974 tras siete años en el poder.

1975.- El bajista Steve Harris funda la banda británica de heavy metal “Iron Maiden”, una de las más importantes de su género.

1989.- Una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. Es el inicio de la Revolución de Terciopelo, que el 29 de diciembre culminó con la caída del régimen comunista en Checoslovaquia.

1991.- El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución y se proclama Estado independiente, democrático y social.

1997.- Terroristas islámicos asesinan a 58 turistas extranjeros y a cuatro egipcios en el Valle de los Reyes (Egipto). La organización integrista “Yamá Islamiya” se atribuye el atentado.

2002.- Israel anula el acuerdo de Hebrón, suscrito en 1997, por el que compartían con los palestinos el control de la capital del sur de Cisjordania.

2006.- Italia entrega a España a Rabei Osman El Sayed, alias “El Egipcio”, para ser juzgado como presunto autor de los atentados del 11-M en Madrid.

2008.- Mikel Garikoiz Aspiazu, “Txeroki”, considerado el jefe militar de la organización terrorista ETA, es detenido en Francia.

2018.- Primeras movilizaciones de los “chalecos amarillos” en Francia, movimiento social de protesta que surge por la subida del precio de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo.

2019.- El piloto español de motociclismo Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo en 250 cc (2006 y 2007) y en MotoGP (2010, 2012 y 2015), se retira de la competición.

2020.- Científicos de la Universidad de Granada y de la de Tübingen (Alemania) descubren una forma de crear cristales de tiempo, una nueva fase de la materia que emula una estructura cristalina en la cuarta dimensión, el tiempo, en lugar de solo en el espacio.

2021.- Japón prueba con éxito el primer tren bala autopilotado.

NACIMIENTOS

1905.- Astrid de Suecia, reina consorte de Bélgica.

1925.- Rock Hudson, actor estadounidense.

1936.- Luis Rafael Sánchez, escritor puertorriqueño.

1942.- Martin Scorsese, director de cine estadounidense.

1957.- Dany Levy, director de cine suizo.

1966.- Sophie Marceau, actriz francesa.

DEFUNCIONES

1494.- Giovanni Pico della Mirándola, humanista italiano.

2002.- Abba Eban, ex ministro israelí de Asuntos Exteriores y uno de los padres de la diplomacia israelí.

2006.- Ferenc Puskas, futbolista húngaro.

2008.- Ennio de Concini, guionista italiano.

2013.- Doris Lessing, escritora británica.

2017.- Totò Riina, capo de la mafia siciliana.

2018.- Arnaldo Roche Rabell, pintor puertorriqueño.

